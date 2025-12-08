2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Megállíthatatlan a forint? Friss elemzés szerint még tovább erősödhet az euróval szemben

Pénzcentrum
2025. december 8. 17:36

Az ING Bank friss elemzése szerint a forint erősödése rövid távon folytatódhat, akár 370–375 környékére, ugyanakkor a 2026-os első negyedév bizonytalanságai kockázatot jelenthetnek a magyar deviza számára, írja a Portfolio.

Rövid távon nem látszik, hogy megállna a forint erősödése, köszönhetően a carry trade pozícióknak – emelte ki az ING Bank legfrissebb elemzésében.

A szakértők szerint az év végéig még lehet egy kis „szufla” a magyar devizában, az euróval szemben a jegyzése akár 370–375 környékére is visszaerősödhet, ami újabb két éves csúcsot jelentene.

Az elmúlt időszakban a forint 380 környékére erősödött az euróval szemben, ami 2023 vége óta nem látott alacsony szint. Az év eleje óta a magyar deviza 6,8%-ot erősödött.

Az ING Bank elemzői szerint az orosz–ukrán konfliktus esetleges békés rendezése további lendületet adhatna a forintnak. Ugyanakkor a jövő tavaszi parlamenti választások és az EU SAFE hiteleszköz elbírálása miatt kockázatok is jelentkezhetnek. A befektetők óvatossága és a profitrealizálás az idén nyitott carry pozíciók után a forintot 380–385 környékére is visszalökheti.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #deviza #gazdaság #elemzés #forintárfolyam #devizaárfolyam

Erről ne maradj le!
1
1 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
2 hete
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
3
2 hete
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
4
1 hete
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
5
6 napja
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
