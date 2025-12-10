A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
A Lidl most jelentős árengedménnyel kínálja a SilverCrest takarítórobotot. A robot porszívózni és feltörölni is tud, így jó megoldást nyújthat azok számára, akik megfizethető áron szeretnék automatizálni a takarítást otthonukban. Bár a termék nem a prémium kategóriát képviseli, alapfunkciói a legtöbb háztartás igényeit kielégítik. A diszkontlánc mostani akció különösen azoknak lehet vonzó, akik a magas ára miatt eddig ódzkodtak egy robotporszívó beszerzésétől.
A Lidl legfrissebb akciós újságában ismét egy nagyon kedvező ár-érték arányú terméket kínál vásárlóinak. A SilverCrest takarítórobot most mindössze 39 999 forintért vihető el a polcokról, ami a korábbi, 59 999 forintos árhoz képest egészen komoly, 33 százalékos árengedményt jelent.
A SilverCrest a Lidl sajátmárkás termékvonala, mely kedvező ára miatt meglehetősen népszerű azoknak a vásárlóknak a körében, akik olcsón szeretnének megbízható elektronikai termékekhez jutni. A diszkontlánc mostani ajánlata is elsősorban nekik szól.
A most kedvezményes áron kínált takarítórobot olyan alapfunkciókat kínál, amelyek a legtöbb átlagos méretű lakásba bőven elegendőek. A gép egyaránt képes porszívózni és feltörölni, négy különböző tisztítási módot is kipróbálhatunk vele, emellett pedig a hatékony tisztítás érdekében két oldalsó kefével is felszerelték. A portartály 435 mililiteres, a víztartálya pedig 150 mililiteres.
A takarítórobotban található intelligens navigációs rendszer giroszkópos érzékelővel dolgozik, ami segíti abban, hogy viszonylag hatékony útvonalon járja be a helyiségeket, majd automatikusan visszatérjen a töltőállomásra. A gyártó 3000 mAh-s lítium-ion akkumulátort épített a készülékbe, amely könnyedén biztosítja a megfelelő üzemidőt egy átlagos takarítási ciklushoz.
A Lidl ajánlata azoknak lehet igazán csábító, akik eddig a magas áraik miatt tartózkodtak arról, hogy beruházzanak egy takarítórobotra. Bár a termék nem sorolható a csúcskategóriába, az alapfeladatait képes elvégezni, és biztosan érezhetően tehermentesítheti is a háztartást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
Egyre drágábbak a robotporszívók: erre érdemes figyelni a választásnál
Egy korábbi cikkünkben az Euronics és a Media Markt szakembereit kérdeztük a robotporszívók piacának aktuális trendjeiről. Akkor a szakértők elmondták, hogy a vásárlók igényei igen eltérőek, és a termék kiválasztása előtt érdemes figyelembe venni a lakóhelyiség méretét, a portartály kapacitását, valamint a takarítás gyakoriságát is, mivel tapasztalatuk szerint leggyakrabban a kevés üzemidő és a gyakran elkopó porkefék okozzák a legnagyobb csalódást az embereknek.
Fontos szempontként említették még többek közt a robotporszívók szívóteljesítményét, a felmosási képességet, a navigációs rendszer fejlettségét, valamint azt is, hogy milyen felületen használják majd őket. Emellett amit érdemes lehet még megfigyelni, hogy a termék be fog-e férni a bútorok alá.
Mint akkor a szakemberek elmondták, az elmúlt években a robotporszívók átlagára nagyot emelkedett, jellemzően 100–130 ezer forint között mozognak. A 100 ezer forint feletti modellek már applikációval vezérelhetők, a 130 ezer forint környéki készülékekhez pedig gyakran automata ürítésű tartállyal rendelkeznek, amelyet csupán havonta egyszer kell tisztítani.
