Budapesti János-hegy, tetején az Erzsébet-kilátóval. Tél, köd
Utazás

Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés

Pénzcentrum
2025. december 10. 07:25

Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható, ami miatt a HungaroMet sárga, figyelmeztető jelzést adott ki. A következő napokban is folytatódik a szürke, párás időjárás.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szerdán többfelé képződhet sűrű köd, különösen a nyugati országrészben, ezért az ország felére sárga, figyelmeztető jelzést adtak ki. Napközben csak lassan javulnak a látási viszonyok, estétől pedig már a keleti országrészben is sűrűsödhet a köd.

Szerdán általában borult, párás idő várható, helyenként tartósan ködös marad, és előfordulhat szitálás is. A hőmérséklet napközben 4-8 fok között alakul, a kevésbé felhős területeken ennél valamivel enyhébb lehet. Késő este 2-6 fok valószínű.

Csütörtökön is megmarad a pára és a köd, az ország túlnyomó részét rétegfelhőzet borítja majd. Csak északnyugaton szakadozhat a felhőzet, ahol rövidebb-hosszabb időre kisüthet a nap. A hőmérséklet hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 3-12 fok között alakul, a legmagasabb értékeket a naposabb északnyugati tájakon mérhetjük.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #hétvége #figyelmeztetés #köd #nyugat #sárga #hungaromet #kelet

