Összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
Hétfőtől árplafont vezet be a lakossági üzemanyagokra az olasz Eni energiavállalat, amelynek értelmében a benzin literenkénti árát 1,99 euróban, a gázolajét pedig 2,19 euróban maximálja. A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat - közölte a milánói Corriere della Sera.
A literenkénti 17 centes árcsökkentés havonta mintegy 100 millió eurós költséget jelent a cégnek, amely az intézkedést akár az év végéig is fenntarthatja. A hálózat mintegy negyedét kitevő, franchise-rendszerben működő benzinkutak üzemeltetői attól tartanak, hogy a korábban drágábban beszerzett készletek miatt veszteséget könyvelnek el. Számukra az Eni 1500 eurós átalánykompenzációt és a felmerülő költségek megtérítését ígérte.
Mivel az Eni közel 4000 töltőállomása a teljes olasz piac kevesebb mint ötödét fedi le, a megnövekedett kereslet miatt fennáll a veszélye, hogy a kutakon átmenetileg üzemanyaghiány alakul ki. A független kereskedőket képviselő Assopetroli piactorzítónak nevezte az intézkedést, kiemelve, hogy ők még nulla árrés mellett sem tudnának versenyezni az új árakkal. A szervezet a kormányhoz fordul segítségért, miközben a többi nagy piaci szereplő egyelőre kivár.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ársapka kizárólag a lakossági kiskereskedelemre vonatkozik. A mezőgazdasági, a halászati és a fuvarozási szektor továbbra is a rekordmagas piaci árakat kénytelen megfizetni, ami miatt az Assotir fuvarozói szövetség már kilátásba helyezte egy országos sztrájk megszervezését.
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