Rengeteg magyar cukorbeteg juthat most sokkal korszerűbb kezeléshez: egy fillérrel sem kell többet fizetniük, mint korábban

Jövő évtől megszűnnek a korszerű analóg inzulinok társadalombiztosítási támogatással történő rendelésének korlátai, a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással - közölte az Egészségügyi Minisztérium szombaton, a diabétesz világnapján.

A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez. A tájékoztatás szerint az analóg inzulinok a cukorbetegség kezelésének korszerű eszközei, a hagyományos humán inzulinokhoz képest hatásuk jobban igazodhat a szervezet természetes inzulinszükségletéhez, alkalmazásuk számos beteg számára kiszámíthatóbb vércukorszintet, kisebb hipoglikémiás kockázatot és rugalmasabb életvitelt biztosíthat.

A szaktárca közlése szerint a jelenlegi szabályozás több feltételhez köti ezeknek a készítményeknek a támogatott alkalmazását, de 2027-től a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra. Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek pedig már kezelésük kezdetétől hozzájuthatnak a korszerű analóg inzulinokhoz, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással, azaz a betegek által fizetendő térítési díj a humán inzulinokéval azonos lesz - ismertették.

Az intézkedéssel az egészségügyi kormányzat célja, hogy a cukorbetegség kezelésében a terápiaválasztást elsősorban a betegek egészségi állapota és az orvosszakmai szempontok határozzák meg, ne pedig a finanszírozási korlátozások - olvasható a közleményben. Úgy értékeltek: a változás fontos lépés egy korszerűbb, betegközpontúbb egészségügyi ellátás felé, amelyben a modern gyógyszeres kezelésekhez való hozzáférés minden érintett számára egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

Az adókedvezményről is sokan nem tudnak

Magyarországon körülbelül 760 ezer diagnosztizált felnőtt cukorbeteg él. A szakértők szerint azonban a fel nem ismert esetek miatt a tényleges szám ennél magasabb lehet: akár 1,2 millió lakost is érinthet ez a betegség. A cukorbetegséggel élőknek számos esetben adókedvezmény is járhat, a kedvezményre jogosító BNO-kódokat a vonatkozó rendelet melléklete tartalmazza. Az I. típusú diabetes és a II. típusú diabetes esetében ezekre a kódokra jár az adóvisszatérítés: