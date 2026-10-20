Rengeteg tűzveszélyes autót hív vissza a Volkswagen: itt a pontos lista, ezeket a modelleket kell szervizbe vinni

Több ezer elektromos autót hív vissza a Volkswagen az akkumulátoroknál feltárt gyártási hibák miatt, amelyek szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatnak. Az ID.3, az ID.4, az ID.7 és az ID. Buzz egyes példányai is érintettek lehetnek, a tulajdonosoknak pedig egyelőre legfeljebb 80 százalékra szabad tölteniük az akkumulátort.

Újabb visszahívást készít elő a Volkswagen, miután kiderült, hogy egyes elektromos autóinak nagyfeszültségű akkumulátorai nem felelnek meg a minőségi követelményeknek. A probléma a 2023 és 2025 között gyártott ID.3, ID.4, ID.7 és ID. Buzz modelleket is érintheti, a hibás akkumulátorcellák miatt pedig szélsőséges esetben akár tűz is keletkezhet. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már elindult a visszahívás, Németországban pedig jelenleg készítik elő az intézkedést.

Az ADAC beszámolója szerint a Volkswagen minőségellenőrzése során derült fény arra, hogy az ID-család egyes modelljeiben található nagyfeszültségű akkumulátorcellák nem felelnek meg az előírt minőségi követelményeknek. A német gyártó szóvivője szerint a problémát a beszállítóknál előforduló gyártási hibák okozták.

A vállalat közlése alapján ritka esetekben a hiba az akkumulátor fokozott hőterheléséhez vezethet, szélsőséges körülmények között pedig tűz is kialakulhat. Emiatt több ezer jármű lehet érintett, bár a visszahívás pontos kiterjedése egyelőre nem ismert.

Több Volkswagen-modell is érintett lehet

A visszahívási akciók az ID.3, az ID.4, az ID.7 és az ID. Buzz egyes, 2023 és 2025 között gyártott példányaira terjednek ki. A probléma nem kizárólag a Volkswagen márkát érinti: a Cupra Born bizonyos autói szintén szerepelnek az érintett modellek között.

A Skoda modelljeire nem vonatkozik a visszahívás, az Audinál pedig még vizsgálják, hogy szükség van-e hasonló intézkedésre.

Az Egyesült Államokban a hatóságok adatai szerint több mint 22 ezer Volkswagen ID.4 érintett. Az Egyesült Királyságban szintén megkezdődött a visszahívás, miközben Németországban és további piacokon még előkészítik a szükséges lépéseket.

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A Volkswagen szóvivője szerint a németországi és más országokban szükséges intézkedéseket rövid időn belül elindíthatják. A gyártó az illetékes hatóságokkal is egyeztet az ügyben. A német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hatóság (KBA) adatbázisában a visszahívás egyelőre nem szerepelt, és azt sem tudni, hogy világszerte összesen hány autót érinthet a probléma.

80 százalékos töltési korlátozást vezet be a Volkswagen

A gyártó már a visszahívás megkezdése előtt biztonsági intézkedést vezetett be az érintett járműveknél: az akkumulátorokat legfeljebb 80 százalékos töltöttségig lehet feltölteni. Ez a korlátozás addig maradhat érvényben, amíg az akkumulátor állapotát megfelelőnek nem minősítik.

A visszahívás során az autók egy részét szervizbe rendelik, ahol megvizsgálják a nagyfeszültségű akkumulátorokat. A töltési limitet csak akkor oldják fel, ha az ellenőrzés alapján az akkumulátor megfelelő állapotban van.

Az érintett tulajdonosokat levélben tájékoztatják a szükséges teendőkről, a visszahívás menetéről és a kapcsolattartók elérhetőségeiről. A Volkswagen tájékoztatása szerint akinek nem küldenek ilyen értesítést, annak az autója nem érintett az intézkedésben.