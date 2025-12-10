Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 10.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 10., szerda.
Névnap
Judit
Deviza árfolyam
EUR: 383.77 Ft
CHF: 409.35 Ft
GBP: 439.13 Ft
USD: 329.93 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 33830 Ft
MOL: 2930 Ft
RICHTER: 9680 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.11: Többnyire tartósan borult, párás, ködös idő várható, északnyugaton, nyugaton van nagyobb esély a felhőzet felszakadozására, különösen arrafelé több órára a nap is kisüthet. Néhol szitálás előfordulhat. Az északias irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -1, +4, kora délután általában 3, 7 fok várható, a naposabb tájakon ennél több fokkal enyhébb idő valószínű.
2025.12.12: Éjjel romlanak, napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, nyugaton átmeneti szakadozás nem kizárt a felhőzetben. Néhol szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Bár fronthatás nem terheli szervezetünket, az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben a legtöbb helyen magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.10)
