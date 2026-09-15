Döntött az Országgyűlés az üzemanyagárak emelkedése miatt járó támogatásról.
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés. A változás a teljes dohánytermék kört érinti, a legnagyobb mértékű adóemelés a finomra vágott fogyasztási dohánynál és a hevített dohánytermékeknél jön. A cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal nő, ami a kormány várakozása szerint a bolti árakban is megjelenhet.
Jelentősen változik a dohánytermékek adózása november 1-jétől. Az Országgyűlés kedden elfogadta az erről szóló módosítást, amelynek célja a kormány szerint többek között a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása, valamint a költségvetési bevételek növelése.
A pénzügyminiszter szerint az adóemelésből mintegy 90 milliárd forintos többletbevétel származhat, amelyet az egészségügyi források bővítésére fordítanak. A változás nemcsak a cigarettát érinti, hanem a teljes dohánytermék kört.
A jövedéki adó emelésének mértéke:
- Cigaretta 9%
- Hevített dohánytermék 25%
- Finomra vágott fogyasztási dohány 26%
Ennyivel drágulhat a cigaretta
A jövedéki adó emelése természetesen nem jelenti automatikusan azt, hogy ugyanekkora mértékben nőnek a bolti árak is. A kormány számítása szerint a cigaretta fogyasztói ára körülbelül 5 százalékkal emelkedhet, míg a hevített dohánytermékeknél mintegy 10 százalékos drágulás várható. A tényleges áremelkedés azonban attól is függ, hogy a gyártók az adóemelés mekkora részét hárítják tovább a vásárlókra.
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A kormány indoklása szerint a változtatással egyszerre szeretnék növelni az egészségügyi kiadásokat biztosító költségvetési bevételeket, mérsékelni a dohányzás társadalmi és gazdasági terheit, valamint csökkenteni a dohánygyártmányok adóztatásában meglévő különbségeket.
A dohányosok számára így novembertől újabb áremelkedés jöhet, a legnagyobb változás pedig a hevített dohánytermékek és a finomra vágott fogyasztási dohány esetében várható.
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