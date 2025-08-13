2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Budapest
Nő bekapcsolja a légkondicionálót távirányítóval
Otthon

Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!

Jeki Gabriella
2025. augusztus 13. 19:01

A klímaváltozás miatt világszerte, így Magyarországon is meredeken nő a légkondicionálók iránti igény. Bár hazánkban még viszonylag kevés háztartás rendelkezik klímával, a hőhullámok gyakoribbá válása gyors növekedést eredményez. Ez komoly terhet róhat az energiahálózatra, és sürgeti a fenntartható, energiahatékony megoldások bevezetését.

A globális felmelegedés és a gyakoribbá váló extrém hőhullámok hatására világszerte növekszik a légkondicionálók iránti kereslet. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rámutat: a klímaberendezések ma már nem csupán kényelmi eszközök, hanem egyre inkább egészségvédelmi és életmentő szerepet is betöltenek a nyári időszakban. Ugyanakkor a tömeges elterjedésük jelentős többletterhelést ró az energiahálózatokra, ami komoly kihívásokat vetít előre az energiaszektorban.

A fejlett országokban a háztartások túlnyomó része már rendelkezik légkondicionálóval, azonban a feltörekvő gazdaságok – elsősorban Kína és India – esetében még csak most kezdődött el az igazi bővülés. A várakozások szerint 2035-re a globális hűtési energiaigény akár a mostani háromszorosára is nőhet. Magyarország egyelőre mérsékelten érintett: a legfrissebb adatok alapján nálunk még viszonylag alacsony a klímával felszerelt háztartások aránya, de a hőhullámok gyakoribbá válása és a növekvő vásárlóerő gyors változást vetít előre.

A megnövekedett légkondicionáló-használat környezeti hatásai ugyanakkor nem elhanyagolhatók. A legtöbb berendezés továbbra is fosszilis energiával működik, ami növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez a jelenség egy ördögi kört eredményez: a klímaváltozás miatt több klímát használunk, a több klíma viszont tovább fokozza a klímaváltozást. A megoldás tehát nem a hűtésről való lemondás, hanem a technológiai váltás. A szakértők szerint az energiahatékonyabb berendezések, a korszerű hőszigetelés, valamint a megújuló energiaforrásokra épülő rendszerek jelenthetik a fenntartható utat.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni az energiaszegénység új formáját, amelyet a hűtéshez való hozzáférés egyenlőtlensége idézhet elő. A nyári hőhullámok során azok a társadalmi csoportok, amelyek nem engedhetik meg maguknak a megfelelő hűtést, fokozott egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve (bár a klímahasználat is hordoz egészségügyi veszélyeket). Ez újabb érvet szolgáltat amellett, hogy a légkondicionálás kérdését ne csupán technológiai, hanem társadalmi szempontból is komolyan vegyük.

Címlapkép: Getty Images
