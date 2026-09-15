Megszólalt a kormány: erre költik a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt

A kormány novembertől megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját, a várható többletbevételt pedig az egészségügy finanszírozására fordítja. Az intézkedés fő oka, hogy a dohányzással összefüggő betegségek kezelése évente csaknem kétszer annyiba kerül az államnak, mint amennyi adóbevétel befolyik ezen termékek forgalmazásából.

A kormany.hu-n megjelent tájékoztatás szerint Magyarországon naponta több mint ötvenen, évente pedig 20-25 ezren vesztik életüket valamilyen dohányzás okozta betegségben. A káros szenvedély egészségügyi terhei óriásiak, a szakminisztérium számításai szerint a közvetlen és közvetett költségek a bruttó hazai termék (GDP) 1,7 százalékát teszik ki. Ez tavaly, azaz 2025-ben mintegy 1477 milliárd forintos kiadást jelentett az államnak. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki és általános forgalmi adójából 2025-ben mindössze 775 milliárd forint bevétel származott.

Ezt a jelentős pénzügyi aránytalanságot hivatott mérsékelni a novemberi adóemelés, amely a januári automatikus adómérték-kiigazítással együtt összesen 90 milliárd forint pluszforrást teremt a betegek kezelésére és az ellátás javítására.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a tervezet: durván emelné a cigi és a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány A tervezett adóemelés a hagyományos cigarettától a vágott dohányon át egészen az új generációs, hevített termékekig minden kategóriát érint.

Az emelés a dohánytermékek teljes körét érinti, a mértéke azonban kategóriánként eltérő, célja ugyanis a korábbi adózási különbségek kiegyenlítése. Ennek megfelelően a jelenleg alacsonyabb adóteherrel forgalmazott termékek esetében nagyobb a növekedés, így a cigaretta jövedéki adója 9, a hevített dohánytermékeké 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal nő.

A fogyasztói árakban ez a cigarettánál nagyjából 5, a hevített termékeknél pedig 10 százalékos drágulást hozhat, attól függően, hogy a gyártók mekkora terhet hárítanak át a vásárlókra. A magasabb áraktól a kormányzat azt is várja, hogy visszavetik a lakossági fogyasztást, ami hosszú távon az állami egészségügyi kiadások érdemi csökkenéséhez vezethet.