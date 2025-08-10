Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell

A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.

A Balaton átlagos vízszintje jelenleg mindössze 81 centiméter, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokottól – közölte az Időkép az Országos Vízügyi Igazgatóság adatai alapján. Az elmúlt két hétben 5 centiméterrel apadt a magyar tenger, és a mostani szint 20 centivel alacsonyabb a tavalyinál, mindössze 3 centiméterrel haladja meg a 2022-es aszályos év 78 centis értékét.

A déli part több pontján most annyira sekély a víz, hogy hosszabb gyaloglás kell a strandolóknak, mire úszásra alkalmas mélységet találnak.

Meleg, szeles napokon a párolgás miatt akár napi 1 centiméterrel is csökkenhet a vízszint, míg szélcsendben a tó fölött képződő vékony párapaplan mérsékli az apadást – ennek köszönhető, hogy az elmúlt napokban nem változott a vízállás. A vízügy szakemberei a Siófoki zsilipen keresztül igyekeznek 110 centiméter körül tartani a szintet, de a mostani érték ettől jelentősen elmarad.