Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is

Egyre több magyar család dönt úgy, hogy elhunyt hozzátartozója hamvait nem helyezi azonnal temetőben végső nyugalomra, hanem hazaviszi az urnát. A jelenség különösen a nagyvárosokban terjed: egy temetkezési vállalkozás adatai szerint Budapesten már közel 30 százalék az otthonra kiadott urnák aránya. A háttérben anyagi megfontolások és személyes okok egyaránt állhatnak, egyes családok pedig később, egy másik hozzátartozóval együtt temetik el szerettüket.

Egy hozzátartozó elvesztése után a családnak számos nehéz döntést kell meghoznia, köztük azt is, hogyan és hol helyezzék végső nyugalomra az elhunytat. Míg korábban a hagyományos temetői búcsúztatás számított természetes választásnak, ma már egyre többen döntenek úgy, hogy a hamvasztás után hazaviszik az urnát. Van, aki így szeretné továbbra is közel tudni szerettét, mások a temetés költségeit szeretnék elhalasztani, vagy később közös sírhelyen búcsúznának el több családtagtól.

A jelenség terjedéséről Novák Gergely, a Télizöld-Szigü Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa beszélt a Pénzcentrumnak. A szakember szerint az otthoni urnaőrzés különösen a nagyvárosokban vált egyre gyakoribbá, amit a társaság saját adatai is alátámasztanak. A változás mögött nem kizárólag a temetkezés költségei állnak, hanem az is, hogy a családok egyre különbözőbb módon szeretnének búcsút venni elhunyt szeretteiktől.

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Budapesten már közel 30 százalék az otthonra kiadott urnák aránya

Novák Gergely elmondta, hogy saját adataik szerint 2025-ben 27 százalék, 2026-ban pedig már 28,5 százalék volt az otthonra kiadott urnák aránya. Vagyis egyetlen év alatt is növekedést tapasztaltak, és a jelenség ma már a temetkezési szolgáltatások jelentős részét érinti. A szakember szerint a háttérben elsősorban a temetéshez való eltérő hozzáállás és szociális okok állnak.

Az otthoni urnaőrzés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a család végleg lemond a temetői elhelyezésről. Előfordulhat, hogy csak később szeretnék eltemetni a hamvakat, például akkor, amikor egy másik hozzátartozó is elhunyt. Más esetekben az urna hazavitele önmagában is a búcsúzás választott formája, amely lehetőséget ad arra, hogy az elhunyt jelképesen továbbra is a család közelében maradjon.

A hamvasztás gyakorlata is egyre népszerűbb Magyarországon. Novák Gergely szerint az országos statisztikák alapján a hamvasztásos temetések aránya már eléri a 70 százalékot. A területi különbségek ugyanakkor jelentősek: Budapesten a hagyományos, koporsós temetések aránya mindössze 5 százalék körüli, Pest vármegyében viszont 40 százalék. A döntést a szakember szerint három tényező alakítja leginkább: a költségek, a rendelkezésre álló sírhely és a családi, kulturális hagyományok.

Több százezer forintba kerülhet a végső búcsú

A hamvasztás és az urna otthoni őrzése mögött anyagi megfontolások is állhatnak, hiszen egy temetés ma már komoly kiadást jelenthet a családoknak. 2026-ban egy koporsós temetés átlagára nettó 560 ezer forint, míg egy hamvasztásos, temetői elhelyezéssel járó temetésé nettó 370 ezer forint temetkezési vállalat tapasztalatai alapján. Ráadásul ezek az összegek még nem tartalmazzák a sírhely és a temetői szolgáltatások költségeit.

A sírhelyek ára szintén jelentősen eltérhet településenként. Míg egyes helyeken néhány tízezer forintért is lehet sírhelyet váltani, Budapesten ez akár több százezer forintba is kerülhet. A fővárosban a legolcsóbb urnafalas elhelyezés 50 ezer forint körül van. A magas költségek miatt sokan már életükben biztosítják a temetés költségeit, akár előre fizetéssel, szerződéssel, vagy kegyeleti biztosítás megkötésével. Ezekről a lehetőségekről korábbi cikkünkben írtunk:

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Egyes családok számára azonban kedvezőbb megoldás lehet, ha a hamvasztás után hazaviszik az urnát, és csak később döntenek a végleges elhelyezéséről.

Van, aki egy másik családtag temetéséig vár

A jelenségről már tavaly is beszámoltunk. Akkor Orbán László, a bátonyterenyei Glória Kegyelet Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy Nógrádban egyre több család választja a későbbre halasztott, közös temetést. A szakember egy olyan helyzetet is felvázolt, amikor az édesapa halála után a család hazaviszi az urnát, és csak az édesanya halálakor helyezik mindkét szülőt közös sírhelyre.

Ezzel egyetlen sírhelyet kell megváltani, és a közös búcsúztatás költségei is alacsonyabbak lehetnek, mint két külön temetés esetében. A tavalyi beszámoló szerint Nógrádban a temetések mintegy 70 százaléka urnás volt, ami jól mutatja, hogy a hamvasztás vidéken is meghatározóvá vált.

Szabad otthon tartani az urnát Magyarországon?

Magyarországon jogszerűen otthon is tartható az elhunyt hamvait tartalmazó urna, ehhez azonban bizonyos feltételeket teljesíteni kell. A temetkezésről szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet szerint a hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni, vagy ki kell adni az eltemettetésre kötelezett személynek. Ez tehát nem azt jelenti, hogy az otthon őrzött urnát 90 napon belül el kell temetni: a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a család később döntsön a végleges elhelyezéséről.

Az urna olyan ingatlanon helyezhető el, ahol ehhez a tulajdonos és az ingatlan jogszerű használója hozzájárul, és biztosíthatók a kegyeleti jogok. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak beleegyezése is szükséges. Az 1999. évi XLIII. törvény alapján az urna kiadásához az eltemettetésre kötelezettnek megfelelő formában nyilatkoznia kell a tervezett elhelyezési helyről és a kegyeleti feltételek biztosításáról. A család később dönthet úgy, hogy a hamvakat temetőben helyezi végső nyugalomra, akár egy másik hozzátartozóval közös sírhelyen.