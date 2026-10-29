Óriási télinyitó akcióval támad a Lidl: ezekre sok autósnak szüksége lesz 2026-ban, meglepően olcsón árulják

A hideg idő beköszöntével az autósoknak is érdemes felkészülniük a téli hónapokra. A Lidl november 2-től több autós kiegészítőt kínál akciósan: a jégkaparó mellett szélvédőfólia, gumiabroncs-védőhuzat és tetőcsomagtartó is szerepel a kínálatban.

A Lidl november 2-től elérhető ajánlatai között több olyan termék is szerepel, amely jól jöhet a téli időszakban. A reggeli fagyok idején például hasznos lehet az Ultimate Speed jégkaparó, amely kefével is rendelkezik, így a jég mellett a hótakaró eltávolításában is segíthet. A termék 999 forintért kerül a polcokra - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.

Szintén a hideg időre készülőknek lehet érdekes az Ultimate Speed Thermo szélvédőfólia, amely a szélvédő takarására szolgál. A kiegészítő 1499 forintba kerül, és a téli fagyok idején megkönnyítheti a reggeli indulást, hiszen használatával csökkenthető a szélvédőre rakódó dér mennyisége.

A kínálatban az autók védelmére szolgáló takaró is helyet kapott. Az Ultimate Speed autó- és motorkerékpár-pokróc víz- és porálló kivitelű, és többféle méretben érhető el. A termék ára 4999 forint.

A boltlánc a gumiabroncsok tárolásához is kínál kiegészítőt: az Ultimate Speed négy darabos gumiabroncs-védőhuzat-készlet 3999 forintba kerül. A huzatok a megadott adatok szerint legfeljebb 17 colos kerekekhez használhatók.

akciós újság A Lidl autós kiegészítőket akcióz le. Forrás:

Az autós ajánlatok között egy drágább termék is szerepel. Az Ultimate Speed alumínium tetőcsomagtartó 19 999 forintért lesz kapható, és legfeljebb 90 kilogramm terhelhetőséget jelöl meg a Lidl akciós újsága. Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a csomagtartó kompatibilis-e az adott autóval, és a jármű gyártója mekkora tetőterhelést engedélyez.