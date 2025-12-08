Az infláció novemberben a Magyar Nemzeti Bank célsávjába csökkenhetett, ami egy év után először fordulhat elő.
Megállíthatatlan a forint? Friss elemzés szerint még tovább erősödhet az euróval szemben
Az ING Bank friss elemzése szerint a forint erősödése rövid távon folytatódhat, akár 370–375 környékére, ugyanakkor a 2026-os első negyedév bizonytalanságai kockázatot jelenthetnek a magyar deviza számára, írja a Portfolio.
Rövid távon nem látszik, hogy megállna a forint erősödése, köszönhetően a carry trade pozícióknak – emelte ki az ING Bank legfrissebb elemzésében.
A szakértők szerint az év végéig még lehet egy kis „szufla” a magyar devizában, az euróval szemben a jegyzése akár 370–375 környékére is visszaerősödhet, ami újabb két éves csúcsot jelentene.
Az elmúlt időszakban a forint 380 környékére erősödött az euróval szemben, ami 2023 vége óta nem látott alacsony szint. Az év eleje óta a magyar deviza 6,8%-ot erősödött.
Az ING Bank elemzői szerint az orosz–ukrán konfliktus esetleges békés rendezése további lendületet adhatna a forintnak. Ugyanakkor a jövő tavaszi parlamenti választások és az EU SAFE hiteleszköz elbírálása miatt kockázatok is jelentkezhetnek. A befektetők óvatossága és a profitrealizálás az idén nyitott carry pozíciók után a forintot 380–385 környékére is visszalökheti.
Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság
Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
A nemzetközi élelmiszer-alapanyagok árait a bőséges globális kínálat és a fokozódó exportverseny alakította novemberben.
Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját.
A magyar élelmiszeripari cégek nem tudnak érdemben versenyezni külföldön, mert a túl széles termékkínálat hátráltatja a nemzetközi piacra lépést.
Több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra.
Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani.
Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után.
A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.