Riasztó esés a tőzsdén: az OTP és a Mol is padlót fogott

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1037,54 pontos, 0,95 százalékos csökkenéssel, 107 884,53 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot, amely a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített, átlagon felüli forgalom mellett.

A vezető részvényekre is ez a kedvezőtlen hangulat hatott ki.

A Mol ára 36 forinttal, 1,22 százalékkal 2914 forintra csökkent 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,26 százalékkal 33 670 forintra esett, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,57 százalékkal 1754 forintra erősödött, forgalma 867,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,25 százalékkal 9500 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 178,02 ponton zárt hétfőn, ez 49,69 pontos, 0,49 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.