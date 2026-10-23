Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak

Sokan csak a tankolásra és a kötelező biztosításra gondolnak, amikor kiszámolják, mennyibe kerül az autózás, pedig a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is jelentős terhet jelent. Egy új autó fenntartása havonta több mint 200 ezer forintba kerülhet, de egy használt kocsi is közel 150 ezer forintot vihet el a családi kasszából, ha minden költséget figyelembe veszünk. Kiszámoltuk, mennyibe kerül öt év alatt egy 10 millió forintos új és egy 5 millió forintos használt autó, és azt is megmutatjuk, melyik kiadási tétel emészti fel a legtöbb pénzt. Megnéztük azt is, milyen feltételekkel lehet manapság autóhitelt felvenni.

Az autózás költségeit sokan a havi tankolás, a biztosítás és az időszakos szerviz alapján becsülik meg. Ez azonban csak a ténylegesen kifizetett összegeket mutatja, miközben az autó értékvesztése is komoly anyagi veszteséget jelent. Ha pedig a vásárlásra szánt pénzt nem az autóba fektetnénk, hanem például állampapírban helyeznénk el, hozamot is elérhetnénk. Ezt az elmaradt nyereséget ugyancsak érdemes figyelembe venni, amikor a jármű birtoklásának teljes költségét vizsgáljuk.

A számításunkban egy 10 millió forintos új autót és egy 5 millió forintért megvásárolható használt modellt veszünk alapul. Mindkét járművet öt évig tartanánk meg, majd a becsült piaci értékén eladnánk. A költségeket havi bontásban, mai értéken határozzuk meg.

A használatnál évi 12 ezer kilométerrel számolunk, ami havonta átlagosan ezer kilométert jelent. Az új autó fogyasztását 7, a használtét 8 literben határoztuk meg 100 kilométerenként. A benzin literenkénti árát 645 forintra vettük literenként.

A parkolásra mindkét esetben havi 25 ezer forintot szánunk. Ez egy fizetős beálló bérlését és az alkalmi utcai parkolást is fedezheti, bár a tényleges költség jelentősen függ attól, hol él az autós, és rendelkezik-e saját garázzsal vagy kocsibeállóval.

A kalkuláció az értékvesztést és a lekötött pénz elmaradt hozamát is tartalmazza. Utóbbinál évi 3 százalékos, infláció feletti reálhozammal számolunk, az autó átlagos értéke alapján. A hitelkamatokat, az autópálya-matricát és a bírságokat nem vettük figyelembe, a költségek pedig becslések, nem minden járműre érvényes tarifák.

Ennyibe kerül havonta egy 10 millió forintos új autó

Számításunk szerint egy 10 millió forintos új autó teljes gazdasági költsége havonta körülbelül 216 ezer forint. Ennek legnagyobb része az értékvesztés, amely önmagában havi közel 79 ezer forintot jelent. Az új autó mellett ugyanakkor fontos előny a gyári garancia: megfelelő feltételek mellett a garanciális meghibásodások javításának költségét nem a tulajdonosnak kell viselnie.

A kalkulációban azzal számoltunk, hogy az autó a kereskedésből kigurulva hozzávetőlegesen 20 százalékot veszít az értékéből, majd a következő években évente további 10 százalékos értékvesztés következik. Így az eredetileg 10 millió forintért megvásárolt jármű öt év után mai értéken nagyjából 5,25 millió forintot érhet. A vételár és a becsült eladási ár közötti különbség tehát közel 4,75 millió forint, ami havi átlagban 79 ezer forintos veszteséget jelent.

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Az autóban álló pénz alternatívaköltsége további havi 19 ezer forint. Ezzel együtt az értékvesztés és az elmaradt hozam havonta közel 98 ezer forintot tesz ki. Vagyis még azelőtt csaknem százezer forintos gazdasági költséggel számolhatunk, hogy egyetlen kilométert is megtettünk volna.

Az üzemanyagköltség a havi ezer kilométeres futás és a 7 literes átlagfogyasztás mellett, literenként 645 forintos benzinárral számolva 45 150 forint. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra évi 55 500 forintot, a cascóra pedig évi 236 400 forintot vettünk alapul. Ez utóbbi nagyságrendjét az Insura.hu 2026 első negyedévére közölt adata támasztja alá, amely szerint az új autók casco-biztosításának átlagdíja 236 400 forint volt. A két biztosítás együtt havonta közel 24 300 forintos kiadást jelent.

A gépjárműadóra évi 28 ezer forintot, a rendszeres szervizre és karbantartásra pedig évi 200 ezer forintot szántunk. Ez utóbbi havi átlagban közel 16 700 forintot jelent. Az új autóknál ez a tétel azért különösen fontos, mert a garancia feltételeinek megőrzéséhez be kell tartani a gyártó által előírt karbantartási rendet. Az időszakos szerviz tehát akkor is költséget jelent, ha az autóval egyébként nincs műszaki probléma.

A garancia ugyanakkor jelentős pénzügyi védelmet adhat: ha a jármű a garanciális időszak alatt, a garancia feltételei szerint hibásodik meg, a javítás költségét jellemzően nem a tulajdonos viseli. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden meghibásodás ingyenes, és a kopóalkatrészek, a nem megfelelő használatból eredő károk vagy a garanciából kizárt hibák költsége továbbra is az autósra hárulhat. A kalkuláció ezért a rendszeres karbantartással számol, de nem tesz hozzá külön, általános váratlanjavítási keretet.

Az első műszaki vizsga költségét havi átlagra elosztva 625 forinttal vettük figyelembe, az autómosásra, az ablakmosó folyadékra és az egyéb kisebb kiadásokra pedig további havi 4 ezer forintot szántunk. A parkolás havi 25 ezer forintos költségével együtt a teljes összeg megközelíti a 216 ezer forintot. Ez éves szinten csaknem 2,6 millió forintos gazdasági terhet jelent.

Egy 5 milliós használt autó sem olcsó mulatság

Egy 5 millió forintos használt autó esetében már másképp alakul a költségek szerkezete. A gyári garancia hiánya vagy korlátozott érvényessége miatt a váratlan meghibásodások kockázatával is számolni kell, ezért a rendszeres karbantartás mellett a javításokra is külön keretet különítettünk el.

A számításunk szerint a használt autó teljes gazdasági költsége havonta körülbelül 149 ezer forint. Azzal kalkuláltunk, hogy a jármű értéke a következő öt évben évente 7 százalékkal csökken. Ez alapján az 5 millió forintért vásárolt autó öt év múlva hozzávetőlegesen 3,48 millió forintot érhet. A teljes értékvesztés így nagyjából 1,52 millió forint, ami havi átlagban 25 ezer forintos költségnek felel meg.

A lekötött pénz elmaradt hozama havi átlagban közel 11 ezer forint. Az értékvesztés és az alternatívaköltség együttesen tehát körülbelül havi 36 ezer forintot jelent, jóval kevesebbet, mint az új autó közel 98 ezer forintos, hasonló tétele.

Az üzemanyagköltség viszont magasabb: a 8 literes átlagfogyasztás és a havi ezer kilométeres futás mellett 51 600 forinttal számolhatunk. A szervizre és a javításokra évi 300 ezer forintos keretet határoztunk meg, ami havi átlagban 25 ezer forint. Ez nem azt jelenti, hogy minden hónapban ennyit kell a szerelőnél hagyni: a kiadás egy része rendszeres karbantartásként, más része időszakosan, nagyobb javítások formájában jelentkezik.

A biztosításnál évi 55 500 forintos kötelező felelősségbiztosítási díjjal számoltunk, cascót viszont nem vettünk figyelembe. A gépjárműadóra évi 20 ezer forintot, a műszaki vizsgára és az egyéb időszakos tételekre évi 15 ezer forintot szántunk. Az autómosás és az egyéb apróságok további havi 4 ezer forintba kerülnek, a parkolás pedig ugyanúgy havi 25 ezer forint, mint az új autónál.

Mindezeket összeadva a használt autó fenntartása havonta közel 149 ezer forintba kerülhet. Ez éves szinten nagyjából 1,79 millió forintos gazdasági terhet jelent.

Mennyibe kerül hitelre venni?

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, manapság milyen feltételekkel lehet felvenni egy 5 millió forintos autóhitelt 5 éves futamidőre - jövedelemként 550 ezer forintot adtunk meg, 60 hónapos munkaviszonnyal.

A THM-ek alapján rangsorolt ajánlatok közül a CIB Banké az első, 10.26% THM mellett 105 754 Ft-os törlesztővel, a végén a teljes visszafizetés 6 345 273 Ft.

Második helyen az UniCredit Bank ajánlata áll 10.27%-os THM-el, valamint 105 779 Ft-os törlesztővel, a teljes visszafizetés 6 346 761 Ft. Érdemes megnézni a MagNet Bank ajánlatát is, ami 105 954 Ft-os törlesztőről és 10,35%-os THM-ről szól. De a Raiffeisen is hasonló kondíciókkal ad 5 milliós kölcsönt. További részletek a kalkulátorban!

Új vagy használt autó: havi 67 ezer forint a különbség

A két autó teljes gazdasági költsége között a számításunk szerint havonta körülbelül 67 ezer forint a különbség. Az új autó havi 216 ezer forintos költségével szemben a használt jármű fenntartása 149 ezer forint körül alakul. Éves szinten ez mintegy 800 ezer forintos eltérés, öt év alatt pedig megközelítőleg 4 millió forint.

Az új autó magasabb költségének jelentős részét az értékvesztés adja. Cserébe a tulajdonos kiszámíthatóbb műszaki állapotot, gyári garanciát és kisebb váratlanjavítási kockázatot kaphat. Ennek ára azonban nemcsak a magasabb vételár, hanem az előírt időszakos karbantartások költsége is.

A használt autó alacsonyabb teljes költséggel járhat, de a vásárlónak érdemes pénzügyi tartalékot képeznie a váratlan javításokra. A megfelelően karbantartott, jó állapotú használt járművel csökkenthető a kockázat, de teljesen nem szüntethető meg.

Fontos, hogy a fenti összegek nem azonosak a havonta ténylegesen kifizetendő pénzzel, hiszen az értékvesztés és az elmaradt hozam nem feltétlenül jelenik meg közvetlen havi kiadásként. A kalkuláció azt mutatja meg, hogy az autó birtoklása összességében mekkora gazdasági terhet jelenthet.

A legfontosabb tanulság, hogy az autózás valódi költsége jóval magasabb lehet annál, mint amit a tankolás és a biztosítás alapján gondolnánk. Vásárlás előtt ezért nemcsak a vételárat, hanem a fenntartás teljes költségét, a garancia értékét és a kötelező karbantartásokkal járó kiadásokat is érdemes mérlegelni.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA