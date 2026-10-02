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Autó

Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon

Pénzcentrum
2026. október 2. 14:15

Csehország ismét bevezette az üzemanyagok hatósági árazását, hogy megvédje a fogyasztókat a közel-keleti háború miatt megugrott költségektől. Az Európai Unió szintjén is intenzív egyeztetések zajlanak az üzemanyag-ellátási válság kezelésére.

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A cseh kormány csütörtökön egy hónapra visszaállította az üzemanyagárak szabályozását – számolt be róla a ceenergynews.com. Az intézkedés az áprilistól júniusig alkalmazott modellt követi, vagyis a pénzügyminisztérium naponta teszi közzé a maximált árakat a világpiaci tendenciák alapján.

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Csütörtökön a benzin literenkénti ársapkája 46,14 korona (1,89 euró), a dízelé pedig 48,72 korona (2 euró) volt, miközben a töltőállomásokon a benzint nemrég 49 korona (2 euró), a dízelt pedig 50 korona (2,04 euró) felett értékesítették. A kereskedelmi árrést literenként 2,50 koronában (0,1 euró) korlátozták.

A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében a kabinet a gázolaj jövedéki adóját literenként 9,95 koronáról (0,4 euró) 8,011 koronára (0,3 euró) csökkentette, ami az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb mérték. A havi 1,1 milliárd koronára (45 millió euró) becsült állami bevételkiesés fedezésére a kormány extraprofitadót vetett ki az olajfinomítókra, így a 2026-os és 2027-es nyereség 2025-ös szinthez képest elért növekményét 50 százalékos kulccsal adóztatják.

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A PKN Orlen olajfinomító tiltakozott a különadó ellen, mondván, hogy az visszamenőleges hatályú, és gátolhatja a beruházásokat. Alena Schillerová pénzügyminiszter azzal védte meg az intézkedést, hogy a finomítók közelmúltbeli nyeresége a világpiaci körülményekből, nem pedig belső hatékonyságnövelésből származik.

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Az Európai Unió tagállamai mára rendkívüli ülést hívtak össze a globális üzemanyag-ellátási válság kezelésére – közölte az AFP. Washington arra sürgette az európai országokat, hogy haladéktalanul szabadítsák fel stratégiai tartalékaikat az iráni háborúhoz köthető áremelkedés fékezésére. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok esetleges dízelexport-korlátozásai súlyos gazdasági következményekkel járnának az egész közösség számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

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