Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán.
Óriási télinyitó akcióval támad a Lidl: ezekre sok autósnak szüksége lesz 2026-ban, meglepően olcsón árulják
A hideg idő beköszöntével az autósoknak is érdemes felkészülniük a téli hónapokra. A Lidl november 2-től több autós kiegészítőt kínál akciósan: a jégkaparó mellett szélvédőfólia, gumiabroncs-védőhuzat és tetőcsomagtartó is szerepel a kínálatban.
A Lidl november 2-től elérhető ajánlatai között több olyan termék is szerepel, amely jól jöhet a téli időszakban. A reggeli fagyok idején például hasznos lehet az Ultimate Speed jégkaparó, amely kefével is rendelkezik, így a jég mellett a hótakaró eltávolításában is segíthet. A termék 999 forintért kerül a polcokra - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.
Szintén a hideg időre készülőknek lehet érdekes az Ultimate Speed Thermo szélvédőfólia, amely a szélvédő takarására szolgál. A kiegészítő 1499 forintba kerül, és a téli fagyok idején megkönnyítheti a reggeli indulást, hiszen használatával csökkenthető a szélvédőre rakódó dér mennyisége.
A kínálatban az autók védelmére szolgáló takaró is helyet kapott. Az Ultimate Speed autó- és motorkerékpár-pokróc víz- és porálló kivitelű, és többféle méretben érhető el. A termék ára 4999 forint.
A boltlánc a gumiabroncsok tárolásához is kínál kiegészítőt: az Ultimate Speed négy darabos gumiabroncs-védőhuzat-készlet 3999 forintba kerül. A huzatok a megadott adatok szerint legfeljebb 17 colos kerekekhez használhatók.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az autós ajánlatok között egy drágább termék is szerepel. Az Ultimate Speed alumínium tetőcsomagtartó 19 999 forintért lesz kapható, és legfeljebb 90 kilogramm terhelhetőséget jelöl meg a Lidl akciós újsága. Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a csomagtartó kompatibilis-e az adott autóval, és a jármű gyártója mekkora tetőterhelést engedélyez.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
Vásárlás, szállásfoglalás vagy egy új szolgáltató keresése előtt szinte mindannyian megnézzük az online értékeléseket, de vajon tényleg a csillagok alapján döntünk?
Te is rendeltél ilyen Stitch figurát a Temuról? Azonnal cselekedj, súlyos veszélyre figyelmeztet a hatóság
Leválhat a műanyag Stitch-figura füle, és a kis alkatrészt a gyerekek lenyelhetik.
A kormány törvényjavaslatot nyújtott be az élelmiszerekre és drogériatermékekre vonatkozó árrés-korlátozás megszüntetéséről.
Október 29-től 31-ig többféle gombát kínál kedvezményesen a Lidl.
A Nébih termékvisszahívási közleménye szerint aflatoxinszennyezettség miatt Kalifa márkájú pisztáciát hívnak vissza.
Elindult az ABOUT YOU Marketplace: 160 ezer új termékből válogathatnak a magyar vásárlók, akár utánvéttel és csomagpontra is
A piactérhez már több mint ezer kereskedő csatlakozott, a vásárlók pedig több mint 160 ezer új termékkel találkozhatnak a kínálatban.
NAV: indulnak az őszi ellenőrzések halottak napja környékén
Croissant és csipsz közé rejtett cigarettát egy Bulgáriából Belgiumba tartó kamionban
Bírósági felülvizsgálatot kezdeményez az Aldi a GVH döntése után: a bírság összegét is vitatja a boltlánc
Bírósági felülvizsgálatot kezdeményez az Aldi a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 123 millió forintos bírsága nyomán
Bezárta az összes boltját a Nanushka: tömeges leépítés és milliárdos tartozás a magyar divatmárkánál
Súlyos pénzügyi válságba került a magyar Nanushka divatmárka, miután bezárta az összes saját üzletét, munkavállalóinak számát húszra csökkentette
A Tudatos Vásárlók teszteredményei segítenek eldönteni, hol érdemes többet költeni, és mikor találhatunk kedvezőbb áron is megfelelő készüléket.
Megalapozatlanul alkalmazta az Aldi a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat
A Lindt & Sprüngli elnöke elismerte, hogy a vállalat rosszul mérte fel a fogyasztók áremelésekre adott reakcióját.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
Egy drága karórától sokan azt várják, hogy évtizedekig szolgálja őket, a magas árcédula azonban önmagában keveset árul el arról, mi dolgozik a számlap mögött.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök
A nagy boltok október második felében jelentős kedvezményekkel kezdték kínálni a faragható tököket, egyes helyeken akár 60 százalékkal is csökkentették az árakat.
Bespájzoltak a trafikok, mégsem lesz olcsóbb a cigi: márkánként mutatjuk a novembertől várható árakat, a Marlborótól a Tereáig
November 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Ez a cigarettánál dobozonként 70–140, a hevített dohánynál 140–220 forintos drágulást hozhat.
Egész, fagyasztott malac is bekerült a Lidl október 22–25. között érvényes kínálatába.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Olcsó zöldség vagy gyümölcs szerepel a blokkon, miközben jóval drágább termék kerül a bevásárlótáskába. Olcsó trükk, mégis sokan élnek vele.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.