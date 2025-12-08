Milliárdos jégkrémbirodalom született: brutális értéken vált le a Magnum az Unilevertől

A Magnum jégkrém 9,2 milliárd dollárra értékelve debütált az amszterdami tőzsdén, írja a Reuters.

A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén, ami 7,93 milliárd eurós (9,24 milliárd dolláros) piaci kapitalizációt jelent. Ezzel lezárult a vállalat régóta várt leválása az Unileverről.

Az Unilever ezzel megválik egy olyan üzletágtól, amelynek hűtött ellátási lánca összetettebb működést igényel, mint más élelmiszer márkái vagy higiéniai termékei, mint a Dove szappan vagy az Axe dezodor. A Magnum pedig arra számít, hogy a kizárólag jégkrémre összpontosítva javíthatja termelékenységét.

A vállalat előzetesen figyelmeztette a befektetőket, hogy részvényei kezdetben lefelé irányuló nyomás alá kerülhetnek, mivel nem lesznek azonnal jogosultak a főbb indexekbe, például a FTSE-be való bekerülésre.

A Magnum - amely most a világ legnagyobb önálló jégkrémvállalata, olyan márkákkal, mint a Wall's és a Cornetto - hétfőn a londoni és a New York-i tőzsdén is megkezdte a kereskedést.

A Barclays elemzői a Magnum tájékoztatójának közzététele előtt 10,1-10,8 milliárd eurós részvényértéket és 20 euró feletti részvényárat jósoltak. A referenciaárat végül 12,8 euróban állapították meg.

A Magnum versenytársa, a PAI Partners és a Nestlé közös vállalkozásaként működő Froneri októberben olyan befektetést szerzett, amely 15 milliárd euróra értékelte a céget. A Froneri piaci részesedése körülbelül 11%, míg a Magnumé 21%.

"Úgy gondolom, hogy az alacsony referenciaár megállapításával vonzóvá tették a részvényt az új befektetők számára" - nyilatkozta Fernand de Boer, a Degroof Petercam befektetési bank szakértője a Reutersnek, hozzátéve, hogy az ár elkerülte az indexbefektetők eladásai által okozott jelentős árfolyamesés kockázatát is.

A korlátozott kereslet szintén tényező lehetett, emellett az Unilevertől való leválás jelentős költségei és az a tény, hogy 2026-ban nem lesz osztalékfizetés, rövid távú nyomást gyakorolhatnak a részvényárfolyamra.

Az Unilever részvényei hétfőn a STOXX 600 legnagyobb vesztesei voltak a LSEG adatai szerint, körülbelül 4%-kal estek, amit a Magnum bevételeinek kiesése miatti átmeneti volatilitás okozott. Az Unilever 19,9%-os részesedést tart meg a vállalatban, de öt éven belül tervezi a teljes kilépést.

Peter ter Kulve, a Magnum vezérigazgatója hétfőn kijelentette, hogy a vállalat "büszke mérföldkőhöz" érkezett, és független tőzsdei vállalatként "fürgébb, fókuszáltabb és ambiciózusabb lesz, mint valaha".

A Magnum, amely a 87 milliárd dolláros globális jégkrémpiac több mint egyötödét uralja, az élvezeti nassolnivalók vonzerejére alapoz. A tőzsdei bevezetés próbára teszi a befektetők étvágyát egy cukortartalmú termék iránt, olyan időszakban, amikor a GLP-1 fogyókúrás gyógyszerek felforgatták a fogyasztói trendeket, és Donald Trump amerikai elnök a 'Make America Healthy Again' kampányt népszerűsíti.

A Ben & Jerry's márkával a Magnum egy olyan kapcsolatot örököl, amely az elmúlt években megromlott. A Magnum kedden közölte, hogy a Ben & Jerry's Alapítványnak, a márka által finanszírozott amerikai jótékonysági csoportnak orvosolnia kell a pénzügyi ellenőrzés és irányítás hiányosságait, ha fenn akarja tartani a teljes finanszírozást.

Ez különösen érinti a Magnumot, hiszen a Ben & Jerry's 1,1 milliárd eurós (1,28 milliárd dolláros) éves bevétele a Magnum globális forgalmának közel 14%-át teszi ki, szemben az Unilever mindössze 1,8%-ával.