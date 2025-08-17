2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Elülső vagy hátsó udvar, Formális kert, Olvasás, Újság, Idősek számára
Gazdaság

Kegyetlen vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt meglépik: ehhez klímaválság sem kell

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 19:05

A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. Ezen a héten írtunk többek között Bős-Nagymaros szelleméről, az Otthon Start hitel legnagyobb buktatóiról, cikkeztünk az Ötöslottó kicselezéséről, ahogy a magyar útlevélről is. De megnéztük azt is, mennyibe kerül a cukrászdákban a 2025-ös év ország tortája, ahogy azután is kutakodtunk, vajon mennyit keresnek a cukrászok Magyarországon.

Ebben a heti összefoglalóban 2025. 33. hetének legolvasottabb és legfontosabb cikkeiből szemezgettünk, hogy képet adjunk a magyar társadalom és gazdaság aktuális legégetőbb kérdéseiről.

Mint arra tömegek emlékezhetnek, a rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig. Azonban az évtizedeken át húzódó vita most végleg lezárulni látszik – a kormány bejelentette, hogy nem épül meg a nagymarosi duzzasztó. De vajon ezzel egy bölcs, régen esedékes döntés született meg, vagy egy lehetőséget engedtünk el, amely hosszú távon is hatással lehetne Magyarország vízgazdálkodására és energiamixére? A cikket a lenti kiajánló dobozra kattintva olvashatjátok!

Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Nagyon forró most a hangulat az Otthon Start hitelkonstrukció körül is, hiszen szeptemberben indul az új, támogatott hitelek folyósítása. Mi pedig a Pénzcentrumon sorra írjuk az olyan cikkeket, amik segíthetnek az eligazodásban. Ebben az Otthon Startos cikkünkben például arról olvashattok, hogy szeptembertől elindul az Otthon Start 3%-os kedvezményes hitelprogram, amely nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható – igaz, a telek árát saját zsebből kell kifizetni.

Az óriási kánikulában pedig a CHART by Pénzcentrum friss elemzése mutatott rá, hogy a klímaberendezések ma már nem csupán kényelmi eszközök, hanem egyre inkább egészségvédelmi és életmentő szerepet is betöltenek a nyári időszakban. Ugyanakkor a tömeges elterjedésük jelentős többletterhelést ró az energiahálózatokra. A videót a lenti linken nézhetitek meg:

Érdekesek voltak a héten a számok akkor is, amikor azt vizsgáltuk, hogy mivel a Hatoslottón jóval nagyobb nyereményt lehet most kaszálni, mint az Ötösön, érdemes inkább azon játszani. Lévén, mind a két játék esetében egy szelvény 450 forintba kerül. A cikket a lenti kiajánló dobozra kattintva érheted el:

Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
Érdekes elemzést lehetett olvasni arról is, hogy egy friss hazai kutatás szerint a családtámogatások voltaképpen kompenzációk azért, mert a családosok amúgy többet tesznek bele a gazdasági közösbe. Ugyancsak érdemes kiemelni, hogy a magyar útlevél a világ legerősebb útleveleihez tartozik, így aki birtokol egyet, annak rém értékes irat lapul valójában a fiókjában.

Sok olvasót érdekelt az a felvétel is, amin medvék marnak szét egy sátrat. A mozgókép kapcsán fontos is tisztázni, a medve nem játék, ne higyjünk a csacska gyerekmeséknek, és messziről kerüljük el ezeket a vadállatokat. 

Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
A héten az is kiderült, hogy a Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit. Ez pedig igencsak nagy gond. Idő közben persze az is kiderült, hogy 2025-ben a cukrászdák milyen áron mérik majd az idei év tortáját. Sőt, a Pénzcentrumon a héten azt is megnéztük, mennyit is keresnek valójában a cukrászok Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#pénzcentrum.hu #heti összefoglaló #hírösszefoglaló

