A helyzet súlyosságát Gelencsér András vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia és a Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetője is megerősítette.
Vigyázz, mit adsz a kedvencednek: népszerű kutyatápot hívnak vissza, nehogy megegye a kutya!
Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.
A közlemény szerint a visszahívás a Rocco Sensitive Pulyka és burgonya 6 x 800 g terméket érinti, amelyet a Partner in Petfood BV hollandiai cég gyárt, és a Zooplus nevű németországi cég forgalmaz.
A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne adják kedvencüknek a vásárlók.
Bemondta Bill Gates: simán legyőzhető már az egyik legádázabb betegség – küszöbön a gyógymód, de nagyon kevesen részesülhetnek benne
Évtizedeken át szinte teljes tehetetlenség övezte az Alzheimer-kórt.
Gombelemeket rejtettek házi készítésű muffinokba, elővigyázatosságból tizenhat diákot kórházba szállítottak kivizsgálásra Németországban.
Felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség egy Bács-Kiskun vármegyei férfival szemben, aki éveken át fogorvosnak adta ki magát.
Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonból, ahol összesen 52 gondozott és dolgozó betegedett meg.
Itt vannak a részletek: így változik a szívhangrendelet, ezt kell tudni a vény nélküli esemény utáni tablettáról
Módosítja a kormány az úgynevezett szívhangrendeletet, de nem törli el teljesen a 2022-ben bevezetett szabályozást.
További részleteket közölt az Egészségügyi Minisztérium: így lehet majd kiváltani vény nélkül az esemény utáni tablettát
Módosul a szívhangrendelet, vény nélkül kiválthatóvá válik a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, valamint új intézkedéscsomag indul a menstruációs szegénység felszámolására.
Fontos hírt kaptak a kisgyermekes magyar szülők: ingyen kaphatják meg ezt a védőoltást a legkisebbek
Már a három év alatti, kockázati csoportba tartozó gyermekek számára is országszerte elérhető a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál az influenza oltóanyag.
Ebben a 8 magyar városban emelkedik a covidosok száma: egyre közelebb van a nagyobb megbetegedési hullám
Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, több magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek.
Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat
Hat, összesen mintegy 1650 oldalas dokumentumot tett közzé az Egészségügyi Minisztérium a magyar egészségügy átalakításáról.
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) új biztonsági figyelmeztetés feltüntetésére kötelezi a GLP-1-típusú készítmények gyártóit.
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
Közfinanszírozottá tenné a csecsemők RSV elleni megelőző kezelését az Egészségügyi Minisztérium a következő években.
Több mint 150 év után át kell értékelni a normális testhőmérsékletet: a 37 fok már nem számít általános etalonnak.
A férfiak rövidebb várható élettartama mögött nemcsak biológiai különbségek, hanem társadalmi elvárások, káros szokások is hozzájárulnak.
Új fajtáját azonosították a rettegett népbetegségnek: Magyarországon is rengetegen szenvednek benne – sokaknak fel se tűnik a dolog
Magyarországon a 15 éves és idősebb népesség mintegy egyötödénél jelentkeznek legalább enyhe depressziós tünetek
Most közölte az egészségügyi miniszter, fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: teljesen átalakul az egészségbiztosítás
Dr. Hegedűs Zsolt tisztázta az egészségügyi szakdolgozói béremeléshez kapcsolódó besorolási szabályokat, valamint ismertette a NEAK tervezett átalakításának főbb irányait.
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, hat magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek a 44. héten.
Komoly szigorítás jöhet a szilveszteri tűzijátékoknál: az orvosok szerint nem lehet tovább halogatni a lépést
Bár a tűzijátékok az ünnepek elmaradhatatlan kellékei, évente emberek ezreinek okoznak súlyos sérüléseket.
Már elérhető az influenza elleni védőoltás a háziorvosoknál: ezeknek a magyaroknak ingyen jár a vakcina
Országszerte elérhető már a háziorvosoknál a 2026/2027-es influenzaszezonra készült védőoltás.
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A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
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Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.