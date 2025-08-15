MÁK otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a lakásfelújítási támogatás 2025 feltételei, így jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak és más jogosultaknak.
Máris itt a gyermekességi adó Magyarországon: tényleg ez áll a nagy pénzkifizetések mögött?
A családtámogatásokról szóló vita új megvilágításba kerülhet, ha felismerjük, hogy valójában nem támogatásról, hanem a szülők által nyújtott láthatatlan társadalmi hozzájárulás kompenzációjáról van szó. Egy új kutatás szerint a szülők lényegesen több erőforrást fektetnek a jövő nemzedékébe, mint a gyermektelenek, miközben ez a hozzájárulás a statisztikákban láthatatlan marad - írta a Portfolio.
A családtámogatásokról folyó diskurzus gyakran polarizált értékviták formájában jelenik meg. Az egyik oldalon a nemzetféltés és a gyermektelenek önzőségének kritikája, a másikon az állami beavatkozás elutasítása és a reproduktív jogok védelme áll. Ez a szembenállás azonban most megkérdőjeleződik, hiszen a New York Times, egy vezető liberális napilap is arról írt, hogy a feministáknak támogatniuk kellene a pro-natalista programokat - írja a Portfolion vendég cikkében Gál Róbert Iván.
A vita újragondolásához fontos megérteni a "motherhood penalty" jelenségét, amelyért részben Claudia Goldin közgazdász Nobel-díjat kapott. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a gyermekvállalás hátrányba hozza a nőket mind a férfiakkal, mind a gyermektelen nőkkel szemben. Karrierjük ellaposodik, életpálya-jövedelmük csökken, miközben a férfiak gyakran még előnyt is kovácsolnak az apaságból.
Érdekes módon, amikor ugyanezt a jelenséget nem nemek szerint, hanem szülők és nem szülők viszonylatában vizsgáljuk, a társadalmi megítélés megváltozik. Sokan úgy vélik, a gyermekvállalás magánügy, amelynek következményeit a szülőknek kell viselniük. Ez az érvelés azonban ellentmondásos, hiszen ugyanezt a logikát nem alkalmazzuk, amikor a nők hátrányos helyzetéről beszélünk a gyermekvállalás kapcsán.
Egy új, magyar közreműködéssel készült kutatás meglepő eredményre jutott: valójában nem a gyermektelenek támogatják a családosokat, hanem fordítva. A vizsgálat kimutatta, hogy bár a családosok kapnak támogatásokat, az általuk nyújtott transzferek értéke európai átlagban több mint két és félszer akkora, mint amit a nem szülők nyújtanak a társadalomnak.
A különbség abból adódik, hogy míg a családosoknak juttatott támogatások jól dokumentáltak és láthatók, az általuk nyújtott hozzájárulások – különösen a családon belüli, nem fizetett munka formájában – láthatatlanok maradnak a statisztikákban. A szülők nemcsak pénzben, hanem természetben is fizetnek "adót" a társadalomnak, méghozzá jelentősen többet, mint a gyermektelenek.
Ez az új megközelítés alapjaiban változtatja meg a családtámogatásokról szóló vitát. A két domináns nézet – miszerint a családtámogatások célja a termékenység növelése, illetve a gyermekszegénység csökkentése – mellett megjelenik egy harmadik értelmezés: a családtámogatási rendszer valójában a "gyermekességi adó" kompenzálására szolgál.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A családtámogatások termékenységi hatásai valóban gyengék lehetnek, de ennek oka talán nem az, hogy a gyermekvállalási döntések nem reagálnak anyagi ösztönzőkre, hanem hogy ezek az ösztönzők aránytalanul alacsonyak a szülők által viselt terhekhez képest - írja Gál Róbert Iván.
Hasonlóképpen, a családtámogatási rendszer "félrecélzása" is más megvilágításba kerül: nem arról van szó, hogy a gazdagokat támogatja a szegények helyett, hanem hogy részlegesen kompenzálja a gyermekszám szerinti láthatatlan újraelosztást.
Ebben az értelmezésben a családtámogatás nem támogatás, hanem kompenzáció. Nem a szülők kapnak valamit a társadalomtól, hanem a társadalom téríti meg a rájuk terhelt láthatatlan közterhek, a természetben megfizetett adó egy részét - zárja írását a Budapesti Corvinus Egyetem docense.
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
A klíma életet menthet – de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!
A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérést indít az új hitellel kapcsolatban, amely többek között azt vizsgálja, hogyan hat mindez a vásárlói tervekre és elvárásokra.
Az idei legfrissebb adatokat is figyelembe véve készítette el legújabb elemzését a budapesti újlakás-piac folyamatairól az MBH Jelzálogbank.
Nagy bajban lesz, aki Budapesten venne lakást az új 3%-os hitellel: ezzel bizony sokan nem számoltak
Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
A 3%-os hitelprogram hatására 2026-tól ugrásszerűen nőhet az új lakások száma, ami hosszú távon árversenyt hozhat.
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak.
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon.
Feltételesen felfüggesztették az eljárást a győri diák ellen, aki erőszakos cselekményekkel fenyegetőzött az interneten.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát.
Budapesten július közepén volt az első nagyobb dunavirágzás, ami augusztus második feléig is eltarthat.
Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek.
A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik.
Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.