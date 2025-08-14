Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?

Közeleg augusztus 20., Szent István-napja, amikor az egész ország együtt ünnepli az államalapítást – és természetesen ekkor mutatják be „az ország tortáját” is. Idén a gyulai Kézműves Cukrászda „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” nevű alkotása nyerte el a címet, és kiválasztották a cukormentes változat győztesét is, amelyek augusztus 19-től országszerte kóstolhatók. Az ünnepi figyelem jó apropó arra, hogy megnézzük, hogyan lehet valakiből cukrász, mennyi idő és pénz szükséges a szakma kitanulásához, milyen kereseti lehetőségek vannak ma Magyarországon, és vajon mennyire éri meg ezzel a hivatással foglalkozni egy olyan országban, ahol a 2025-ös bruttó átlagkereset 702 800 forint, miközben a cukrászok fizetése ettől jócskán elmarad.

Közeleg augusztus 20., Szent István-napja – a nemzeti ünnep és az államalapítás ünnepe egyben. Ilyenkor minden évben bemutatásra kerül „az ország tortája”, idén – a XIX. alkalommal – a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, a „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” viselte el a díjat, és a Magyarország Cukormentes Tortáját is kiválasztották. A díjazott alkotások augusztus 19-től országszerte kóstolhatók és megjelennek a rendezvényeken is. Ez remek alkalom arra, hogy felvezessük a témát: hogyan válhat valaki cukrászszá, és mennyit lehet ebben a hivatásban keresni.

Ahhoz, hogy valaki cukrász legyen Magyarországon, először szakirányú képzésre van szükség – általában alapfokú iskolai végzettséggel elvégezhető felnőttképző tanfolyamokon, például a Focus Oktatási Központban, ahol egy évig tartó (10 hónapos) tantermi képzés körülbelül 495 000–535 000 Ft-ba kerül (részletfizetéssel is megoldható). Egy alternatíva a VLS Oktatási Központ által kínált, OKJ-hoz hasonló, államilag elismert képzés, amely 280 000 Ft-ba kerül, plusz a vizsgadíj (kb. 65 000 Ft). Önkéntes, ingyenes képzések is léteznek – például egyes felnőttoktatási programok esetében –, de ezek nem mindig elérhetők mindenhol vagy folyamatosan.

Bérezés és elhelyezkedési lehetőségek

A mestercukrász cím megszerzése lényegi szakmai előrelépés lehet szerezni, ezt általában a Magyar Cukrász Ipartestület vagy kamarai szervezetek külön mesterképzései teszik lehetővé, képzésük díja és hossza eltérő, konkrét adatokat azonban ritkán közölnek nyilvánosan. Ezek a mesterképzések inkább a szakmai csúcsteljesítmény, az oktatásban való részvétel és megbecsülés felé vezethetnek. A szakterületen belül jelentős differenciák lehetnek, ugyanis

egy nagy üzem vagy luxus cukrászda cukrásza és egy vidéki kisebb műhely dolgozója között nagy eltérések lehetnek bérezés és munkakörülmények tekintetében is.

A jelenlegi álláshirdetések alapján Budapesten jelenleg mintegy 58 cukrász pozíció van meghirdetve, az átlagos fizetés megközelítőleg 432 109 Ft/hó. Országosan, „cukrászda állás” kategóriában pedig akár több mint 1 200 hirdetés is elérhető, az átlagos havi fizetés ezekben kb. 314 867 Ft. Az ajánlatok általában bejelentett munkaviszonyt, egy- vagy két műszakos beosztást kínálnak; juttatások ritkán vannak részletezve, de egyes in­gyenes munkahelyi étkezés vagy rugalmasság előfordul.

Ezeket az állásajánlati adatokat jól össze lehet vetni a KSH által megadott statisztikával, ahol 2024-ben a cukrászok bruttó átlagkeresete életkor szerint a következő volt: 30 év alatt 368 259 Ft, 30–39 éves korosztályban 394 004 Ft, 40–49-ben 405 143 Ft, míg 50 év felett 394 948 Ft. Ehhez képest 2025 májusára vonatkozóan a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó bére 702 800 Ft volt, a nettó átlagkereset pedig 483 000 Ft. Így jól látható, hogy a cukrászok átlagkeresete egyik korosztályban sem érte el az országos átlagot. A bruttó 405 143 Ft cca. 58 000 Ft-mal marad el a 2025-ös országos átlagtól (702 800 Ft), még a nettó is elmaradás látható. A részletes korosztályos átlagos bérekről a következő táblázatot készítettük a KSH adatai alapján:

Mi jár az ország tortáját elkészítő cukrásznak?

Végül, arról, hogy egy cukrász, aki az ország tortáját készíti, milyen jutalomban részesülhet: pontos pénzügyi információkat ritkán hoznak nyilvánosságra – a versenyek jellemzően szakmai elismerést, láthatóságot és presztízst adnak, a recepthez való hozzáférés és további szakmai lehetőségek nyílnak, de pénzdíjról vagy állami támogatásról nem szoktak beszámolni. Mindez azonban nagy szakmai megtiszteltetést és karrier­lehetőséget jelent a mester részére.