Nagy dobásra készül az Audi: Amerikában épít új gyárat, több népszerű modell gyártása is oda kerülhet

Mintegy négymilliárd dolláros beruházással építi meg első saját amerikai gyárát az Audi Georgia államban. Az előkészítő munkálatok 2027-ben kezdődnek, a sorozatgyártás céldátuma pedig 2031 - tudósított az euronews.

A projektet szombaton, október 24-én jelentette be Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója Donald Trump oldalán, alig tíz nappal a félidős választások előtt. Trump beszédében azt hangsúlyozta, hogy vámpolitikája ösztönzi a külföldi gyártókat az amerikai termelés beindítására, míg Döllner az amerikai prémiumpiacon rejlő kiaknázatlan lehetőségekkel indokolta a döntést.

Az évi akár kétszázezer járműves kapacitásúra tervezett üzem Georgia államban, a Peach megyei Middle Georgia Megasite ipari területen épül fel, Macon városa közelében. A georgiai hatóságok szerint a helyszínválasztásban a meglévő beszállítói hálózat, a közlekedési infrastruktúra, a képzett munkaerő és a későbbi bővítés lehetősége egyaránt szerepet játszott. Az előkészítő munkálatok 2027-ben kezdődnek, a sorozatgyártás céldátuma pedig 2031.

Az új gyárban elsősorban nagyméretű, prémiumkategóriás SUV-okat állítanak majd elő. A Reuters amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva az Audi Q7, Q8 és Q9 modelleket említi. A nagyjából 4500 közvetlen munkahely mellett a beszállítóknál, a logisztikai és a szolgáltató cégeknél további állások jönnek létre.

A lépés stratégiai jelentőségű az Audi számára, mivel eddig európai és mexikói gyáraiból szállította autóit az Egyesült Államokba. A helyi gyártás csökkenti a nemzetközi ellátási láncoktól és az árfolyam-ingadozásoktól való függőséget, miközben erősíti a cég versenyképességét a saját amerikai üzemmel rendelkező riválisokkal szemben. A lap szerint a Trump-féle autóipari vámok tavaly mintegy 1,2 milliárd eurós többletköltséget jelentettek az Audinak.

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A döntés ugyanakkor kérdéseket vet fel a Volkswagen-csoport németországi telephelyeivel kapcsolatban. Az Audi hangsúlyozza, hogy Németország és Európa továbbra is a vállalat ipari gerincét jelenti, így az új üzem csupán kiegészíti a meglévő kapacitásokat. Az IG Metall szakszervezet a Tagesschau értesülései szerint alapvetően támogatja az amerikai terjeszkedést, de hosszú távú garanciákat vár a német munkavállalók számára. A szakszervezet azt is jelezte, hogy a végleges döntést még a Volkswagen illetékes testületeinek is jóvá kell hagyniuk.

Georgia egyébként komoly autóipari hagyományokkal rendelkezik, hiszen a Kia 2009 óta gyárt West Pointban, a Hyundai pedig Savannah közelében épített több milliárd dolláros üzemet elektromos járművek számára. Az állam jelentős kikötői infrastruktúrája – mint Savannah és Brunswick – további logisztikai előnyt jelent a járművek és alkatrészek nemzetközi szállításában.