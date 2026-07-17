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Cigarettát tartó kéz.
Egészség

Dohányzási térkép: ki nem találod, hol cigiznek a legtöbben Európában

Jeki Gabriella
2026. július 17. 19:03

Az uniós statisztikák szerint ma is nagyjából minden negyedik felnőtt cigarettázik, de az országok között óriási különbségek figyelhetők meg. Míg egyes államokban már egy számjegyűre csökkent a dohányzók aránya, máshol még mindig minden harmadik ember rendszeresen rágyújt. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjából kiderül, hogyan alakulnak a dohányzási szokások Európában, és hol helyezkedik el Magyarország a rangsorban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A dohányzás továbbra is az egyik legjelentősebb megelőzhető egészségügyi kockázati tényező. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint évente több mint nyolcmillió ember halála köthető közvetlenül vagy közvetve a dohánytermékek használatához. Bár az elmúlt években egyre több alternatív nikotintermék jelent meg, a hagyományos cigaretta továbbra is meghatározó szerepet játszik a statisztikákban. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában az Eurostat adatai alapján mutatjuk be, hogy az Európai Unióban átlagosan a felnőttek 24 százaléka dohányzik. Tehát közel minden negyedik európai rendszeres cigarettahasználó, ám az országok között jelentős eltérések figyelhetők meg. A legtöbb dohányos Bulgáriában, Görögországban és Horvátországban él, ahol a felnőtt lakosság mintegy 35-37 százaléka cigarettázik, vagyis nagyjából minden harmadik ember. A rangsor másik végén Svédország található, ahol a dohányzók aránya már 10 százalék alá csökkent. Az ország évek óta tudatos dohányzás-visszaszorító intézkedéseket alkalmaz, és a hagyományos cigaretták helyett sokan más nikotintermékeket használnak. Magyarország a középmezőny felső részében helyezkedik el, ahol a felnőttek 26 százaléka dohányzik rendszeresen.

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A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének térképe szerint eközben a 15 év feletti lakosság javarésze valamilyen dohányterméket használ. A legmagasabb arányok Kelet- és Délkelet-Európában figyelhetők meg, ahol több országban a dohányzók aránya meghaladja a 30 százalékot. Ezzel szemben Észak- és Nyugat-Európában több állam is 20 százalék alatti értékeket mutat. A kontinens egészére vetítve a dohányzók aránya megközelíti a 26 százalékot, vagyis átlagosan minden negyedik európai használ valamilyen dohányterméket. Magyarország ezen az összehasonlításon is nagyjából az európai átlag környékén helyezkedik el.

A különbségek hátterében több tényező állhat. A dohánytermékek ára, az adópolitika, a dohányzás visszaszorítását célzó kampányok, valamint a társadalmi szokások egyaránt befolyásolják, hogy egy országban mennyire elterjedt a cigarettázás. Az elmúlt évtizedekben több nyugat- és észak-európai ország jelentős eredményeket ért el, míg más régiókban a változás jóval lassabb ütemű.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #cigaretta #magyarország #dohányzás #európai unió #eurostat #statisztika #who #dohánytermékek #CHART by Pénzcentrum

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Felix DeSouza
22 perce
Nem a leszokást, absztienenciát kéne erőltetni hanem inkább az áttérést a füstmentes alternatívákra (vaporizer, dohányhevítő, nikotinpárna, stb) mert a nikotin alapvetően nem károsabb mint a koffein (mindkettő idegméreg ami mértékkel fogyasztva stimuláns hatású, túladagolva viszont rosszullétet okozhat vagy akár halálos is lehet), a dohányzás súlyos ártalmait a pár milligramm nikotinnal együtt fölöslegesen belélegzett kb 2000 féle egyéb anyag (köztük számos karcinogén), a füst, finompor és kátrány okozza. Paradox módon az EU (és sok más ország) mégis jobban tiltja és korlátozza a füstmentes alternatívákhoz való hozzáférést mint a hagyományos füstölgő, rákkeltő és az érrendszert tönkre tevő dohánytermékeket, persze ez általában jellemző az egész drogpolitikára, hogy mindig csak a legkárosabb legális, a kevésbé károsakat szigorúan tiltják és üldözik.
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