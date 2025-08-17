Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

Július végén hirdették ki, hogy mely cukrászati remekmű lett az Ország Tortája 2025-ben: a Magyarország Tortája címet a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta nyerte el, míg a Magyarország Cukormentes Tortája címet Álmodozó elnevezésű tortának ítélte oda a zsűri. Mindkét torta klasszikus magyar desszertek - mint a dobostorta, a lúdláb vagy rigójancsi - ízvilágát idézi meg modern köntösben. Már csak az a kérdés, hol lehet majd megkóstolni az idei nyertes alkotásokat és mennyibe kerül majd egy szelet. Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is több száz cukrászdát keresett meg a tavalyi árusítóhelyek közül, hogy megtudjuk, kapható lesz-e a torta idén is, és hogy milyen árakra számíthatnak a vendégek. Lapunknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke arról is beszélt, mennyi lehet az országos átlagár és hogy mennyire vannak jelenleg nehéz helyzetben a magyar cukrászdák.

2025-ben is több száz cukrászdában árusítják majd országszerte augusztus 19-től, keddtől az Ország Tortája címet elnyert tortákat. Tavaly még több mint 500 árusítóhelyet jelentettek be előzetesen, így lehetséges, hogy idén kevesebb helyen árusítják majd a különleges tortaszeleteket. A nyertes torták főbb alapanyagainak ára - mint a csokoládé és a meggy - jelentős dráguláson mentek keresztül, ez több cukrászdát visszatarthat attól, hogy bevállalja a készítést és árusítást. Akárcsak a korábbi években, idén is érdemes jól időzíteni a kóstolást, mert sok árusítóhely csak néhány napig - az államalapítás ünnepéhez, a Szent István Nap-programjainak időszakában árusít, később már nem biztos, hogy megtaláljuk a kínálatban. Azt, hogy hol lehet majd kapni a tortákat, augusztus 18-ig még nem lehet tudni, ekkor válik ugyanis nyilvánossá az árusítóhelyek listája.

2025-ben Magyarország Tortája a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta lett, mely az eredeti dobostorta mesterének - Dobos Carl Józsefnek - monogramját viseli. Az elnevezésben "Stílusgyakorlat" arra utal, hogy a torta mutat hasonlóságokat az eredeti dobostortával is, ugyanakkor az alkotók hangsúlyozták a különbségeket is. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül. Domináns a csokoládé vajkrém és az azzal harmonizáló meggyzselé, melynek ízét fokozza a meggypálinka. A mandula praliné és a grillázs, illetve a tejcsokoládé glazúr az ízek komplexitását és a megjelenést teszik teljessé. A torta alsó piskótalapjában roppanós réteget képez a klasszikus doboscukorréteg, így ha hiányolnánk a tortaszelet tetejéről, nem kell aggódni, mert belül megtaláljuk. A torta készítői Balogh László és Kis Roland a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei.

A Magyarország Cukormentes Tortája címet pedig az Álmodozó nevet viselő torta nyerte el 2025-ben. Az Álmodozó is a klasszikus ízekre épít, felidézi a Lúdláb vagy a Rigójancsi ízvilágát, így idén a cukormentes Ország Tortája esetében is a domináns alapanyagok a meggy és csokoládé. A kakaós-mandulalisztes piskótalapok között fahéjas, chiamagos meggyragu található, melyet enyhén édes tejcsokoládé krém egészít ki, és a rétegek között kakaóbabtöretet is rejtő ropogós részek lapulnak. Mindez hozzáadott cukor nélkül készül, így egy szelet torta energiatartalma csupán 231 kcal, szénhidrátértéke 13,7 g. A torta megalkotója Kovács Alfréd a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza, aki tavaly a Magyarország Tortája díjat nyerte el Mákvirág nevű kreációjával.

Az Országtorták kapcsán eddig pozitívak a visszajelzések azoktól, akiknek már alkalmuk volt megkóstolni, illetve a lapunk által megkérdezett cukrászok szerint is népszerűek lesznek klasszikus és harmonikus ízvilágukkal. "A torták nagyon finomak, eddig mindenki, aki kóstolta csak dicsérni tudta, bízunk benne, hogy a nagyközönségnek is ízleni fog!" - mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke lapunknak.

Ugyanakkor szerencsétlen fordulat, hogy idén mire a győztes tortákat kiválasztották és kihirdették, a két fő alapanyag jelentősen drágult: a csokoládé és a meggy is. Ez azt eredményezheti, hogy drágábban tudják elkészíteni a cukrászdák a tortákat - viszont ennek ellenére a legtöbb helyen nem terveznek 2000 forintos szeletár fölé menni -, vagy rövidebb ideig tartják bent a tortákat a kínálatban, esetleg nem is vállalják a készítést és árusítást 2025-ben. Ezért is érdemes azoknak, akik nem akarnak lemaradni a 2025-ös Ország Tortái kóstolásról, időben megcélozni egy cukrászdát, amely szerepel az árusítóhelyek listáján. (A listát augusztus 18-án, hétfőn fogják nyilvánosságra hozni.) Értesüléseink szerint több cukrászda felvesz előrendelést is: aki semmiképp sem akar lemaradni, az élhet ezzel a lehetőséggel is.

Mennyibe kerül egy szelet Ország Tortája 2025-ben?

Az árusítóhelyeken túl a másik fontos kérdés a torták kapcsán minden évben, hogy mennyibe kerül majd egy szelet. A Pénzcentrum idén is több száz cukrászdát kérdezett meg erről és rengeteg választ is kaptunk rá. Átlagoltuk a hozzánk beérkezett válaszokban az árbecsléseket, amelyek alapján kerekítve 1700-1800 forint lesz átlagosan egy szelet 2025-ben (a mediánár is nagyjából ugyanennyi). A válaszokból kitűnik az is, hogy a leggyakoribb említett ár 1500 forint, a legalacsonyabb összeg 1200 forint, a legmagasabb pedig 2500 forint volt! Azt viszont meg kell említeni, hogy a visszajelzések alapján sok cukrászda még nem végzett próbasütést és nem kalkulálta ki az idei árat, amikor arra rákérdeztünk.

Az előzetes információink alapján 1800 és 2000 Ft között fogják a legtöbb helyen kínálni a győztes tortákat, például a Magyar Ízek Utcája rendezvényen egységesen 1950 Ft-ba kerül majd egy szelet torta. Soknak tűnhet első hallásra, de a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező minőségi alapanyagok sem olcsók manapság, nem beszélve az élőmunka költségeire. Ha minden előírást betartanak a kollégák, akkor 1500 Ft alatt szerintem sehol sem fogják kínálni a tortákat, hiszen az alapanyagköltségük is rendkívül magas – bruttó 600 Ft körül van a DCJ Stílusgyakorlat nyersanyagára – és ahogy ez lenni szokott nagyon munkaigényesek a torták

- mondta lapunknak Erdélyi Balázs az árak kapcsán. Az természetesen a cukrászdák egyéni helyzetén, döntésén múlik, megéri-e nekik alacsonyabb áron kínálni az Ország Tortája szeleteit, hogy ezzel bevonzzák a vendégeket. A cukrászdák válaszai alapján ugyanis nem mindenhol ugyanakkora a kereslet a torták iránt, az pedig nagyon kellemetlen, ha nem tudnak eladni egy ilyen drágán készülő tortát. Amelyik cukrászda nem akar nagy veszteséget, magasabb árképzés mellett is dönthet.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke lapunk kérdésére elmondta azt is, hogy nem számítottak arra, hogy ilyen nagy lesz a választott torták alapanyagköltsége. "A versenyek döntőinél még nem tudtuk, hogy a meggy ára idén megduplázódik, sőt, ha a tavalyi árat nézzük, akkor most sok helyen a négyszeres áron kínálják. A csokoládé ára is már köztudottan magas, így valóban nagy kihívás elé lettek állítva a cukrászok az árazás tekintetében" - mondta el. Mivel azonban a cukrászdai sütemények, tortaszeletek esetében már évekkel elértünk egy lélektani határt - a 2000 forintot -, még Ország Tortája szeletek esetében is ritka, hogy ennél feljebb áraznának a cukrászdák. Lehetséges, hogy a vendégek ennek örülnek, azonban ez az éles lélektani határ egyre nehezebb helyzetbe hozza a cukrászdákat, hiszen az alapanyagok drágulását, a magas energiaköltségeket és a béreket egyre nehezebb kigazdálkodni.

Mindig van egy lélektani határ, amit nem mernek, vagy nem akarnak átlépni a kollégák, de előbb-utóbb szükséges lesz, hiszen minden költségük növekszik. Sokáig az 1000 Ft volt a lélektani határ a süteményeknél, majd az 1500 Ft következett és most már eljutottunk a 2000 Ft környékére. Ahogy a fizetések is lassan utolérik a nyugat-európai szintet, a sütemények ára is eléri lassan az 5 eurós nyugati átlagárat

- mondta Erdélyi Balázs, hozzátéve hogy ezt az árszínvonalat már egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. "Ezért is próbálnak a cukrászok mindig óvatosan árat emelni. Érdekes módon a Magyarország Tortáit egyszer mindenki meg szeretné kóstolni, hatalmas az érdeklődés és talán ez még egy elérhető luxus élmény a legtöbb vendégnek" - mondta a szakértő.

Nehéz év ez a cukrászdák számára?

Az augusztus 20-i programok már megkezdődnek a 15-i hétvégétől és hivatalosan 21-ig eltartanak. Vidéken több helyen a 20-át követő hétvégén tartanak rendezvényeket. Az, hogy augusztus 20-a idén szerdára esik nemcsak a dolgozók számára jelent kevesebbet egy hosszú hétvégével, hanem a cukrászdák sem számítanak akkora vendégforgalomra, mint tavaly. A lapunknak küldött válaszokból az rajzolódik ki, hogy legtöbben a 20-i ünnepen és azon a héten ugyanakkora vagy kisebb forgalomra számítanak, mint tavaly. Természetesen most is vannak kivételek, ahol magasabb vendégforgalmat remélnek, jósolnak; illetve abban a legtöbb cukrászda egyetért, hogy ezen az ünnepen alapvetően is mindig erős a forgalom.

A cukrászdákra a pandémia óta többszörösen rájárt a rúd, ahogy a lezárások időszakát megszenvedte sok vállalkozás, majd jött az energiaválság, az elszálló alapanyagárak, a forintgyengülés, a rekordinfláció miatt a vendégek is visszafogták költéseiket. Ezek pedig csak a legfőbb nehézségek voltak az utóbbi öt évben. Nem csoda tehát, hogy a KSH statisztikái is azt mutatják, folyamatosan csökken a cukrászdák száma. Erdélyi Balázs szerint azonban nem kritikus a helyzet: "a tavalyi évben mindössze 1,2%-kal kevesebb cukrászda üzemelt az előző évhez képest, ami szerencsére nem mondható tömeges bezárásnak."

Csökkenés természetesen van, nehézségek is vannak szép számmal, az összes üzemeltetési költség emelkedett az elmúlt években és sajnos a kosárérték is folyamatosan csökken. Az időjárás tekintetében sem volt szerencsénk idén, mert a tavasz szinte teljesen elmaradt, pedig a legtöbb cukrászdának ez az időszak szokott lenni a legerősebb. Tavaly megtapasztaltuk, hogy a 40 °C feletti hőmérséklet sem a barátunk, idén az ellenkezőjét éltük át, 11-13 °C-ban sem kelendő a fagylalt, hiába volt állítólag nyár

- értékelte az évet a szakértő, aki szerint az augusztus eddig nagyon biztató és "egy jó kis Magyarország Tortája-roham" is komoly forgalmakat generálhat. A lapunknak nyilatkozó cukrászdák is bíznak abban, hogy augusztus 20-án nagy vendégforgalom lesz és sokan kóstolják meg az idei tortákat náluk. Több cukrászmester is úgy értékelte a tortákat, hogy - bár drága alapanyagból készülnek és erősen munkaigényesek -, nagyon finomak, az ízviláguk sok vendégnek kedvére lehet idén.

Dobogósok és az elmúlt évek Ország Tortája

A Magyar Cukrász Ipartestület már a tizenkilencedik alkalommal hirdette meg 2025-ben a „Magyarország Tortája” versenyt, melyen minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült torták nevezését várja az Ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak. Az alapanyagok, tematika is minden évben más: a 2025. évi versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg a cukrász szakmai szervezet, Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelegve.

A versenyzőknek idén a nevezett tortájukban a dobostorta jellegét adó alapanyagait fel kellett használniuk, de szabadon választott mennyiségben és rétegrendben: tojás, cukor/karamellizált cukor, vaj, étcsokoládé, Bourbon vaníliás cukor és/vagy vanília rúd. Az alábbi alapanyagkosarakból legalább kettő csoportból egy-egy alapanyagot is fel kellett használni a nevezett tortáknál (a dobostorta alapanyagai mellett):

a Kárpát-medencében őshonos fűszerek (pl. kakukkfű, levendula, menta, zsálya, izsóp, lestyán, csombor);

hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból készült borok (pl. barackpálinka, szilvapálinka, almapálinka, meggypálinka, pl: kéknyelű, furmint, hárslevelű, kadarka);

őshonos magyar gyümölcsök (pl. berkenye, kajszibarack, meggy, birs, őszibarack, alma, körte, cseresznye, szilva).

Továbbra is elvárás volt, hogy a versenymunkák hangsúlyosabban, minimum 40%-ban tartalmazzanak felverteket, vagy egyéb tészta rétegeket lehetőleg minimum három rétegben annak érdekében, hogy a torták hangsúlyosabban képviseljék a magyar cukrászat tradícióit.

A győztes az idei évben is három körös zsűrizési folyamatban született meg: az első zsűrizési körben 34 tortát értékelt a zsűri, melyek közül hat versenymunkát juttatott tovább. Az első fordulóban még anonim módon kóstoltak a zsűritagok, majd a második zsűrizési körben újra kóstolták a döntős tortákat és szakmai javaslatokat tettek azok tökéletesítésére. A döntőben a versenyzőknek a zsűri jelenlétében, élőben kellett elkészíteniük a tortákat az Ipartestület tanműhelyében, ekkor már a zsűri az elkészítés folyamatát is pontozta, majd az elkészült tortákat is újra értékelte. Az idei döntős torták a következők:

ARANYKÖRTE – Kocsis Réka - Krém Cukrászda, Székesfehérvár

ARANYLIGET – Papp Dániel – Papp Cukrászda, Makó

DCJ STÍLUSGYAKORLAT – Balogh László és Kis Roland – Kézműves Cukrászda, Gyula

FÜRTÖS MENYECSKE – Rosta Sándor és Rábai Anita – Mozart Cukrászda, Hévíz

NAPSUGÁR – Novák Ádám és Haller-Dovalovszki Barbara – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

VADSZÜRETI CSÁBÍTÁS – Füredi Krisztián – Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső

A győztes a már említett DCJ Stílusgyakorlat lett, míg a második helyezett a Füredi Krisztián (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső) által készített Vadszüreti csábítás torta lett, míg a harmadik helyen a Fürtös menyecske torta, Rosta Sándor és Rábai Anita (Mozart Cukrászda, Hévíz) alkotása végzett.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája versenyét minden évben a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai partnerségével hirdeti meg, párhuzamosan a Magyarország Tortája versennyel. A zsűri ugyancsakhárom fordulós értékelés után hirdette ki a győztest. A döntőbe, melyet júniusban rendeznek meg a Magyarország Tortája döntőjével párhuzamosan, a következő torták kerültek be:

Álmodozó - Kovács Alfréd, Édes Vonal Cukrászda – Vác

Bíborköd - Lawal-Papp Zsófia, Papp Cukrászda – Makó

Cseppharmat - Lakatos Pál és Bicsérdi Viktória, Levendula és Kert Cukrászda – Szigetszentmiklós

Meggy Mandula Szimfónia - Benczur Sándor, Kovács János, Marcipán Cukrászda – Hódmezővásárhely

Nyári ébredés - Vadócz Jenő és Pethő Gábor, Promenád Kávéház, Balatongyörök

Gratulációt és elismerést nemcsak a győztesek, hanem a döntőbe jutott torták készítői, illetve minden nevező megérdemel, aki kretivitásával és munkájával hozzájárul, hogy évről évre új születésnapi tortát kapjon Magyarország a nemzeti ünnepen!

Mivel több lapunk által megkérdezett cukrászda visszajelzésében szerepelt, hogy korábbi évek Ország Tortáit is készíteni fogják augusztus 20-án (bizonyára a népszerűbb, emlékezetesebb tortákat több helyen is lehet majd kapni), így érdemes feleleveníteni az elmúlt évek győzteseit is. A Magyarország Tortája címet elnyerő desszertek listája a következő:

2007 - Madártej torta

2008 - Szatmári szilvatorta

2009 - Pándi meggytorta

2010 - Szilvagombóc torta

2011 - Kecskeméti barackos kölestorta

2012 - Szabolcsi almás máktorta

2013 - Milotai mézes grillázstorta

2014 - Somlói revolúció

2015 - Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltorta

2016 - Az Őrség Zöld Aranya

2017 - Balatoni Habos Mogyoró

2018 - Komáromi kisleány

2019 - Boldogasszony csipkéje

2020 - "Curiositas" – Kíváncsiság

2021 - Napraforgó

2022 - Huncut Szilva Herceg

2023 - Spicces füge respektus

2024 - Mákvirág

2025 - DCJ stílusgyakorlat

A Magyarország Cukormentes Tortája címet pedig 2012 óta osztják, az alábbiak voltak a nyertek torták:

2012 - Almatorta egressel

2013 - Ribizlihabos-almás réteges

2014 - Csokis kaland

2015 - Barackos buboréktorta

2016 - Áfonya hercegnő tortája

2017 - Pöttyös Panni

2018 - Három kívánság

2019 - Kicsi Gesztenye

2020 - „Szentivánéji Álom"

2021 - Beszterce Rózsája

2022 - "Nagyi kedvence"

2023 - Kikelet

2024 - Zöld málna

2025 - "Álmodozó"

