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Taxi car on the street at night
Autó

Így húzta le pofátlanul a turistákat a budapesti áltaxis: elképesztő trükkökkel verte át a gyanútlan utasokat

Pénzcentrum
2026. október 25. 17:32 1 perc

Engedély nélkül taxizott Budapest belvárosában egy 46 éves nő, aki a gyanú szerint rendszeresen megkárosította utasait. Előfordult, hogy a bankkártyaterminálba a tényleges viteldíj tízszeresét ütötte be, máskor pénzt cserélt ki, vagy az autójában felejtett értékeket tartotta meg - derült ki a Budapesti Rendőrfőkapitányság Facebook-bejegyzéséből.

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A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 46 éves nő jellemzően Budapest belvárosában vett fel utasokat, elsősorban külföldieket. A fuvar végén azonban a gyanú szerint több alkalommal is a tényleges viteldíj többszörösét fizettette ki velük. A sofőr egyik módszere az volt, hogy bankkártyás fizetéskor a terminálba a valós összegnél egy nullával többet ütött be, így az utasok akár a viteldíj tízszeresét is kifizethették.

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Más módszerekkel is megkárosította az utasokat. Egy alkalommal a fizetéskor átvett húszezer forintos bankjegyet észrevétlenül egy kétezresre cserélte, egy másik esetben pedig megtartotta az egyik utasa taxiban felejtett táskáját, a benne lévő mobiltelefonnal együtt.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a nő egyáltalán nem rendelkezett taxiszolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel, sem drosztengedéllyel. A BRFK V. Kerületi és VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói közösen fogták el a nőt, akit csalás vétsége, csalás bűntette és lopás bűntette miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Címlapkép: Getty Images
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