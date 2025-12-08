Riasztó esés a tőzsdén: az OTP és a Mol is padlót fogott

Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1037,54 pontos, 0,95 százalékos csökkenéssel, 107 884,53 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot, amely a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített, átlagon felüli forgalom mellett.
A vezető részvényekre is ez a kedvezőtlen hangulat hatott ki.
- A Mol ára 36 forinttal, 1,22 százalékkal 2914 forintra csökkent 1,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,26 százalékkal 33 670 forintra esett, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,57 százalékkal 1754 forintra erősödött, forgalma 867,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,25 százalékkal 9500 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,8 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 178,02 ponton zárt hétfőn, ez 49,69 pontos, 0,49 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor.
A KSH szerint az új külkereskedelmi árindexszámítás okozta az ugrást a GDP-ben – de januárban újraszámolnak mindent, és újra módosulhatnak az adatok.
A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
A nemzetközi élelmiszer-alapanyagok árait a bőséges globális kínálat és a fokozódó exportverseny alakította novemberben.
Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját.
A magyar élelmiszeripari cégek nem tudnak érdemben versenyezni külföldön, mert a túl széles termékkínálat hátráltatja a nemzetközi piacra lépést.
Több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra.
Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani.
Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
