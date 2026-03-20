Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: brutális mennyiséget foglalt le belőle a NAV

Civilnek hitt vevőkbe futott bele egy illegális Vape-kereskedő a fővárosi piacnál – a rögtönzött üzletből végül többmilliós fogás lett - közölte a sajtóval a NAV pénteken.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a Golgota úti piac környékén ellenőriztek. A hatékonyság érdekében ezúttal civil ruhát öltöttek – ez a módszer gyorsan eredményt hozott.

Alig értek a piac területére, egy kereskedő máris megszólította őket és megkérdezte, érdekli-e őket Vapsolo márkájú e-cigaretta. A járőrök igennel válaszoltak, mire a férfi ötven méterrel távolabb kísérte őket egy fehér autóhoz, majd nem sokkal később egy szürke jármű érkezett, amelynek vezetője kartondobozokat kezdett átpakolni az egyik gépkocsiból a másikba. Ekkor a civil ruhás pénzügyőrök felfedték magukat, intézkedés alá vonták a jelenlévőket, miközben értesítették a közelben várakozó egyenruhás társaikat.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.

A járművek átvizsgálásakor összesen 398 darab, Magyarországon tiltott, ízesített, Vapsolo elektronikus cigaretta és 50 doboz magyar zárjegy nélküli Marlboro cigaretta került elő.

A két férfi a felelősséget egymásra hárította: egyikük szerint közösen szerezték be a termékeket, társa viszont azt állította, hogy ő csupán pakolni segített. A pénzügyőrök több mint kétmillió forint értékű feketepiaci dohányterméket foglaltak le, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.

"Dohánytermék kizárólag trafikban értékesíthető. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nem csak adóhatósági következményei vannak. Az ilyen termékeket árusítók a NAV eljárás és bírság mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyeknél 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható." - figyelmeztetett a NAV. Hozzátették: Vapsolo, Elfbar és ezekhez hasonló illegális elektronikus cigarettát Magyarországon nem lehet forgalmazni: ezek a termékek nem árusíthatók sem online, sem üzletben.