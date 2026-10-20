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Súlyos százezres kiadás várhat a magyar autósokra: egyetlen figyelmetlen pillanaton múlhat a vagyona a sofőröknek
Elég egyetlen rossz pillanat, és az őszi autózás rémálommá válhat: az úttestre váratlanul kiugró vad nemcsak súlyos balesetet okozhat, hanem akár százezres kiadásokkal is járhat. Magyarországon egyetlen év alatt nagyságrendileg közel 8000 nagyvad pusztul el gépjárművel történő ütközés következtében, és az őszi hónapokban a korai sötétedés miatt különösen fontos az óvatosság. Egy vadgázolás után ráadásul nem feltétlenül ér véget a baj az ütközéssel, ha ugyanis az autó mozgásképtelenné válik, a mentés és a hazajutás is komoly fejfájást és költségeket okozhat.
A Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint csak 2025-ben több mint 7700 nagyvad pusztult el Magyarországon járművel való ütközés következtében, miközben további mintegy 16 ezer apróvaddal kapcsolatos esetet is regisztráltak, amely ráadásul 16 százalékos növekedést is jelent a korábbi évhez képest. A vadbalesetek többsége ráadásul nemcsak az állat pusztulásával járhat: a sérült autó elszállítása is komoly, akár százezres kiadást jelenthet – hívja fel a figyelmet a Redion.
A vad mozgása kiszámíthatatlan, ezért a legfontosabb, hogy az autósok a vadveszélyes útszakaszokon már akkor csökkentsék a sebességüket, amikor még nem látnak állatot. Különösen indokolt a fokozott figyelem hajnalban és szürkületkor, illetve elkerítetlen, erdővel, mezővel határos útszakaszokon.
Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?
- Vadgázolás után elsőként a helyszín és a közlekedők biztonságát kell megteremteni: be kell kapcsolni a vészvillogót, fel kell venni a láthatósági mellényt, és ki kell helyezni az elakadásjelző háromszöget.
- Ezt követően célszerű értesíteni a rendőrséget a 112-es segélyhívón, és dokumentálni a baleset körülményeit: érdemes lefényképezni az autó sérüléseit, az állatot, az útszakaszt, valamint a vadveszélyre figyelmeztető táblákat is. Ezek megléte és elhelyezkedése ugyanis fontos információ lehet a baleset körülményeinek tisztázásában, az esetleges felelősségi kérdések vizsgálatában és a biztosítási ügyintézés során.
- Az elütött állatot semmiképpen nem szabad elszállítani. Az elhullott vad a vadászatra jogosult tulajdona, ezért annak elvitele jogi következményekkel járhat. A helyszínről való eltávolítását a megfelelő szerveknek kell intézniük.
Könnyen az autós nyakába szakadhat a teljes kár
A vállalat arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a vad természetes életmódjából adódó mozgása – például ha az állat egyszerűen átszalad az úton – nem tekinthető a vadásztársaság felróható mulasztásának. Magyarul a vadásztársaság csak akkor vonható felelősségre, ha bizonyítható, hogy a baleset az ő tevékenységével vagy mulasztásával függött össze. Ebből adódóan, ha egy vad váratlanul az útra ugrik, az autósnak jellemzően magának kell állnia a javítás költségeit. Ugyanakkor a vadásztársaság sem követelheti az elütött állat értékét, kivéve, ha a sofőr bizonyíthatóan megszegte a közlekedési szabályokat.
Az autómentés is komoly tétel lehet
Egy vadgázolás után nemcsak az összetört autó miatt fájhat az autósok feje. Ráadásul egy nagyobb ütközés a hűtőrendszer, a futómű vagy a karosszéria sérülése miatt könnyen mozgásképtelenné teheti az autót. Ilyenkor az autómentés és a hazajutás is komoly pluszkiadást jelenthet, különösen, ha a baleset éjszaka, egy elhagyatott országúton történik.
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A cég 2026-os, reprezentatív Asszisztencia Biztosítás Index kutatása szerint a magyar autósok 42 százaléka került valamilyen útközbeni vészhelyzetbe az elmúlt évben. Bár ezek nem kizárólag vadbalesetek voltak, az adat jól mutatja, milyen sok autóst érinthetnek a váratlan közlekedési problémák.
Az assistance akkor jön jól, amikor már megtörtént a baj
Egy vadbaleset következményeire is érdemes előre felkészülni. A Redion kutatása szerint a magyarok 72 százaléka úgy véli, hogy a gépjármű-asszisztencia valódi segítséget nyújthat ilyen helyzetekben, mégis csak körülbelül minden negyedik autós rendelkezik ilyen biztosítással.
„Egy vadbalesetet a legjobb megelőzni, de vannak helyzetek, amelyekre a legnagyobb óvatosság mellett sem lehet felkészülni. Ha az ütközés miatt az autó mozgásképtelenné válik, az assistance-szolgáltatás komoly segítséget jelenthet. A Redion a nap 24 órájában elérhető támogatást biztosít: megszervezzük a sérült jármű szervizbe szállítását, a választott szolgáltatáscsomagtól függően pedig a továbbutazásban, a csereautó vagy akár a szállás biztosításában is segítünk. Így bár egy vadgázolás komoly anyagi terhet jelenthet, az autósnak legalább nem kell egyedül, az út szélén megoldania a váratlan helyzetet” – mondta Timár Gábor Szabolcs, a Redion (korábbi nevén Europ Assistance) operációs vezetője.
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