2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nádtetős házak a vízparton, Kopacki rit Natúrpark - Kopacevo, Horvátország (Sojenice ili kuÄe na vodi sa slamnatim krovovima, Park prirode KopaÄki rit - KopaÄevo, Hrvatska)
Otthon

Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége

Nagy Béla Ádám
2025. augusztus 14. 05:26

Szeptembertől elindul az Otthon Start 3%-os kedvezményes hitelprogram, amely nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható – igaz, a telek árát saját zsebből kell kifizetni. A Zenga.hu friss adatai szerint a belterületi építési telkek ára országos átlagban 6%-kal nőtt egy év alatt, miközben a kereslet már a program bejelentése előtt ötéves csúcsra ugrott. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint pedig a telekvásárlás finanszírozásának kizárása a tőkeerős vásárlóknak kedvezhet, és tovább növelheti az árakat.

Szeptemberben rajtol az Otthon Start elnevezésű, kedvezményes lakáshitel-program, amely fix, évi 3 százalékos kamattal segíti a saját otthonhoz jutni vágyó fiatalokat és családokat. A konstrukció legnagyobb előnye a teljes futamidőre garantált, alacsony kamatszint, amely kiszámítható törlesztést biztosít a hitelfelvevőknek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint ismert, 2025 szeptemberében induló 3%-os Otthon Start program kedvezményes hitele nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is igénybe vehető: igaz, a telek árát saját forrásból kell fedezni. Ingatlanpiaci szakértők szerint a belterületi építési telkek ára is emelkedett tavaly óta: országos átlagban 6 százalékkal, bár a drágulás mértéke elmaradt a használt lakóingatlanokétól. Ahogy a lakásáraknál, úgy a telekáraknál is jelentős eltérések vannak településtípus és régió szerint.

3%-os Otthon Start részletek a Magyar Közlönyben: 33 kérdés és válasz az új lakhatási támogatásról
EZ IS ÉRDEKELHET
3%-os Otthon Start részletek a Magyar Közlönyben: 33 kérdés és válasz az új lakhatási támogatásról
A Pénzcentrum most összeszedett 33 kérdés és választ, amely felmerülhet a 3%-os Otthon Start felvételével kapcsolatban.

A Zenga.hu ingatlanhirdetési portál a Pénzcentrum megkeresésére úgy reagált, hogy a friss elemzésük alapján a telekpiac sajátossága, hogy a kínálat – főleg Budapesten – jóval szűkebb, mint a lakások vagy családi házak esetében. Ráadásul a hirdetett telkek áraiban sokkal nagyobb a szórás: míg két hasonló méretű, állapotú és felszereltségű lakás vagy ház ára az ország legolcsóbb és legdrágább pontján legfeljebb 10–15-szörös különbséget mutat, addig egy azonos közművekkel ellátott építési telek négyzetméterára között akár több százszoros eltérés is lehet. Emiatt az is nagyban befolyásolja a statisztikákat, hogy egy adott időszakban milyen elhelyezkedésű telkek kerülnek a piacra.

Országos átlagban az építési telkek négyzetméterára egy év alatt 6 százalékkal emelkedett – a tavaly júliusi 34 ezer forintról idén júliusra 36 ezerre. Bár a számok mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg, egyértelmű földrajzi trend nem látszik. Voltak kiugró drágulások is: például a fejlesztők körében népszerű XIII. kerületben és a XII. kerületben is jelentős áremelkedést mért a portál. Ezekben az esetekben a kínálati összetétel változása is közrejátszhatott: a Hegyvidéken például idén több panorámás telek került piacra, míg a XIII. kerületben több, nagyobb fejlesztésekre is alkalmas, Dunához közeli telek jelent meg a hirdetések között.

A Zenga.hu adatai szerint az árnövekedés nem csak a drága területeken volt látványos: egy év alatt 50 százalékot meghaladó drágulás történt néhány hagyományosan olcsó városban is, például Békéscsabán, Kaposváron és Salgótarjánban. Ez is jelzi, hogy a telekpiacon nehéz egyértelmű területi mintázatot találni.

Fokozódó érdeklődés

A kereslet terén is változás történt már a bejelentés előtt. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a friss elemzésük szerint 2025 júliusában öt éves csúcsra ugrott az ingatlanpiaci kereslet. A szakértők úgy látják, hogy ebben jelentős szerepe volt az Otthon Start kedvezményes lakáshitel-program bejelentésének, amely érezhetően felpezsdítette a piacot. A program nyilvánosságra hozatalát követő első hetekben 17 százalékkal nőtt az értékesítők által rögzített ingatlanbemutatások száma, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb rövid távú növekedése.

A vásárlói érdeklődésekben egyértelműen kirajzolódik az új hitel hatása: a kérdések jelentős része közvetlenül az Otthon Start feltételeire vonatkozik. Különösen élénk az érdeklődés az agglomerációs és vidéki építési lehetőségek iránt, mivel sok fiatal pár és család az alacsonyabb telekárak, valamint a nyugodtabb életkörnyezet miatt inkább ezeket a térségeket veszi célba.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az, hogy az Otthon Start keretében a telekvásárlás nem finanszírozható, komoly akadályt jelent az első lakásukat építeni vágyók számára. Mivel a telek teljes vételárát saját forrásból kell előteremteni, sok fiatal pár és család egyszerűen nem tud belépni a piacra. Ez a szabály ráadásul az alkupozíciójukat is gyengíti, hiszen a készpénzes vásárlók — főként befektetők vagy tőkeerős magánszemélyek — jóval gyorsabban le tudják zárni az adásvételt. A Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a helyzet így nekik kedvezhet: ők előbb megveszik a telket saját pénzből, majd az építkezést már a kedvezményes hitelből finanszírozzák. Ez a piaci dinamika a kereslet szerkezetét eltolhatja a magasabb jövedelmű, erősebb anyagi hátterű szereplők irányába, miközben a korlátozott megtakarítással rendelkezők számára tovább nő az otthonteremtés időigénye és költsége.

Azzal kapcsolatban eltérő véleménnyel voltak a szakértők, hogy milyen hatással lehet hosszútávon a telekárakra az Otthon Start program. A Zenga.hu szerint az első jelek azt mutatják, viszonylag kevesen akarnak a program segítségével üres telekre építkezni, nem várnak jelentős mozgásokat az építési telkek piacán. 

Szegő Péter viszont úgy reagált, előrejelzésük szerint idén további 10–20%-os áremelkedés várható, főként ott, ahol a telekvásárlást követően a program segítségével lehet építkezni. A bentlakási kötelezettség hiánya és a bérbeadás lehetősége miatt a kedvezményes hitel befektetőknek is vonzó, ami fokozhatja az árak felhajtását és kínálat-visszafogást is előidézhet. Már a bejelentés után érzékelhető volt a spekuláció, a tőkeerős vásárlók előtérbe kerülésével. 

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #ingatlan #telek #otthonteremtés #ingatlanpiac #millió #program #fix #használt #otthonfelújítás #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:26
22:01
21:08
20:31
20:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 13.
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
2025. augusztus 13.
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!
2025. augusztus 13.
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni
2
1 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
3
1 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
4
1 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
5
1 hete
Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 19:01
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 18:00
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 20:31
Új támogatást jelentettek be: 10 milliárdot osztanak szét, sokan örülhetnek