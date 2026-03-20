A cég a megszerzett milliárdokból rendszeresen fizetett a csalásban részt vevő orvosoknak.
Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: brutális mennyiséget foglalt le belőle a NAV
Civilnek hitt vevőkbe futott bele egy illegális Vape-kereskedő a fővárosi piacnál – a rögtönzött üzletből végül többmilliós fogás lett - közölte a sajtóval a NAV pénteken.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a Golgota úti piac környékén ellenőriztek. A hatékonyság érdekében ezúttal civil ruhát öltöttek – ez a módszer gyorsan eredményt hozott.
Alig értek a piac területére, egy kereskedő máris megszólította őket és megkérdezte, érdekli-e őket Vapsolo márkájú e-cigaretta. A járőrök igennel válaszoltak, mire a férfi ötven méterrel távolabb kísérte őket egy fehér autóhoz, majd nem sokkal később egy szürke jármű érkezett, amelynek vezetője kartondobozokat kezdett átpakolni az egyik gépkocsiból a másikba. Ekkor a civil ruhás pénzügyőrök felfedték magukat, intézkedés alá vonták a jelenlévőket, miközben értesítették a közelben várakozó egyenruhás társaikat.
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.
A járművek átvizsgálásakor összesen 398 darab, Magyarországon tiltott, ízesített, Vapsolo elektronikus cigaretta és 50 doboz magyar zárjegy nélküli Marlboro cigaretta került elő.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A két férfi a felelősséget egymásra hárította: egyikük szerint közösen szerezték be a termékeket, társa viszont azt állította, hogy ő csupán pakolni segített. A pénzügyőrök több mint kétmillió forint értékű feketepiaci dohányterméket foglaltak le, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.
"Dohánytermék kizárólag trafikban értékesíthető. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nem csak adóhatósági következményei vannak. Az ilyen termékeket árusítók a NAV eljárás és bírság mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyeknél 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható." - figyelmeztetett a NAV. Hozzátették: Vapsolo, Elfbar és ezekhez hasonló illegális elektronikus cigarettát Magyarországon nem lehet forgalmazni: ezek a termékek nem árusíthatók sem online, sem üzletben.
A beruházás egy gyorsabb, kevesebb átszállást igénylő és magasabb színvonalú közösségi közlekedési hálózat létrehozását célozta volna.
Baljós jelenségre lettek figyelmesek a magyar gazdaságban: hiába maradt el a csődhullám, valami nagyon nincs rendben
Bár csökken a megszűnések és a cégbírósági eljárások száma, a cégtrendben továbbra sincs fordulat. A vállalkozók inkább kivárnak, mint új céget alapítanak.
A kezdeményezés a cégalapítás az Európai Unióban akár 48 órán belül, teljesen online és minimális költséggel történő megvalósítását célozza.
Az üzleti klíma lassú, de folyamatos élénkülését jelzi, hogy az átlagosan várt árbevétel-növekedés 1,3 százalékra emelkedett a vállalkozások körében.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak
Volt, aki azonnal megnyerte a Cápákat, másoknál viszont a számok és a cégérték miatt maradt el az üzlet.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még február végén hirdette meg árverésre a vasúttársaság debreceni központját.
Hogy mennyi?! Nem vicc, ennyi pénzt csaltak ki kamu történetekkel egy gyanútlan magyartól: felfogni is nehéz
A csalásból származó pénzt a két vádlott rövid időn belül felélte, jelentős részét szerencsejátékra fordították.
Darabokban értékesítik a legendás magyar nagyvállalatot: hihetetlen, de a híres márkanév már senkinek sem kell
A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni.
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
Világszerte egyre szigorúbbak az adózási szabályok, ami jelentősen növeli a jogviták számát és bonyolultságát.
A Cápák között legújabb epizódjában a legtöbb pitch végül befektetés nélkül zárult, az est egyetlen üzletét egy különleges turisztikai vállalkozás vitte el.
Érik az újabb gyárbotrány Magyarországon? Súlyos dolgok derültek ki a Dunai Vasmű tulajdonosáról - több környező országban óriási károkat okoztak
A Liberty Steel jelenleg a brit–indiai üzletember, Sanjeev Gupta érdekeltsége.
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
"Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak".
Fogyasztói jogokat kapnak a mikro-, kis- és középvállalkozások több jogszabály-módosításának köszönhetően
A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni.
Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.