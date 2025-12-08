2025. december 8. hétfő Mária
3 °C Budapest
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Újabb lejtmenetben a forint, a magyar fizetőeszköz minden főbb devizával szemben gyengült

Pénzcentrum/MTI
2025. december 8. 18:52

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 381,36 forint és 384,85 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 407,77 forintról 409,28 forintra ment fel, míg a dolláré 327,63 forintról 330,64 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1665 dollárról 1,1623 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
