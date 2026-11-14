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Felnőtt férfi, aki otthon, a hasába ad be magának egy GLP-1-tartalmú gyógyszeres injekciót. Hiteles, közeli felvételű életmódfotó, amely a rutin kezelést, a gyógyszeres kezelés betartását, a személyes egészségügyi gondoskodást és a
Egészség

Rengeteg magyar cukorbeteg juthat most sokkal korszerűbb kezeléshez: egy fillérrel sem kell többet fizetniük, mint korábban

Pénzcentrum/MTI
2026. november 14. 14:02 2 perc

Jövő évtől megszűnnek a korszerű analóg inzulinok társadalombiztosítási támogatással történő rendelésének korlátai, a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással - közölte az Egészségügyi Minisztérium szombaton, a diabétesz világnapján.

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A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez. A tájékoztatás szerint az analóg inzulinok a cukorbetegség kezelésének korszerű eszközei, a hagyományos humán inzulinokhoz képest hatásuk jobban igazodhat a szervezet természetes inzulinszükségletéhez, alkalmazásuk számos beteg számára kiszámíthatóbb vércukorszintet, kisebb hipoglikémiás kockázatot és rugalmasabb életvitelt biztosíthat.

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A szaktárca közlése szerint a jelenlegi szabályozás több feltételhez köti ezeknek a készítményeknek a támogatott alkalmazását, de 2027-től a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra. Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek pedig már kezelésük kezdetétől hozzájuthatnak a korszerű analóg inzulinokhoz, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással, azaz a betegek által fizetendő térítési díj a humán inzulinokéval azonos lesz - ismertették.

Az intézkedéssel az egészségügyi kormányzat célja, hogy a cukorbetegség kezelésében a terápiaválasztást elsősorban a betegek egészségi állapota és az orvosszakmai szempontok határozzák meg, ne pedig a finanszírozási korlátozások - olvasható a közleményben. Úgy értékeltek: a változás fontos lépés egy korszerűbb, betegközpontúbb egészségügyi ellátás felé, amelyben a modern gyógyszeres kezelésekhez való hozzáférés minden érintett számára egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

Az adókedvezményről is sokan nem tudnak

Magyarországon körülbelül 760 ezer diagnosztizált felnőtt cukorbeteg él. A szakértők szerint azonban a fel nem ismert esetek miatt a tényleges szám ennél magasabb lehet: akár 1,2 millió lakost is érinthet ez a betegség. A cukorbetegséggel élőknek számos esetben adókedvezmény is járhat, a kedvezményre jogosító BNO-kódokat a vonatkozó rendelet melléklete tartalmazza. Az I. típusú diabetes és a II. típusú diabetes esetében ezekre a kódokra jár az adóvisszatérítés:

  • E10
  • E100
  • E101
  • E102
  • E103
  • E104
  • E105
  • E106
  • E107
  • E108
  • E109
  • E11
  • E110
  • E111
  • E112
  • E113
  • E114
  • E115
  • E116
  • E117
Címlapkép: Getty Images
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