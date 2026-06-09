Több tízezer fiatal számára indul el a következő hetekben a nyári diákmunkaszezon.
Komoly kihívással néz szembe az új egészségügyi miniszter: így lépne fel a dohányzással és alkohollal szemben
Bár a felnőtt magyar lakosság negyede továbbra is napi szinten dohányzik, a legriasztóbb képet a fiatalok mutatják, hiszen az új, alternatív nikotintermékek rohamos terjedésével a diákok közel fele dohányosnak számít. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közelmúltban határozott fellépést ígért a probléma kezelésére. A korábbi dohányzásellenes intézkedések ellenére Magyarország továbbra is élen jár a megelőzhető halálesetek számában, így az új szakvezetésre az a sürgető feladat vár, hogy kidolgozzon egy átfogó, a fiatalokat és a leszokni vágyókat is fókuszba helyező, hosszú távú nemzeti stratégiát - közölte a Portfolio.
Hegedűs Zsolt a dohányzásmentes világnap alkalmából hívta fel a figyelmet arra az aggasztó tendenciára, hogy az iskolások egyre fiatalabb korban próbálják ki a nikotinos termékeket. A miniszter szerint az iparág folyamatosan új, hívogató ízekkel és fogyasztási formákkal, például hevített dohánytermékekkel, e-cigarettával, snüsszel és nikotinpárnával veszi célba a fiatal generációkat, ezért következetes kormányzati fellépést ígért a megelőzésben és a szabályozásban.
A legfrissebb európai iskolai felmérés, az ESPAD adatai szintén igazolják a helyzet súlyosságát. Bár a hagyományos cigarettát kipróbáló fiatalok aránya az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, ez a pozitív trend csalóka.
Az alternatív termékeket is beleszámítva ugyanis a magyar diákok 47 százaléka tekinthető dohányosnak. Magyarországon az európai átlaghoz képest kiugróan magas, 57 százalék azoknak a tizenéveseknek az aránya, akik használtak már e-cigarettát, a folyamatosan bővülő piac pedig egyre nehezebben kezelhető kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert.
A felnőtt lakosság körében sem sokkal biztatóbb a helyzet. A nemzetközi adatok alapján a magyarok mintegy negyede gyújt rá naponta, amivel messze az OECD-országok 14,8 százalékos átlaga felett vagyunk, és régiós szinten is az élen állunk. Ennek megdöbbentő egészségügyi következményei vannak, hiszen Magyarországon a leggyakoribb megelőzhető halálokok közé tartozik a tüdőrák, a koszorúér-betegség és a krónikus obstruktív tüdőbetegség, vagyis a COPD. Az összes rákos halálozás több mint negyedéért a dohányzás felelős, a tüdőrák miatti halálozás pedig mind a férfiak, mind a nők körében kiugróan magas a környező országokhoz képest. Csak 2023-ban több mint 28 ezer ember veszítette életét hazánkban olyan okok miatt, amelyek odafigyeléssel és megelőzéssel elkerülhetők lettek volna.
Az elmúlt bő évtizedben ugyan történtek lépések a dohányzás visszaszorítására, mint például a zárt terekben bevezetett dohányzási tilalom, a trafikrendszer kialakítása, az egységes csomagolás előírása vagy a jövedéki adó emelése, ezek az intézkedések azonban sokszor elszigeteltek maradtak, és nem álltak össze koherens, célzott stratégiává. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy több azonnali beavatkozásra lenne szükség ahhoz, hogy ez a trend érdemben megforduljon.
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Szakmai szervezetek szerint elengedhetetlen az alternatív nikotintermékek adójának a hagyományos cigarettáéhoz való igazítása, valamint az adóemelések olyan mértékű automatizálása, amely a reálbérek növekedését is követi, garantálva, hogy a dohánytermékek ne váljanak egyre elérhetőbbé. A szigorúbb szabályozás mellett az ellenőrzéseket a vendéglátóhelyek szabadtéri teraszaira, az iskolák környezetére és az illegális termékeket értékesítő pontokra kellene összpontosítani.
Ugyanilyen fontos lenne a megelőzés is, hiszen az egyszerű felvilágosítás helyett olyan interaktív, készségfejlesztő iskolai programokra van szükség, amelyek bizonyítottan hosszú távú viselkedésváltozást eredményeznek. Ezzel párhuzamosan a leszokni vágyókat is érdemben segíteni kellene, jelenleg ugyanis a legtöbben saját zsebből fizetik a tudományosan igazolt hatékonyságú nikotinpótló készítményeket. Ezek társadalombiztosítási támogatásának kibővítése kulcsfontosságú lépés lenne, különösen az alacsonyabb jövedelmű és iskolai végzettségű rétegekben, ahol a leginkább koncentrálódik a mindennapos dohányzás.
Az új egészségügyi vezetés előtt álló feladat tehát hatalmas, de a helyzet nem reménytelen. A rendelkezésre álló adatok és a jól működő európai példák pontosan megmutatják a követendő irányt. A cél most egy olyan, kormányzati ciklusokon átívelő, számonkérhető nemzeti stratégia megalkotása és végrehajtása, amely valóban képes hosszú távon visszaszorítani a dohányzást, és megállítani a nikotinfüggőség új formáinak terjedését.
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