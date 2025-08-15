Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja: jelenleg háromszor akkora főnyereménnyel és ötször nagyobb nyerési eséllyel kecsegtet. Bár mindkét játék esélyei a gyakorlatban szinte a nullával egyenlők, statisztikailag most sokkal jobban megéri 450 forintért inkább a Hatoslottóra tenni – mutatjuk, miért.
Ahogy a Pénzcentrumon élőben közvetítettük, július 26-án 19 hétnyi halmozódás után egy szerencsés játékos elvitte a 4 milliárd 77 millió forintos Ötöslottó főnyereményt. Azóta pedig érdekes helyzet állt elő a hazai lottópiacon: az Ötöslottó nyereménye jelenleg „csupán” 475 millió forint, miközben kistestvére, a Hatoslottó 1,39 milliárdra duzzadt.
Ezek az összegek persze önmagukban is csábítóak lehet a játékosoknak, de most van egy másik tényező, ami miatt a Hatoslottó még vonzóbb. A nyerési esély – bár továbbra is rendkívül kicsi – statisztikailag bizony akkor is kedvezőbb a hatos lottón, mint az Ötöslottón. Magyarán ugyanakkora, 450 forintos egy játéknyi költséggel most nemcsak nagyobb összeget lehet nyerni, hanem még a valószínűségek is a Hatoslottó felé billentik a mérleget.
Miért játszanánk most Ötöslottót?
De beszéljenek a számok. Ötöslottó 5 találatosának esélye 1 a 43 949 268-hoz, míg a Hatoslottó 6 találatosának esélye 1 a 8 145 060-hoz. Ez azt jelenti, hogy a Hatoslottón mintegy 5,4-szer nagyobb az esély a főnyereményre – még akkor is, ha a gyakorlatban mindkét szám a „szinte lehetetlen” kategóriába tartozik.
Más szóval azt is mondhatjuk, hogy ugyanannyi játék során átlagosan több mint ötször annyi telitalálat születne a Hatoslottón, mint az Ötöslottón – persze ez még így is extrém ritka eseménynek számít. A különbség pszichológiailag mégis jelentős lehet, hiszen a játékosok fejében az „ötször nagyobb esély” sokkal megfoghatóbb, mint a „mindkettő közel lehetetlen”.
Ezt a hatást most a Hatoslottó jóval magasabb főnyereménye is erősíti, így tisztán a számok alapján, most sokkal jobban megéri hatos lottót játszani, mint ötöst. Pláne úgy, hogy mindkét játék 450 forintba kerül.
A nagy számok csapdája
Azt lehet tehát mondani, hogy amíg a Hatoslottón nagyobb a nyeremény, mint az Ötöslottón, addig igazából ugyanazon az áron jobban megéri a kistesóval játszani. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hiába a kedvezőbb arány és a magasabb nyeremény, a lottó továbbra is szerencsejáték, ahol a jackpot elbukásának valószínűsége közel 100%.
Így bár az 1 a 8 millióhoz esély ugyan statisztikailag „jobb”, mint az 1 a 43 millióhoz, de a mindennapi életben mindkettő szinte elképzelhetetlen ritkaság. Ezért szakértők szerint érdemes a játékot szórakozásként kezelni, nem befektetésként.
Van ok reménykedni
A hatos lottón egyébként 2025. 22-ik hetén volt utoljára telitalálatos szelvény. Akkor egy szerencsés valamivel több mint 110 millió forintot nyert. Érdekesség, hogy azok a hetek igazán szerencsésre sikeredtek a játékban.
Ugyanis a 20-21-22. héten is volt telitalálatos szelvény, ám igazán a 20. héten örülhetett valaki, ugyanis az a nyertes majd 1,3 milliárd forintot nyert, miközben a 21. héten két telitalálatos szelvény is akadt.
(Címlapkép: egy korábbi Hatoslottó sorsolás a Duna Tv-n)
