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Rengeteg magyar cukorbeteg juthat most sokkal korszerűbb kezeléshez: egy fillérrel sem kell többet fizetniük, mint korábban
Jövő évtől megszűnnek a korszerű analóg inzulinok társadalombiztosítási támogatással történő rendelésének korlátai, a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással - közölte az Egészségügyi Minisztérium szombaton, a diabétesz világnapján.
A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez. A tájékoztatás szerint az analóg inzulinok a cukorbetegség kezelésének korszerű eszközei, a hagyományos humán inzulinokhoz képest hatásuk jobban igazodhat a szervezet természetes inzulinszükségletéhez, alkalmazásuk számos beteg számára kiszámíthatóbb vércukorszintet, kisebb hipoglikémiás kockázatot és rugalmasabb életvitelt biztosíthat.
A szaktárca közlése szerint a jelenlegi szabályozás több feltételhez köti ezeknek a készítményeknek a támogatott alkalmazását, de 2027-től a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra. Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek pedig már kezelésük kezdetétől hozzájuthatnak a korszerű analóg inzulinokhoz, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással, azaz a betegek által fizetendő térítési díj a humán inzulinokéval azonos lesz - ismertették.
Az intézkedéssel az egészségügyi kormányzat célja, hogy a cukorbetegség kezelésében a terápiaválasztást elsősorban a betegek egészségi állapota és az orvosszakmai szempontok határozzák meg, ne pedig a finanszírozási korlátozások - olvasható a közleményben. Úgy értékeltek: a változás fontos lépés egy korszerűbb, betegközpontúbb egészségügyi ellátás felé, amelyben a modern gyógyszeres kezelésekhez való hozzáférés minden érintett számára egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.
Az adókedvezményről is sokan nem tudnak
Magyarországon körülbelül 760 ezer diagnosztizált felnőtt cukorbeteg él. A szakértők szerint azonban a fel nem ismert esetek miatt a tényleges szám ennél magasabb lehet: akár 1,2 millió lakost is érinthet ez a betegség. A cukorbetegséggel élőknek számos esetben adókedvezmény is járhat, a kedvezményre jogosító BNO-kódokat a vonatkozó rendelet melléklete tartalmazza. Az I. típusú diabetes és a II. típusú diabetes esetében ezekre a kódokra jár az adóvisszatérítés:
- E10
- E100
- E101
- E102
- E103
- E104
- E105
- E106
- E107
- E108
- E109
- E11
- E110
- E111
- E112
- E113
- E114
- E115
- E116
- E117
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