Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 10.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 10., szerda.

Névnap

Judit

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.77 Ft

CHF: 409.35 Ft

GBP: 439.13 Ft

USD: 329.93 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 33830 Ft

MOL: 2930 Ft

RICHTER: 9680 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.11: Többnyire tartósan borult, párás, ködös idő várható, északnyugaton, nyugaton van nagyobb esély a felhőzet felszakadozására, különösen arrafelé több órára a nap is kisüthet. Néhol szitálás előfordulhat. Az északias irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -1, +4, kora délután általában 3, 7 fok várható, a naposabb tájakon ennél több fokkal enyhébb idő valószínű.

2025.12.12: Éjjel romlanak, napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, nyugaton átmeneti szakadozás nem kizárt a felhőzetben. Néhol szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár fronthatás nem terheli szervezetünket, az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben a legtöbb helyen magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!