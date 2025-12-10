Filléres​‍​‌‍​‍‌ robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva

A Lidl most jelentős árengedménnyel kínálja a SilverCrest takarítórobotot. A robot porszívózni és feltörölni is tud, így jó megoldást nyújthat azok számára, akik megfizethető áron szeretnék automatizálni a takarítást otthonukban. Bár a termék nem a prémium kategóriát képviseli, alapfunkciói a legtöbb háztartás igényeit kielégítik. A diszkontlánc mostani akció különösen azoknak lehet vonzó, akik a magas ára miatt eddig ódzkodtak egy robotporszívó beszerzésétől.

A Lidl legfrissebb akciós újságában ismét egy nagyon kedvező ár-érték arányú terméket kínál vásárlóinak. A SilverCrest takarítórobot most mindössze 39 999 forintért vihető el a polcokról, ami a korábbi, 59 999 forintos árhoz képest egészen komoly, 33 százalékos árengedményt jelent.

A SilverCrest a Lidl sajátmárkás termékvonala, mely kedvező ára miatt meglehetősen népszerű azoknak a vásárlóknak a körében, akik olcsón szeretnének megbízható elektronikai termékekhez jutni. A diszkontlánc mostani ajánlata is elsősorban nekik szól.

A most kedvezményes áron kínált takarítórobot olyan alapfunkciókat kínál, amelyek a legtöbb átlagos méretű lakásba bőven elegendőek. A gép egyaránt képes porszívózni és feltörölni, négy különböző tisztítási módot is kipróbálhatunk vele, emellett pedig a hatékony tisztítás érdekében két oldalsó kefével is felszerelték. A portartály 435 mililiteres, a víztartálya pedig 150 mililiteres.

A takarítórobotban található intelligens navigációs rendszer giroszkópos érzékelővel dolgozik, ami segíti abban, hogy viszonylag hatékony útvonalon járja be a helyiségeket, majd automatikusan visszatérjen a töltőállomásra. A gyártó 3000 mAh-s lítium-ion akkumulátort épített a készülékbe, amely könnyedén biztosítja a megfelelő üzemidőt egy átlagos takarítási ciklushoz.

A Lidl ajánlata azoknak lehet igazán csábító, akik eddig a magas áraik miatt tartózkodtak arról, hogy beruházzanak egy takarítórobotra. Bár a termék nem sorolható a csúcskategóriába, az alapfeladatait képes elvégezni, és biztosan érezhetően tehermentesítheti is a háztartást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyre drágábbak a robotporszívók: erre érdemes figyelni a választásnál

Egy korábbi cikkünkben az Euronics és a Media Markt szakembereit kérdeztük a robotporszívók piacának aktuális trendjeiről. Akkor a szakértők elmondták, hogy a vásárlók igényei igen eltérőek, és a termék kiválasztása előtt érdemes figyelembe venni a lakóhelyiség méretét, a portartály kapacitását, valamint a takarítás gyakoriságát is, mivel tapasztalatuk szerint leggyakrabban a kevés üzemidő és a gyakran elkopó porkefék okozzák a legnagyobb csalódást az embereknek.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg a legdrágább robotporszívó a legjobb? Rengeteg terméket teszteltek, ez lett az ár-érték bajnok Sokak álma a robotporszívó, amely kitakarítja a lakást, míg mi az ügyeinket intézzük. Ma már lehet felmosó funkcióval rendelkező típust is találni, ami különösen csábító.

Fontos szempontként említették még többek közt a robotporszívók szívóteljesítményét, a felmosási képességet, a navigációs rendszer fejlettségét, valamint azt is, hogy milyen felületen használják majd őket. Emellett amit érdemes lehet még megfigyelni, hogy a termék be fog-e férni a bútorok alá.

Mint akkor a szakemberek elmondták, az elmúlt években a robotporszívók átlagára nagyot emelkedett, jellemzően 100–130 ezer forint között mozognak. A 100 ezer forint feletti modellek már applikációval vezérelhetők, a 130 ezer forint környéki készülékekhez pedig gyakran automata ürítésű tartállyal rendelkeznek, amelyet csupán havonta egyszer kell tisztítani.