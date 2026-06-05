Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban

Egy friss kutatás szerint nem Párizs és nem is Róma Európa legszebb fővárosa. A több mint hárommillió TripAdvisor-értékelés elemzésével készült rangsor élén Luxemburg végzett.

A Luxury France Tours utazási iroda tavaly decemberben tette közzé azt az elemzést, amelyben negyvenhat európai főváros TripAdvisor-értékeléseit vizsgálta meg. A kutatók a szépséggel kapcsolatos kulcsszavakat, például a "beautiful" (gyönyörű) és a "stunning" (lenyűgöző) kifejezéseket keresték a véleményekben, majd az alapján rangsorolták a városokat, hogy az értékelések mekkora százalékában fordultak elő ezek a jelzők.

Az eredmények alapján Luxemburg végzett az élen, mivel az értékelések 18,15 százalékában szerepeltek a szép vagy gyönyörű jelzők. Az utazók kiemelték a tiszta utcákat, a történelmi és a modern városrészek harmonikus egységét, valamint a gyalogosan is könnyen bejárható, kompakt belvárost. Az egyik értékelő szerint a város lélegzetelállító kilátást, remek ételeket, Európa egyik legjobb sörét, valamint nyugodt és barátságos légkört kínál.

A második helyet a szlovák főváros, Pozsony szerezte meg, amelyet a turisták szintén a kompakt mérete miatt dicsértek, hiszen a városnézéshez nincs szükség hosszas tömegközlekedésre. A dobogó harmadik fokára Monaco került. Az értékelők szerint bár a törpeállam leginkább a gazdagságáról és a nagyszabású rendezvényeiről ismert, a látogatók emlékezetében mégis a látvány marad meg leginkább, különösen a kikötő panorámája és az óváros hangulatos sétálóutcái.

A tízes lista további helyezettjei sorrendben Valletta (Málta), Lisszabon (Portugália), Oslo (Norvégia), Moszkva (Oroszország), Szófia (Bulgária), Helsinki (Finnország) és Szkopje (Észak-Macedónia). A rangsor különlegessége, hogy a hagyományosan legszebbnek tartott világvárosok, mint Párizs, Róma vagy Bécs, nem kerültek be az élmezőnybe, miközben a kisebb, kompaktabb fővárosok láthatóan sokkal mélyebb benyomást tesznek a látogatókra.

Luxemburgba Budapestről jelenleg átszállással lehet repülni, jellemzően Frankfurtban, Münchenben vagy Párizsban. A retúrjegyek ára szezonon kívül 60–90 ezer forint, nyáron inkább 110–150 ezer forint között mozog. A szállás a város drágasága miatt magasabb árkategória: egy egyszerűbb, de jó minőségű háromcsillagos hotel 55–70 ezer forint/éj, a négycsillagosok 80–120 ezer forint/éj körül indulnak. Étteremben egy átlagos, olcsóbb fogás 22 euró (8580 forint), egy középkategóriás vacsora két főre 90 euró (35 100 forint), egy cappuccino 3,76 euró (1460 forint), egy üdítő 3,19 euró (1240 forint). Luxemburg tehát a drágább európai fővárosok közé tartozik, de a kompakt méret miatt rövid hétvégére is ideális.

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Pozsonyba a legegyszerűbb vonattal vagy autóbusszal utazni. A MÁV járatai két és fél óra alatt érnek a szlovák fővárosba, a retúrjegy ára 12–18 ezer forint között mozog. A FlixBus hasonló idő alatt teszi meg az utat, sokszor még olcsóbban. A szállásárak jóval barátságosabbak: egy háromcsillagos hotel 25–35 ezer forint/éj, a négycsillagos kategória 40–60 ezer forint/éj. Étteremben egy olcsóbb fogás 22 euró (8580 forint) körül alakul, a kétfős vacsora 90 euró (35 100 forint), egy korsó sör 5 euró (1950 forint). Pozsony közelsége és kompakt mérete miatt tipikus egynapos vagy hétvégi úti cél.

Monacóba közvetlen járat nincs, Nizzába kell repülni, ahonnan vonattal 20 perc alatt elérhető a városállam. A Budapest–Nizza retúrjegyek ára szezonon kívül 40–70 ezer forint, nyáron 80–130 ezer forint. A szállás Monacóban a legdrágább a három közül: egy szerényebb hotel is 90–130 ezer forint/éj, a középkategória 150–250 ezer forint/éj. Sokan ezért inkább Nizzában vagy Mentonban alszanak, ahol a háromcsillagos szállodák 40–60 ezer forint/éj körül mozognak. Éttermi árak: egy olcsóbb fogás 22 euró (8580 forint), egy kétfős vacsora 90 euró (35 100 forint), egy cappuccino 3,76 euró (1460 forint). A panoráma és a kikötő látványa miatt azonban sokan így is bevállalják a magasabb költségeket.

Hogy hol a legdrágább a szállás Európán belül, ebben a cikkben írtunk: