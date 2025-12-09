A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Érdekes trend rajzolódik ki a zálogházakban karácsony előtt: az ügyfelek nemhogy hitelért folyamodnak, hanem épp igyekeznek kiváltani értékeiket, hogy otthon tudhassák azokat az ünnepekre. Mint a legnagyobb hazai zálogháztól megtudtuk, összességében is mindössze néhány százaléknyi azoknak a kölcsönöknek az aránya, amelyek végül a zálogtárgy kényszerértékesítése útján térülnek meg - az átlagos hitelösszeg pedig 100 ezer és 300 ezer forint közötti. Kiderült, hogy bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba a magyarok, de az aranytömbök és elektronikai eszközök, műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.
Karácsony közeledtével hagyományosan megugrik az áruhitelek és a személyi kölcsönök iránti kereslet, hiszen sok háztartás ilyenkor szeretné fedezni az ünnepi kiadásokat – az ajándékvásárlástól a nagyobb műszaki cikkek beszerzéséig. Magyarországon sincs ez másként: az év utolsó hónapjaiban látványosan élénkül a lakossági hitelezés ezen szegmense.
Kiváncsiak voltunk, mi a helyzet a zálogházakban: az már korábban kiderült, hogy sokan az iskolakezdést fedezték a zaciban, de vajon a karácsonyi ajéndékokat is ilyen kölcsönből fedezik a magyarok? Erről kérdeztük a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.-t.
Az átlagos üzleti évet vizsgálva nem tapasztalunk növekedést a kölcsönügyletek számában az ünnepi időszakban. Ilyenkor inkább a kiváltások száma emelkedik, mivel ügyfeleink szeretnék különleges tárgyaikat, elsősorban ékszereiket, az ünnepekre otthon tudni
- közölte a Pénzcentrum kérdésére a cég.
Ügyfeleink sokszor befektetésként, illetve a pénzügyi nehézségek áthidalásának megbízható eszközeként tekintenek aranyékszereikre. Ragaszkodnak a tárgyaikhoz, szinte mindent kiváltanak, mindössze néhány százaléknyi azoknak a kölcsönöknek az aránya, amelyek végül a zálogtárgy kényszerértékesítése útján térülnek meg
- ismertette a cég. Hozzátették: egy kölcsönszerződés összege igény szerint néhány ezer forinttól akár sokmillió forintig terjedhet, a legtöbb ügyfelük 100 ezer és 300 ezer forint közötti összegért tér be a fiókokba.
Arra a kérdésünkre, hogy milyen trendeket tapasztalnak, a vállalat közölte, az idei évben nőtt azoknak az ügyfeleknek a száma, akik hosszabbítják kölcsönük futamidejét. Emellett az arany világpiaci árának emelkedése lehetővé tette, hogy az aranyékszerekre adható kölcsönösszegben többször is emelést hajtsanak végre.
Ezt a lehetőséget nemcsak új ügyfeleink, hanem a már futó zálogkölcsönnel rendelkezők is örömmel vették igénybe
- tették hozzá.
Ezeket adják zálogba a magyarok
A BÁV tapasztalatai szerint a zálogtárgyak legnagyobb hányadát továbbra is az aranyékszerek adják, míg a műtárgyakra vagy festményekre felvett zálogkölcsön is lehetséges, de jóval ritkább.
Ügyfeleinknek továbbá lehetősége van ezüst tárgyakra, drágakövekre, okoseszközökre és egyes szórakoztatóelektronikai eszközökre is kölcsönt igényelni. Az idei évben világszerte - így Magyarországon is - erősödött a befektetési célú aranytömbök iránti kereslet, ennek megfelelően az aranytömb is egyre gyakrabban jelenik meg zálogkölcsön fedezeteként
- sorolták.
Óvatosan a nullás áruhitelekkel!
Mint megírtuk, az ünnepi időszakban különösen népszerűek a 0 százalékos THM-mel kínált áruhitelek, amit a statisztikák és a Bankmonitor elemzése is alátámaszt. Az áruhitelek iránti kereslet az elmúlt években folyamatosan nőtt: míg 2021-ben átlagosan évi 23 ezer szerződést kötöttek, 2024-re ez közel 30 ezerre emelkedett. December hagyományosan a legerősebb hónap, ilyenkor 5–15 százalékkal is megugorhat a szerződések száma.
A szakértők szerint két fő vásárlói csoport különíthető el: a tudatos tervezők és az impulzív döntéshozók. Előbbiek alaposan összehasonlítják az árakat és a feltételeket, míg az utóbbiak gyakran a 0 százalékos THM láttán, a „lemaradástól való félelem” hatására hoznak gyors döntést. Bár a tudatos vásárlók aránya lassan emelkedik, továbbra is sokan döntenek megfontolatlanul.
A Bankmonitor arra is figyelmeztet, hogy bár a valóban rejtett költségek ritkák, a termék ára sok esetben magasabb lehet részletfizetésnél. Előfordulhat, hogy ugyanaz a termék egyösszegű vásárlásnál 5–10 százalékkal olcsóbb, vagy más kereskedőnél kedvezőbb áron érhető el. Emellett a nemfizetés komoly következményekkel járhat: megugró kamatokkal, késedelmi díjakkal és egyszeri büntetésekkel.
A szakértő szerint a 0 százalékos THM akkor lehet valóban előnyös, ha van elegendő anyagi mozgástér, nincs szükségtelen vásárlás, és a havi részletek biztosan teljesíthetők. Fontos mérlegelni azt is, hogy nem minden esetben a kamatmentes, rövid futamidejű hitel a legbiztonságosabb megoldás: sokszor egy hosszabb futamidejű, alacsonyabb havi terhelést jelentő kölcsön stabilabb választás lehet a családi költségvetés számára.
