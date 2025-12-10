2025. december 10. szerda Judit
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 10.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 10.)

Pénzcentrum
2025. december 10. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 10., szerda.

Névnap

Judit

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.77 Ft
CHF: 409.35 Ft
GBP: 439.13 Ft
USD: 329.93 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 33830 Ft
MOL: 2930 Ft
RICHTER: 9680 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.11: Többnyire tartósan borult, párás, ködös idő várható, északnyugaton, nyugaton van nagyobb esély a felhőzet felszakadozására, különösen arrafelé több órára a nap is kisüthet. Néhol szitálás előfordulhat. Az északias irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -1, +4, kora délután általában 3, 7 fok várható, a naposabb tájakon ennél több fokkal enyhébb idő valószínű.

2025.12.12: Éjjel romlanak, napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, nyugaton átmeneti szakadozás nem kizárt a felhőzetben. Néhol szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár fronthatás nem terheli szervezetünket, az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben a legtöbb helyen magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott, így az annak hőmérsékletét közvetett módon megemeli. Ezáltal kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:22
07:45
07:25
06:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
3 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
7 napja
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
3 hete
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 08:22
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 06:27
Filléres​‍​‌‍​‍‌ robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Agrárszektor  |  2025. december 10. 07:01
Váratlan hírek érkeztek az ukrán zöldségekről: erre nem sokan számítottak