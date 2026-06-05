2026. június 5. péntek Fatime
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Adolphe-híd kilátása Luxemburgban, Luxemburg, Luxemburg
Utazás

Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 5. 16:01

Egy friss kutatás szerint nem Párizs és nem is Róma Európa legszebb fővárosa. A több mint hárommillió TripAdvisor-értékelés elemzésével készült rangsor élén Luxemburg végzett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Luxury France Tours utazási iroda tavaly decemberben tette közzé azt az elemzést, amelyben negyvenhat európai főváros TripAdvisor-értékeléseit vizsgálta meg. A kutatók a szépséggel kapcsolatos kulcsszavakat, például a "beautiful" (gyönyörű) és a "stunning" (lenyűgöző) kifejezéseket keresték a véleményekben, majd az alapján rangsorolták a városokat, hogy az értékelések mekkora százalékában fordultak elő ezek a jelzők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eredmények alapján Luxemburg végzett az élen, mivel az értékelések 18,15 százalékában szerepeltek a szép vagy gyönyörű jelzők. Az utazók kiemelték a tiszta utcákat, a történelmi és a modern városrészek harmonikus egységét, valamint a gyalogosan is könnyen bejárható, kompakt belvárost. Az egyik értékelő szerint a város lélegzetelállító kilátást, remek ételeket, Európa egyik legjobb sörét, valamint nyugodt és barátságos légkört kínál.

A második helyet a szlovák főváros, Pozsony szerezte meg, amelyet a turisták szintén a kompakt mérete miatt dicsértek, hiszen a városnézéshez nincs szükség hosszas tömegközlekedésre. A dobogó harmadik fokára Monaco került. Az értékelők szerint bár a törpeállam leginkább a gazdagságáról és a nagyszabású rendezvényeiről ismert, a látogatók emlékezetében mégis a látvány marad meg leginkább, különösen a kikötő panorámája és az óváros hangulatos sétálóutcái.

A tízes lista további helyezettjei sorrendben Valletta (Málta), Lisszabon (Portugália), Oslo (Norvégia), Moszkva (Oroszország), Szófia (Bulgária), Helsinki (Finnország) és Szkopje (Észak-Macedónia). A rangsor különlegessége, hogy a hagyományosan legszebbnek tartott világvárosok, mint Párizs, Róma vagy Bécs, nem kerültek be az élmezőnybe, miközben a kisebb, kompaktabb fővárosok láthatóan sokkal mélyebb benyomást tesznek a látogatókra.

Luxemburgba Budapestről jelenleg átszállással lehet repülni, jellemzően Frankfurtban, Münchenben vagy Párizsban. A retúrjegyek ára szezonon kívül 60–90 ezer forint, nyáron inkább 110–150 ezer forint között mozog. A szállás a város drágasága miatt magasabb árkategória: egy egyszerűbb, de jó minőségű háromcsillagos hotel 55–70 ezer forint/éj, a négycsillagosok 80–120 ezer forint/éj körül indulnak. Étteremben egy átlagos, olcsóbb fogás 22 euró (8580 forint), egy középkategóriás vacsora két főre 90 euró (35 100 forint), egy cappuccino 3,76 euró (1460 forint), egy üdítő 3,19 euró (1240 forint). Luxemburg tehát a drágább európai fővárosok közé tartozik, de a kompakt méret miatt rövid hétvégére is ideális.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pozsonyba a legegyszerűbb vonattal vagy autóbusszal utazni. A MÁV járatai két és fél óra alatt érnek a szlovák fővárosba, a retúrjegy ára 12–18 ezer forint között mozog. A FlixBus hasonló idő alatt teszi meg az utat, sokszor még olcsóbban. A szállásárak jóval barátságosabbak: egy háromcsillagos hotel 25–35 ezer forint/éj, a négycsillagos kategória 40–60 ezer forint/éj. Étteremben egy olcsóbb fogás 22 euró (8580 forint) körül alakul, a kétfős vacsora 90 euró (35 100 forint), egy korsó sör 5 euró (1950 forint). Pozsony közelsége és kompakt mérete miatt tipikus egynapos vagy hétvégi úti cél.

Monacóba közvetlen járat nincs, Nizzába kell repülni, ahonnan vonattal 20 perc alatt elérhető a városállam. A Budapest–Nizza retúrjegyek ára szezonon kívül 40–70 ezer forint, nyáron 80–130 ezer forint. A szállás Monacóban a legdrágább a három közül: egy szerényebb hotel is 90–130 ezer forint/éj, a középkategória 150–250 ezer forint/éj. Sokan ezért inkább Nizzában vagy Mentonban alszanak, ahol a háromcsillagos szállodák 40–60 ezer forint/éj körül mozognak. Éttermi árak: egy olcsóbb fogás 22 euró (8580 forint), egy kétfős vacsora 90 euró (35 100 forint), egy cappuccino 3,76 euró (1460 forint). A panoráma és a kikötő látványa miatt azonban sokan így is bevállalják a magasabb költségeket.

Hogy hol a legdrágább a szállás Európán belül, ebben a cikkben írtunk:

Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
Míg Monacóban átlagosan 417 eurót kell fizetni egy rövid távú szálláshelyért éjszakánként, Észak-Macedóniában ugyanez 40 euróból kijön
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #toplista #kutatás #látványosság #top10 #főváros #rangsor #turisták

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:45
16:32
16:16
16:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 5.
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
2026. június 5.
Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdok Magyarországra
2026. június 5.
Kőkemény kihívásokkal néznek szembe a legismertebb hazai cégek: nem is olyan egyszerű az átállás, ez mindenkit érint
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
1 hete
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
3
2 hete
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
4
5 napja
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
5
5 napja
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 14:30
Brutális dugó várható az M7-esen, de itt a titokos út a Balatonra: erre menj, ha elkerülnéd a reménytelen ácsorgást a pályán
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 13:40
Hivatalos, jön a vendégmunkás-szigor: megjelent a rendelet, ők már nem dolgozhatnak Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. június 5. 16:32
Nagyot ment a Gyermelyi tavaly: hatalmasat kaszált ezzel a vállalat