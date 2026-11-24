Elindult az M1-es metró felújításának és rákosrendezői meghosszabbításának tervezési folyamata, a megvalósítást azonban komoly akadályok nehezítik. Miközben a kisföldalatti végletesen elöregedett járműparkjának cseréje egyre sürgetőbbé válik, a Mexikói úti járműtelep egy húsz évvel ezelőtt eladott, máig érvényes földhasználati joga miatt elhúzódó egyeztetések várnak a fővárosra egy magáncéggel - jelentette a Népszabadság.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) idén november közepén írta ki a közbeszerzést a kisföldalatti korszerűsítésének és meghosszabbításának tervezésére. A nyertes pályázónak 840 napja lesz a tervek elkészítésére. Ha a szerződést 2027 első felében aláírják, a dokumentáció legkorábban 2029 végére készülhet el, így maga a kivitelezés várhatóan a 2030-as évekre tolódik. A tervek között szerepel a meglévő vonal és az állomások felújítása, akadálymentesítése, egy új megálló kialakítása a Hungária körútnál, valamint a pálya meghosszabbítása a Rákosrendező vasútállomásig. A jelenlegi Mexikói úti végállomás közbenső megállóvá válna, az itteni járműtelepet pedig alkalmassá kell tenni a nagyobb kapacitású, hosszabb szerelvények fogadására.

A telephely átépítése és a felszín rendezése azonban jogi akadályokba ütközhet. A terület földhasználati jogát a BKV még 2006-ban adta el egy ingatlanfejlesztőnek, amely egy bevásárlóközpontból és irodaházakból álló komplexumot, valamint P+R parkolókat épített volna oda. Bár a lakossági tiltakozások miatt a gigaberuházás meghiúsult, a földhasználati jog sosem került vissza a fővároshoz vagy a közlekedési vállalathoz. A jogosultság jelenleg – egy 2020-as bejegyzés alapján – egy magáncég, a Millenium-One Zrt. birtokában van. A BKV elismerte, hogy a bejegyzett földhasználati jog miatt a felújítási terveket mindenképpen össze kell hangolni a jogosult társaság elképzeléseivel. Mivel az eredeti megállapodás óta húsz év telt el, a magáncég jelenlegi szándékai ismeretlenek, az egyeztetések pedig még nem kezdődtek meg.

A vonal meghosszabbítása és az infrastruktúra felújítása mellett legalább ennyire égető probléma a járművek állapota. A kisföldalatti 23 szerelvényből álló flottájának több mint 90 százaléka már jelentősen túllépte az eredetileg tervezett, 2,1 millió kilométeres futásteljesítményt, a kocsik túlnyomó többsége pedig ötven évnél is idősebb. Szakértői becslések szerint a járműveket éveken belül le kell cserélni, mivel a hatvanévesnél öregebb szerelvények üzemeltetése – ami 2033 környékén válna valósággá – már komoly utasbiztonsági kockázatot jelentene.

A járműcserét nehezíti, hogy az alagút egyedi méretei és a műemléki környezet miatt nem lehet szabványos szerelvényeket vásárolni, kizárólag a vonalra tervezett, egyedi gyártású kocsik jöhetnek szóba. Bár az új, a jelenlegieknél hosszabb járművek előzetes típusengedélyeit néhány éve már beszerezték, ezek azóta lejártak. A több tízmilliárd forintra becsült járműbeszerzés ráadásul jelenleg nem szerepel a nagyobb állami közlekedésfejlesztési tervekben, így a finanszírozás kérdése is megoldatlan.