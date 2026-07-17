Dohányzási térkép: ki nem találod, hol cigiznek a legtöbben Európában

Az uniós statisztikák szerint ma is nagyjából minden negyedik felnőtt cigarettázik, de az országok között óriási különbségek figyelhetők meg. Míg egyes államokban már egy számjegyűre csökkent a dohányzók aránya, máshol még mindig minden harmadik ember rendszeresen rágyújt. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjából kiderül, hogyan alakulnak a dohányzási szokások Európában, és hol helyezkedik el Magyarország a rangsorban.

A dohányzás továbbra is az egyik legjelentősebb megelőzhető egészségügyi kockázati tényező. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint évente több mint nyolcmillió ember halála köthető közvetlenül vagy közvetve a dohánytermékek használatához. Bár az elmúlt években egyre több alternatív nikotintermék jelent meg, a hagyományos cigaretta továbbra is meghatározó szerepet játszik a statisztikákban. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában az Eurostat adatai alapján mutatjuk be, hogy az Európai Unióban átlagosan a felnőttek 24 százaléka dohányzik. Tehát közel minden negyedik európai rendszeres cigarettahasználó, ám az országok között jelentős eltérések figyelhetők meg. A legtöbb dohányos Bulgáriában, Görögországban és Horvátországban él, ahol a felnőtt lakosság mintegy 35-37 százaléka cigarettázik, vagyis nagyjából minden harmadik ember. A rangsor másik végén Svédország található, ahol a dohányzók aránya már 10 százalék alá csökkent. Az ország évek óta tudatos dohányzás-visszaszorító intézkedéseket alkalmaz, és a hagyományos cigaretták helyett sokan más nikotintermékeket használnak. Magyarország a középmezőny felső részében helyezkedik el, ahol a felnőttek 26 százaléka dohányzik rendszeresen.

A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtésének térképe szerint eközben a 15 év feletti lakosság javarésze valamilyen dohányterméket használ. A legmagasabb arányok Kelet- és Délkelet-Európában figyelhetők meg, ahol több országban a dohányzók aránya meghaladja a 30 százalékot. Ezzel szemben Észak- és Nyugat-Európában több állam is 20 százalék alatti értékeket mutat. A kontinens egészére vetítve a dohányzók aránya megközelíti a 26 százalékot, vagyis átlagosan minden negyedik európai használ valamilyen dohányterméket. Magyarország ezen az összehasonlításon is nagyjából az európai átlag környékén helyezkedik el.

A különbségek hátterében több tényező állhat. A dohánytermékek ára, az adópolitika, a dohányzás visszaszorítását célzó kampányok, valamint a társadalmi szokások egyaránt befolyásolják, hogy egy országban mennyire elterjedt a cigarettázás. Az elmúlt évtizedekben több nyugat- és észak-európai ország jelentős eredményeket ért el, míg más régiókban a változás jóval lassabb ütemű.