A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
Milliárdos jégkrémbirodalom született: brutális értéken vált le a Magnum az Unilevertől
A Magnum jégkrém 9,2 milliárd dollárra értékelve debütált az amszterdami tőzsdén, írja a Reuters.
A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén, ami 7,93 milliárd eurós (9,24 milliárd dolláros) piaci kapitalizációt jelent. Ezzel lezárult a vállalat régóta várt leválása az Unileverről.
Az Unilever ezzel megválik egy olyan üzletágtól, amelynek hűtött ellátási lánca összetettebb működést igényel, mint más élelmiszer márkái vagy higiéniai termékei, mint a Dove szappan vagy az Axe dezodor. A Magnum pedig arra számít, hogy a kizárólag jégkrémre összpontosítva javíthatja termelékenységét.
A vállalat előzetesen figyelmeztette a befektetőket, hogy részvényei kezdetben lefelé irányuló nyomás alá kerülhetnek, mivel nem lesznek azonnal jogosultak a főbb indexekbe, például a FTSE-be való bekerülésre.
A Magnum - amely most a világ legnagyobb önálló jégkrémvállalata, olyan márkákkal, mint a Wall's és a Cornetto - hétfőn a londoni és a New York-i tőzsdén is megkezdte a kereskedést.
A Barclays elemzői a Magnum tájékoztatójának közzététele előtt 10,1-10,8 milliárd eurós részvényértéket és 20 euró feletti részvényárat jósoltak. A referenciaárat végül 12,8 euróban állapították meg.
A Magnum versenytársa, a PAI Partners és a Nestlé közös vállalkozásaként működő Froneri októberben olyan befektetést szerzett, amely 15 milliárd euróra értékelte a céget. A Froneri piaci részesedése körülbelül 11%, míg a Magnumé 21%.
"Úgy gondolom, hogy az alacsony referenciaár megállapításával vonzóvá tették a részvényt az új befektetők számára" - nyilatkozta Fernand de Boer, a Degroof Petercam befektetési bank szakértője a Reutersnek, hozzátéve, hogy az ár elkerülte az indexbefektetők eladásai által okozott jelentős árfolyamesés kockázatát is.
A korlátozott kereslet szintén tényező lehetett, emellett az Unilevertől való leválás jelentős költségei és az a tény, hogy 2026-ban nem lesz osztalékfizetés, rövid távú nyomást gyakorolhatnak a részvényárfolyamra.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Unilever részvényei hétfőn a STOXX 600 legnagyobb vesztesei voltak a LSEG adatai szerint, körülbelül 4%-kal estek, amit a Magnum bevételeinek kiesése miatti átmeneti volatilitás okozott. Az Unilever 19,9%-os részesedést tart meg a vállalatban, de öt éven belül tervezi a teljes kilépést.
Peter ter Kulve, a Magnum vezérigazgatója hétfőn kijelentette, hogy a vállalat "büszke mérföldkőhöz" érkezett, és független tőzsdei vállalatként "fürgébb, fókuszáltabb és ambiciózusabb lesz, mint valaha".
A Magnum, amely a 87 milliárd dolláros globális jégkrémpiac több mint egyötödét uralja, az élvezeti nassolnivalók vonzerejére alapoz. A tőzsdei bevezetés próbára teszi a befektetők étvágyát egy cukortartalmú termék iránt, olyan időszakban, amikor a GLP-1 fogyókúrás gyógyszerek felforgatták a fogyasztói trendeket, és Donald Trump amerikai elnök a 'Make America Healthy Again' kampányt népszerűsíti.
A Ben & Jerry's márkával a Magnum egy olyan kapcsolatot örököl, amely az elmúlt években megromlott. A Magnum kedden közölte, hogy a Ben & Jerry's Alapítványnak, a márka által finanszírozott amerikai jótékonysági csoportnak orvosolnia kell a pénzügyi ellenőrzés és irányítás hiányosságait, ha fenn akarja tartani a teljes finanszírozást.
Ez különösen érinti a Magnumot, hiszen a Ben & Jerry's 1,1 milliárd eurós (1,28 milliárd dolláros) éves bevétele a Magnum globális forgalmának közel 14%-át teszi ki, szemben az Unilever mindössze 1,8%-ával.
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
A nemzetközi élelmiszer-alapanyagok árait a bőséges globális kínálat és a fokozódó exportverseny alakította novemberben.
Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját.
A magyar élelmiszeripari cégek nem tudnak érdemben versenyezni külföldön, mert a túl széles termékkínálat hátráltatja a nemzetközi piacra lépést.
Több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra.
Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani.
Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után.
A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
A világ energiapiacát jelenleg egyszerre hajtja a túltermelés, a nyersanyaghiány és a geopolitikai bizonytalanság.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.