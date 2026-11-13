Vigyázz, mit adsz a kedvencednek: népszerű kutyatápot hívnak vissza, nehogy megegye a kutya!

Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.

A közlemény szerint a visszahívás a Rocco Sensitive Pulyka és burgonya 6 x 800 g terméket érinti, amelyet a Partner in Petfood BV hollandiai cég gyárt, és a Zooplus nevű németországi cég forgalmaz.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne adják kedvencüknek a vásárlók.