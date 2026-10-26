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Autó

Vitézy Dávid: jön az átlagsebesség-mérés, brutális szigorral csapnak le a gyorshajtókra

Pénzcentrum
2026. október 26. 20:01 2 perc

A Magyar Közút mérései alapján kirívó gyorshajtások tapasztalhatók az M6-os autópályán, ahol a legmagasabb rögzített szakaszos átlagsebesség meghaladta a 213 km/órát. Mivel a jelenlegi jogi keretek nem teszik lehetővé az így rögzített adatok alapján történő bírságolást, a kormányzat a szakaszos átlagsebesség-mérés jogszabályi feltételeinek megteremtésén és a szabályozás szigorításán dolgozik – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-bejegyzésében.

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A felmérés során a meglévő rendszámleolvasó kamerarendszer segítségével több mint nyolcezer jármű haladását vizsgálták az M6-os autópálya Érd és Himesháza közötti szakaszán. Az eredmények alapján a személygépkocsik több mint 17 százaléka ért el 145 km/óránál magasabb átlagsebességet legalább egy szakaszon, míg csaknem 6 százalékuk a megengedett tempót legalább 20 százalékkal túllépve, 156 km/óra feletti átlaggal közlekedett. A legmagasabb rögzített szakaszos átlagsebesség 213,55 km/óra volt, a legtöbb szabályszegést pedig az éjszakai órákban regisztrálták.

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Jelenleg a hazai sebességellenőrzés döntően egy-egy pontra összpontosít, ami lehetővé teszi, hogy a járművezetők a kamerák előtt lelassítva elkerüljék a bírságot. A szakaszos átlagsebesség-mérés ezzel szemben két ellenőrzési pont között vizsgálja a tényleges haladási tempót, így megakadályozza a rendszer kijátszását. A technológia már rendelkezésre áll, a meglévő jogszabályok viszont még nem teszik lehetővé az átlagsebesség alapján történő szankcionálást.

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A mérések arra is rámutattak, hogy a sebességhatárt túllépők többsége csupán kismértékben, 1–10 km/órával haladta meg a megengedett tempót. Az intézkedések előkészítése során ezért különbséget tennének a kisebb szabályszegések és a súlyos gyorshajtások között. A közlekedésbiztonsági felmérés adatai szerint a lakosság körében jelentős a támogatottság, hiszen a válaszadók 72,2 százaléka pártolta az átlagsebesség-mérés bevezetését, míg 94,2 százalékuk értett egyet azzal, hogy az autópályán elkövetett, 200 km/óra feletti száguldás önálló bűncselekménynek minősüljön.

"Aki 214 km/órás átlagsebességgel száguld egy magyar autópályán, az nem egyszerűen siet, hanem tudatosan és tartósan figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat, és másokat is veszélybe sodor" – emelte ki Vitézy Dávid.

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"Nem az a célunk, hogy minél több bírságot szedjünk be, hanem az, hogy a szabályokat mindenki komolyan vegye, és kevesebben haljanak meg vagy sérüljenek meg súlyosan a magyar utakon" – tette hozzá a miniszter.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
3 órája
Helyes és üdvözlendő, de azt se ártana figyelembe venni hogy a gyorshajtás elsősorban nem az autópályákon okozza a legtöbb súlyos/halálos balesetet hanem a lakott területeken és az alsóbbrendű főutakon, jellemzően szembeelőzésekből adódó frontális ütközések formájában. A beszedett bírságokat kizárólag arra kéne fordítani hogy fokozatosan az ország teljes úthálózatát lefedjék traffipaxokkal és átlagsebességet mérő kamerarendszerrel hogy sehol se lehessen büntetlenül megúszni a gyorshajtást, különben csak szépségtapasz a fekélyen.
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