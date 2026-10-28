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Bejelentette Magyar Péter: jön a szigor az elektromos rollerekre, életkori korlátozást is bevezetnek
Szigorítja a KRESZ-t és külön járműkategóriába sorolja az elektromos rollereket a kormány a balesetek számának érdemi csökkentése érdekében – ismertette a javaslat részleteit Facebook-videójában Magyar Péter miniszterelnök.
A végső kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátott tervezet szerint az elektromos rollerek esetében általános tilalom vonatkozik majd az ittas vezetésre, valamint az utasszállításra. A bérelhető eszközök végsebességét egységesen 20 kilométer/órában maximalizálják.
A szabályozás a teljesítményük alapján két csoportra osztja a járműveket. A legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes, kis teljesítményű rollereket 14 éves kortól lehet majd vezetni, 18 éves korig pedig kötelező lesz a fejvédő viselése. Ezen eszközökkel a járdára csak abban az esetben lehet majd felhajtani, ha nincs más alternatíva, például kerékpárút.
A 25 kilométer/óránál gyorsabb, nagy teljesítményű motoros rollerek esetében a megengedett legnagyobb sebesség 40 kilométer/óra lesz, a járdán való közlekedést pedig kivétel nélkül megtiltják. Használatukat 16 éves korhatárhoz, mindenki számára kötelező bukósisak-viseléshez, valamint legalább AM kategóriás – vagyis segédmotoros kerékpárokra és robogókra érvényes – jogosítvány megszerzéséhez kötik.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt években robbanásszerűen elterjedt eszközöket naponta több tízezren, főként fiatalok használják, miközben a sürgősségi osztályok visszajelzései alapján drámaian megnőtt a súlyos, sokszor maradandó sérülésekkel járó balesetek száma.
"Eközben az eddigi szabályozás még csak nem is ismerte ezt a járműkategóriát. Mintha most terjednének el az autók, de a szabályozás még csak a lovas kocsikat látná" – mutatott rá a jogszabályi környezet elmaradottságára a kormányfő.
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A Tisza-kormány a hivatalba lépése után azonnal megkezdte a probléma kezelését, amelynek részeként nyáron közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszédet indított. A közpénzes hirdetések nélkül lebonyolított egyeztetésen kevesebb mint két hónap alatt több mint 300 ezren nyilvánítottak véleményt. Emellett a kabinet reprezentatív közvélemény-kutatást is végeztetett, áttekintette az európai gyakorlatokat, valamint közlekedési szakemberekkel is egyeztetett.
"Nem abból indultunk ki, hogy a tiltás mindent megold. Az elektromos roller nem rossz dolog, sőt, a megjelenése hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a közlekedést. Ezért nehéz kérdés volt, hogy hol húzzuk meg a határokat, és milyen szabályokat vezessünk be" – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, hogy mind a szakértők, mind a lakosság egyetértett az életmentő szigorítások mielőbbi bevezetésének szükségességével.
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