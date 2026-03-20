Vape egy fekete háttér füstben, egy elektronikus cigaretta a dohányzás nikotin, sok gőz egy cigarettát
Vállalkozás

Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: brutális mennyiséget foglalt le belőle a NAV

Pénzcentrum
2026. március 20. 21:02

Civilnek hitt vevőkbe futott bele egy illegális Vape-kereskedő a fővárosi piacnál – a rögtönzött üzletből végül többmilliós fogás lett - közölte a sajtóval a NAV pénteken.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a Golgota úti piac környékén ellenőriztek. A hatékonyság érdekében ezúttal civil ruhát öltöttek – ez a módszer gyorsan eredményt hozott.

Alig értek a piac területére, egy kereskedő máris megszólította őket és megkérdezte, érdekli-e őket Vapsolo márkájú e-cigaretta. A járőrök igennel válaszoltak, mire a férfi ötven méterrel távolabb kísérte őket egy fehér autóhoz, majd nem sokkal később egy szürke jármű érkezett, amelynek vezetője kartondobozokat kezdett átpakolni az egyik gépkocsiból a másikba. Ekkor a civil ruhás pénzügyőrök felfedték magukat, intézkedés alá vonták a jelenlévőket, miközben értesítették a közelben várakozó egyenruhás társaikat.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.

A járművek átvizsgálásakor összesen 398 darab, Magyarországon tiltott, ízesített, Vapsolo elektronikus cigaretta és 50 doboz magyar zárjegy nélküli Marlboro cigaretta került elő.

A két férfi a felelősséget egymásra hárította: egyikük szerint közösen szerezték be a termékeket, társa viszont azt állította, hogy ő csupán pakolni segített. A pénzügyőrök több mint kétmillió forint értékű feketepiaci dohányterméket foglaltak le, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.

"Dohánytermék kizárólag trafikban értékesíthető. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nem csak adóhatósági következményei vannak. Az ilyen termékeket árusítók a NAV eljárás és bírság mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyeknél 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható." - figyelmeztetett a NAV. Hozzátették: Vapsolo, Elfbar és ezekhez hasonló illegális elektronikus cigarettát Magyarországon nem lehet forgalmazni: ezek a termékek nem árusíthatók sem online, sem üzletben.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
2026. március 20.
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
2026. március 20.
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hete
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
3
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
2 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
5
2 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 20:47
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: hamarosan bővül a kedvezményezettek köre, ők is felvehetik
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 20:12
Ki nem találod, melyik ország csatlakozna az Európai Unióhoz! Erre aztán tényleg senki nem számított
Agrárszektor  |  2026. március 20. 20:28
Egyre több ilyen gyümölcsöt termesztenek Kínában: mit tudhatnak?