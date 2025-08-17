33% nem bízik az oltásokban Magyarországon – mi áll a bizalmatlanság mögött? Nézd meg a legfrissebb adatokat a CHART by Pénzcentrum friss videójában!
Kegyetlen vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt meglépik: ehhez klímaválság sem kell
A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. Ezen a héten írtunk többek között Bős-Nagymaros szelleméről, az Otthon Start hitel legnagyobb buktatóiról, cikkeztünk az Ötöslottó kicselezéséről, ahogy a magyar útlevélről is. De megnéztük azt is, mennyibe kerül a cukrászdákban a 2025-ös év ország tortája, ahogy azután is kutakodtunk, vajon mennyit keresnek a cukrászok Magyarországon.
Ebben a heti összefoglalóban 2025. 33. hetének legolvasottabb és legfontosabb cikkeiből szemezgettünk, hogy képet adjunk a magyar társadalom és gazdaság aktuális legégetőbb kérdéseiről.
Mint arra tömegek emlékezhetnek, a rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig. Azonban az évtizedeken át húzódó vita most végleg lezárulni látszik – a kormány bejelentette, hogy nem épül meg a nagymarosi duzzasztó. De vajon ezzel egy bölcs, régen esedékes döntés született meg, vagy egy lehetőséget engedtünk el, amely hosszú távon is hatással lehetne Magyarország vízgazdálkodására és energiamixére? A cikket a lenti kiajánló dobozra kattintva olvashatjátok!
Nagyon forró most a hangulat az Otthon Start hitelkonstrukció körül is, hiszen szeptemberben indul az új, támogatott hitelek folyósítása. Mi pedig a Pénzcentrumon sorra írjuk az olyan cikkeket, amik segíthetnek az eligazodásban. Ebben az Otthon Startos cikkünkben például arról olvashattok, hogy szeptembertől elindul az Otthon Start 3%-os kedvezményes hitelprogram, amely nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható – igaz, a telek árát saját zsebből kell kifizetni.
Az óriási kánikulában pedig a CHART by Pénzcentrum friss elemzése mutatott rá, hogy a klímaberendezések ma már nem csupán kényelmi eszközök, hanem egyre inkább egészségvédelmi és életmentő szerepet is betöltenek a nyári időszakban. Ugyanakkor a tömeges elterjedésük jelentős többletterhelést ró az energiahálózatokra. A videót a lenti linken nézhetitek meg:
Érdekesek voltak a héten a számok akkor is, amikor azt vizsgáltuk, hogy mivel a Hatoslottón jóval nagyobb nyereményt lehet most kaszálni, mint az Ötösön, érdemes inkább azon játszani. Lévén, mind a két játék esetében egy szelvény 450 forintba kerül. A cikket a lenti kiajánló dobozra kattintva érheted el:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
Érdekes elemzést lehetett olvasni arról is, hogy egy friss hazai kutatás szerint a családtámogatások voltaképpen kompenzációk azért, mert a családosok amúgy többet tesznek bele a gazdasági közösbe. Ugyancsak érdemes kiemelni, hogy a magyar útlevél a világ legerősebb útleveleihez tartozik, így aki birtokol egyet, annak rém értékes irat lapul valójában a fiókjában.
Sok olvasót érdekelt az a felvétel is, amin medvék marnak szét egy sátrat. A mozgókép kapcsán fontos is tisztázni, a medve nem játék, ne higyjünk a csacska gyerekmeséknek, és messziről kerüljük el ezeket a vadállatokat.
A héten az is kiderült, hogy a Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit. Ez pedig igencsak nagy gond. Idő közben persze az is kiderült, hogy 2025-ben a cukrászdák milyen áron mérik majd az idei év tortáját. Sőt, a Pénzcentrumon a héten azt is megnéztük, mennyit is keresnek valójában a cukrászok Magyarországon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.
Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével.
Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Drótkerítést vágtak át, hogy bejussanak a reptérre, és ellopták a kivont MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit.
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
