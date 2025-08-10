Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.
A Balaton átlagos vízszintje jelenleg mindössze 81 centiméter, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokottól – közölte az Időkép az Országos Vízügyi Igazgatóság adatai alapján. Az elmúlt két hétben 5 centiméterrel apadt a magyar tenger, és a mostani szint 20 centivel alacsonyabb a tavalyinál, mindössze 3 centiméterrel haladja meg a 2022-es aszályos év 78 centis értékét.
A déli part több pontján most annyira sekély a víz, hogy hosszabb gyaloglás kell a strandolóknak, mire úszásra alkalmas mélységet találnak.
Meleg, szeles napokon a párolgás miatt akár napi 1 centiméterrel is csökkenhet a vízszint, míg szélcsendben a tó fölött képződő vékony párapaplan mérsékli az apadást – ennek köszönhető, hogy az elmúlt napokban nem változott a vízállás. A vízügy szakemberei a Siófoki zsilipen keresztül igyekeznek 110 centiméter körül tartani a szintet, de a mostani érték ettől jelentősen elmarad.
Vasárnaptól ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon a jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt.
Ezt már aligha lehet visszafordítani, szörnyű katasztrófa készül Magyarországon: mindenkinek fájni fog
Magyarországon továbbra is létezik mind a négy évszak, bár jelentősen megváltoztak a jellemzőik.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek.
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának, hogy helyreállítsa a légitársaság működését a közel-keleti terjeszkedés kudarca és a technikai problémák után.
A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra.
Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő...
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
