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Autó

Hadüzenetet kapott Európától a kínai autógyártás, de a japánok is nagyon rosszul járhatnak vele

MTI
2026. október 19. 11:02

Franciaország és Németország megállapodott az elektromos autók állami támogatási rendszerének szigorításáról, aminek következtében a japán, dél-koreai és török gyártmányok kiszorulhatnak a kedvezményezetti körből. Tokió hivatalosan is jelezte aggályait az Európai Unió felé, mivel tisztességtelennek és hátrányosnak tartja a formálódó szabályozást, amely eredetileg a kínai autógyártás ellensúlyozását célozta.

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A japán kormány egyértelművé tette, hogy nem fogadja el a hazai autógyártók hátrányos megkülönböztetését. Kihara Minoru kabinetfőtitkár hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az uniós egyeztetéseket, és megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a japán elektromos autók az európai modellekkel azonos elbírálás alá essenek.

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A feszültséget az robbantotta ki, hogy a múlt pénteki francia-német paktum értelmében a távol-keleti és török modellek elesnének a támogatásoktól, miközben Nagy-Britannia bizonyos feltételek teljesülése esetén kivételt kaphatna.

A szigorítás hátterében az Európai Unió iparvédelmi stratégiája, az úgynevezett Industrial Accelerator Act áll. A csomag elsődleges célja az európai autóipar megerősítése és a kínai vállalatok növekvő piaci befolyásának visszaszorítása, a szabályozás azonban a hagyományos kereskedelmi partnereket is hátrányosan érinti. Ráadásul a kérdésben a két vezető uniós gazdaság álláspontja sem teljesen egységes.

Míg Párizs szigorúan megkövetelné az európai alkatrészek használatát, Berlin nyitottabb, és az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok számára is elérhetővé tenné a támogatásokat.

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A szabályozás egyelőre nem végleges. Mivel az Európai Parlament és a tagállamok jelenleg is tárgyalnak a részletekről, Japán és a többi érintett ország számára még maradt diplomáciai mozgástér arra, hogy bekerüljön a kedvezményrendszerbe.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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