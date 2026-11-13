Te is a vécén nyomkodod a telefonod? Súlyos egészségügyi kockázata lehet a megszokott rutinnak

Sokan a mosdóba is magukkal viszik a telefonjukat, ahol híreket olvasnak, közösségi oldalakat böngésznek vagy videókat néznek. Egy amerikai kutatás szerint azonban ez az ártalmatlannak tűnő szokás komoly egészségügyi kockázatokkal is járhat. A tanulmány szerint a vécén okostelefont használóknál 46 százalékkal magasabb volt az aranyér előfordulásának esélye, mint azoknál, akik nem telefonoznak. A kutatók szerint a különbség egyik lehetséges magyarázata, hogy a telefonhasználók jóval hosszabb időt töltenek a vécén.

A telefonozás sokak számára az elmúlt években a mosdóhasználat természetes részévé vált, a néhány perces vécézésből azonban így könnyen hosszabb internetezés lehet. A Harvard Medical Schoolhoz tartozó Beth Israel Deaconess Medical Center kutatói ezért azt vizsgálták, hogy összefüggésbe hozható-e a vécén történő okostelefon-használat az aranyér előfordulásával.

A PLOS One folyóiratban 2025 szeptemberében publikált tanulmány 125 olyan felnőtt adatait elemezte, akik szűrő kolonoszkópián, vagyis vastagbéltükrözésen vettek részt. A kutatás során a résztvevőket a telefonhasználati szokásaikról, a vécén töltött időről, az étrendjükről, a fizikai aktivitásukról és a székelési szokásaikról is megkérdezték. Az aranyér jelenlétét a vizsgálatot végző orvosok értékelték.

A résztvevők kétharmada telefonozott a vécén

A vizsgálatban részt vevő 125 ember közül 83-an, vagyis a megkérdezettek 66 százaléka használta az okostelefonját vécézés közben. A telefonozók átlagosan fiatalabbak voltak azoknál, akik nem vitték magukkal a készüléket.

A telefonhasználók körében a legnépszerűbb tevékenység a hírolvasás volt, amelyet 54,3 százalékuk említett. A közösségi oldalak böngészése 44,4 százalékkal a második helyre került, de sokan e-maileztek, játszottak vagy videókat néztek a mosdóban.

A kutatók azt is megvizsgálták, mennyi időt töltenek a résztvevők a vécén. Az eredmények jelentős különbséget mutattak a két csoport között. A telefonozók 37,3 százaléka öt percnél hosszabb ideig ült a vécén egy-egy alkalommal, míg a telefont nem használók körében mindössze 7,1 százalék volt ez az arány.

A telefonhasználók 24,1 százaléka 6–10 percet, 9,6 százaléka 11–15 percet, további 3,6 százaléka pedig több mint negyedórát töltött a vécén. Ezzel szemben a telefont nem használók közül senki sem számolt be tíz percnél hosszabb időről.

Érdekesség, hogy a telefonozók jelentős része nem feltétlenül érzékelte, mennyivel hosszabbítja meg a készülék használata a mosdóban töltött időt. Mindössze 35 százalékuk ismerte el, hogy legalább heti egy-két alkalommal tovább marad a vécén a telefonja miatt.

Közel 50 százalékkal magasabb esélyt mutattak ki

A kolonoszkópiás vizsgálatok során a résztvevők jelentős részénél mutattak ki aranyeret. A kutatók ezt követően olyan tényezőket is figyelembe vettek az elemzés során, amelyek befolyásolhatják az aranyér előfordulását. Ezek között szerepelt az életkor, a nem, a testtömegindex, a fizikai aktivitás, a rostbevitel és a székletürítés közbeni erőlködés.

Az eredmények szerint a vécén történő okostelefon-használat ezek figyelembevétele után is 46 százalékkal magasabb aranyéresélyhez kapcsolódott. A kapcsolat statisztikailag szignifikáns volt, vagyis a vizsgálat alapján nem pusztán véletlenszerű eltérésről lehet szó.

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A kutatás ugyanakkor nem bizonyította, hogy a telefonozás közvetlenül aranyeret okozna. A vizsgálat egy adott időpontban mérte fel a résztvevők szokásait és egészségi állapotát, ezért az ok-okozati összefüggés megállapításához további kutatások szükségesek. A 46 százalékos érték ráadásul az esélyhányados növekedését jelenti, nem azt, hogy ugyanennyivel nőne minden telefonhasználó egyéni megbetegedési valószínűsége.

Miért jelenthet problémát a hosszú vécézés?

A kutatók szerint a lehetséges magyarázat a vécén töltött idő meghosszabbodásában keresendő. Míg egy hagyományos széken vagy kanapén ülve a medence és a fenék megfelelő alátámasztást kap, a vécéülőke kialakítása miatt ez a támasz részben hiányzik. A szakemberek feltételezése szerint a tartós ülés következtében fokozódhat az aranyeres érpárnákra nehezedő nyomás, ami hozzájárulhat azok duzzanatához és az aranyeres panaszok megjelenéséhez.

A kutatás egyik érdekes megállapítása, hogy a székletürítés közbeni erőlködés önmagában nem mutatott statisztikailag szignifikáns összefüggést az aranyér előfordulásával az alkalmazott elemzésben. A szerzők ezért felvetették, hogy a vécén töltött idő fontosabb tényező lehet, mint azt korábban feltételezték.

Mennyi időt egészséges a vécén tölteni?

A kutatás vezető szerzője, Trisha Pasricha, a Harvard Egyetem orvosa a BBC Science Focusnak azt tanácsolta, hogy lehetőség szerint senki ne vigye magával az okostelefonját a vécére, mert az elvonja a figyelmet a székletürítésről. A szakember szerint a közösségi oldalak különösen problémásak lehetnek, hiszen úgy alakították ki őket, hogy a felhasználók könnyen elveszítsék az időérzéküket.

A szakember azt javasolja, hogy aki mégis szeretne valamivel foglalkozni a mosdóban, állítson be egy ötperces időzítőt, vagy inkább hagyományos olvasnivalót válasszon, például egy magazint. A lényeg, hogy a vécén töltött idő ne nyúljon el észrevétlenül.

A hosszú vécézés ráadásul nemcsak aranyeres panaszokkal járhat. A CNN által megszólaltatott szakemberek szerint a tartós ülés és a rendszeres erőlködés a medencefenék izmait is megterhelheti, egyes esetekben pedig hozzájárulhat a végbélsüllyedés kialakulásához. A hosszú ideig tartó ülés miatt a vérkeringés is lelassulhat és a lábakban zsibbadó, vagy bizsergő érzés is jelentkezhet.