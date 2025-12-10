Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható, ami miatt a HungaroMet sárga, figyelmeztető jelzést adott ki. A következő napokban is folytatódik a szürke, párás időjárás.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szerdán többfelé képződhet sűrű köd, különösen a nyugati országrészben, ezért az ország felére sárga, figyelmeztető jelzést adtak ki. Napközben csak lassan javulnak a látási viszonyok, estétől pedig már a keleti országrészben is sűrűsödhet a köd.
Szerdán általában borult, párás idő várható, helyenként tartósan ködös marad, és előfordulhat szitálás is. A hőmérséklet napközben 4-8 fok között alakul, a kevésbé felhős területeken ennél valamivel enyhébb lehet. Késő este 2-6 fok valószínű.
Csütörtökön is megmarad a pára és a köd, az ország túlnyomó részét rétegfelhőzet borítja majd. Csak északnyugaton szakadozhat a felhőzet, ahol rövidebb-hosszabb időre kisüthet a nap. A hőmérséklet hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 3-12 fok között alakul, a legmagasabb értékeket a naposabb északnyugati tájakon mérhetjük.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt a decemberi tavasz, már látszik a kemény fordulat az időjárásban: nem tesszük zsebre, ami jövő héten ránk vár
Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható.
A Balaton sokak szemében továbbra is nyári úti cél, de a tó körüli vendéglátósok szerint a valódi kihívás az, hogyan lehetne életet lehelni a holtszezonba...
Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
A jövő hét első felében szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, bár hétfőn még az északi, északnyugati tájakon elszórtan kisebb esők előfordulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Enyhe, csapadékos hétvége várható Magyarországon és Európa nagy részén, miközben az igazi téli időjárás elkerüli kontinensünket.
Szürke, borongós napokkal indul a hétvége és a jövő hét első fele, többfelé tartós köddel és csak kevés napsütéssel.
A Pénzcentrum 2025. december 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest híres termálfürdői komoly kihívásokkal néznek szembe: a Gellért Fürdő bezárása és a felújítások elhúzódása feszültséget kelt a turisták és a helyiek között.
Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet.
Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten
Érdemes tudni merre jár a fényvillamos Budapest területén, hogy alakul a fényvillamos menetrendje, nehogy lemaradjunk az élményről.
Pénteken jelentették be, hogy 2026-ban három debreceni járatát is újraindítja a Wizz Air légitársaság.
A Pénzcentrum 2025. december 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a déli óráktól a keleti részeket leszámítva egyre többfelé várható időszakos eső.
A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.