Az arany ékszerek mérésének szelektív fókusza kis digitális mérlegekkel az üzletben. Az ügyfelek nemesfémeket és ékszereket vásárolnak és adnak el. Zálogházi koncepció, ékszer mérlegekkel való kompozíció
Hitel

Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki

Szánthó Péter
2025. december 9. 13:03

Érdekes trend rajzolódik ki a zálogházakban karácsony előtt: az ügyfelek nemhogy hitelért folyamodnak, hanem épp igyekeznek kiváltani értékeiket, hogy otthon tudhassák azokat az ünnepekre. Mint a legnagyobb hazai zálogháztól megtudtuk, összességében is mindössze néhány százaléknyi azoknak a kölcsönöknek az aránya, amelyek végül a zálogtárgy kényszerértékesítése útján térülnek meg - az átlagos hitelösszeg pedig 100 ezer és 300 ezer forint közötti. Kiderült, hogy bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba a magyarok, de az aranytömbök és elektronikai eszközök, műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.

Karácsony közeledtével hagyományosan megugrik az áruhitelek és a személyi kölcsönök iránti kereslet, hiszen sok háztartás ilyenkor szeretné fedezni az ünnepi kiadásokat – az ajándékvásárlástól a nagyobb műszaki cikkek beszerzéséig. Magyarországon sincs ez másként: az év utolsó hónapjaiban látványosan élénkül a lakossági hitelezés ezen szegmense.

Kiváncsiak voltunk, mi a helyzet a zálogházakban: az már korábban kiderült, hogy sokan az iskolakezdést fedezték a zaciban, de vajon a karácsonyi ajéndékokat is ilyen kölcsönből fedezik a magyarok? Erről kérdeztük a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.-t.

Az átlagos üzleti évet vizsgálva nem tapasztalunk növekedést a kölcsönügyletek számában az ünnepi időszakban. Ilyenkor inkább a kiváltások száma emelkedik, mivel ügyfeleink szeretnék különleges tárgyaikat, elsősorban ékszereiket, az ünnepekre otthon tudni

- közölte a Pénzcentrum kérdésére a cég.

Ügyfeleink sokszor befektetésként, illetve a pénzügyi nehézségek áthidalásának megbízható eszközeként tekintenek aranyékszereikre. Ragaszkodnak a tárgyaikhoz, szinte mindent kiváltanak, mindössze néhány százaléknyi azoknak a kölcsönöknek az aránya, amelyek végül a zálogtárgy kényszerértékesítése útján térülnek meg

- ismertette a cég. Hozzátették: egy kölcsönszerződés összege igény szerint néhány ezer forinttól akár sokmillió forintig terjedhet, a legtöbb ügyfelük 100 ezer és 300 ezer forint közötti összegért tér be a fiókokba. 

Arra a kérdésünkre, hogy milyen trendeket tapasztalnak, a vállalat közölte, az idei évben nőtt azoknak az ügyfeleknek a száma, akik hosszabbítják kölcsönük futamidejét. Emellett az arany világpiaci árának emelkedése lehetővé tette, hogy az aranyékszerekre adható kölcsönösszegben többször is emelést hajtsanak végre.

Ezt a lehetőséget nemcsak új ügyfeleink, hanem a már futó zálogkölcsönnel rendelkezők is örömmel vették igénybe

- tették hozzá.

Ezeket adják zálogba a magyarok

A BÁV tapasztalatai szerint a zálogtárgyak legnagyobb hányadát továbbra is az aranyékszerek adják, míg a műtárgyakra vagy festményekre felvett zálogkölcsön is lehetséges, de jóval ritkább.

Ügyfeleinknek továbbá lehetősége van ezüst tárgyakra, drágakövekre, okoseszközökre és egyes szórakoztatóelektronikai eszközökre is kölcsönt igényelni.  Az idei évben világszerte - így Magyarországon is - erősödött a befektetési célú aranytömbök iránti kereslet, ennek megfelelően az aranytömb is egyre gyakrabban jelenik meg zálogkölcsön fedezeteként

- sorolták.

Óvatosan a nullás áruhitelekkel!

Mint megírtuk, az ünnepi időszakban különösen népszerűek a 0 százalékos THM-mel kínált áruhitelek, amit a statisztikák és a Bankmonitor elemzése is alátámaszt. Az áruhitelek iránti kereslet az elmúlt években folyamatosan nőtt: míg 2021-ben átlagosan évi 23 ezer szerződést kötöttek, 2024-re ez közel 30 ezerre emelkedett. December hagyományosan a legerősebb hónap, ilyenkor 5–15 százalékkal is megugorhat a szerződések száma.

A szakértők szerint két fő vásárlói csoport különíthető el: a tudatos tervezők és az impulzív döntéshozók. Előbbiek alaposan összehasonlítják az árakat és a feltételeket, míg az utóbbiak gyakran a 0 százalékos THM láttán, a „lemaradástól való félelem” hatására hoznak gyors döntést. Bár a tudatos vásárlók aránya lassan emelkedik, továbbra is sokan döntenek megfontolatlanul.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bankmonitor arra is figyelmeztet, hogy bár a valóban rejtett költségek ritkák, a termék ára sok esetben magasabb lehet részletfizetésnél. Előfordulhat, hogy ugyanaz a termék egyösszegű vásárlásnál 5–10 százalékkal olcsóbb, vagy más kereskedőnél kedvezőbb áron érhető el. Emellett a nemfizetés komoly következményekkel járhat: megugró kamatokkal, késedelmi díjakkal és egyszeri büntetésekkel.

A szakértő szerint a 0 százalékos THM akkor lehet valóban előnyös, ha van elegendő anyagi mozgástér, nincs szükségtelen vásárlás, és a havi részletek biztosan teljesíthetők. Fontos mérlegelni azt is, hogy nem minden esetben a kamatmentes, rövid futamidejű hitel a legbiztonságosabb megoldás: sokszor egy hosszabb futamidejű, alacsonyabb havi terhelést jelentő kölcsön stabilabb választás lehet a családi költségvetés számára.

Címlapkép: Getty Images
#hitel #befektetés #karacsony #arany #zálogház #báv #kölcsön #műtárgy #ékszer #záloghitel #ünnepek #zálog #aranyár #aukciósház #pénzügyi nehézségek

