Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?

Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja: jelenleg háromszor akkora főnyereménnyel és ötször nagyobb nyerési eséllyel kecsegtet. Bár mindkét játék esélyei a gyakorlatban szinte a nullával egyenlők, statisztikailag most sokkal jobban megéri 450 forintért inkább a Hatoslottóra tenni – mutatjuk, miért.

Ahogy a Pénzcentrumon élőben közvetítettük, július 26-án 19 hétnyi halmozódás után egy szerencsés játékos elvitte a 4 milliárd 77 millió forintos Ötöslottó főnyereményt. Azóta pedig érdekes helyzet állt elő a hazai lottópiacon: az Ötöslottó nyereménye jelenleg „csupán” 475 millió forint, miközben kistestvére, a Hatoslottó 1,39 milliárdra duzzadt.

Ezek az összegek persze önmagukban is csábítóak lehet a játékosoknak, de most van egy másik tényező, ami miatt a Hatoslottó még vonzóbb. A nyerési esély – bár továbbra is rendkívül kicsi – statisztikailag bizony akkor is kedvezőbb a hatos lottón, mint az Ötöslottón. Magyarán ugyanakkora, 450 forintos egy játéknyi költséggel most nemcsak nagyobb összeget lehet nyerni, hanem még a valószínűségek is a Hatoslottó felé billentik a mérleget.

Miért játszanánk most Ötöslottót?

De beszéljenek a számok. Ötöslottó 5 találatosának esélye 1 a 43 949 268-hoz, míg a Hatoslottó 6 találatosának esélye 1 a 8 145 060-hoz. Ez azt jelenti, hogy a Hatoslottón mintegy 5,4-szer nagyobb az esély a főnyereményre – még akkor is, ha a gyakorlatban mindkét szám a „szinte lehetetlen” kategóriába tartozik.

Más szóval azt is mondhatjuk, hogy ugyanannyi játék során átlagosan több mint ötször annyi telitalálat születne a Hatoslottón, mint az Ötöslottón – persze ez még így is extrém ritka eseménynek számít. A különbség pszichológiailag mégis jelentős lehet, hiszen a játékosok fejében az „ötször nagyobb esély” sokkal megfoghatóbb, mint a „mindkettő közel lehetetlen”.

Ezt a hatást most a Hatoslottó jóval magasabb főnyereménye is erősíti, így tisztán a számok alapján, most sokkal jobban megéri hatos lottót játszani, mint ötöst. Pláne úgy, hogy mindkét játék 450 forintba kerül.

A nagy számok csapdája

Azt lehet tehát mondani, hogy amíg a Hatoslottón nagyobb a nyeremény, mint az Ötöslottón, addig igazából ugyanazon az áron jobban megéri a kistesóval játszani. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hiába a kedvezőbb arány és a magasabb nyeremény, a lottó továbbra is szerencsejáték, ahol a jackpot elbukásának valószínűsége közel 100%.

Így bár az 1 a 8 millióhoz esély ugyan statisztikailag „jobb”, mint az 1 a 43 millióhoz, de a mindennapi életben mindkettő szinte elképzelhetetlen ritkaság. Ezért szakértők szerint érdemes a játékot szórakozásként kezelni, nem befektetésként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mindig aktuális, legfrissebb lottószámokért keresd fel a Pénzcentrum lottó oldalát!

Van ok reménykedni

A hatos lottón egyébként 2025. 22-ik hetén volt utoljára telitalálatos szelvény. Akkor egy szerencsés valamivel több mint 110 millió forintot nyert. Érdekesség, hogy azok a hetek igazán szerencsésre sikeredtek a játékban.

Ugyanis a 20-21-22. héten is volt telitalálatos szelvény, ám igazán a 20. héten örülhetett valaki, ugyanis az a nyertes majd 1,3 milliárd forintot nyert, miközben a 21. héten két telitalálatos szelvény is akadt.

(Címlapkép: egy korábbi Hatoslottó sorsolás a Duna Tv-n)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon