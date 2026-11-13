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Vigyázz, mit adsz a kedvencednek: népszerű kutyatápot hívnak vissza, nehogy megegye a kutya!
Egészség

Vigyázz, mit adsz a kedvencednek: népszerű kutyatápot hívnak vissza, nehogy megegye a kutya!

MTI
2026. november 13. 19:32 1 perc

Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.

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A közlemény szerint a visszahívás a Rocco Sensitive Pulyka és burgonya 6 x 800 g terméket érinti, amelyet a Partner in Petfood BV hollandiai cég gyárt, és a Zooplus nevű németországi cég forgalmaz.

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A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne adják kedvencüknek a vásárlók.

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Címlapkép: Getty Images
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