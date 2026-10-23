Újabb autógyártónál jön tömeges leépítés: 2500 munkahely szűnik meg, bezuhantak a részvények

A Volvo Cars 2500 munkahely megszüntetését jelentette be, miután a kínai piacon elszenvedett drasztikus visszaesés súlyosan rányomta a bélyegét a harmadik negyedéves eredményeire. A svéd autógyártó részvényei a kereskedési nap végére több mint 24 százalékot zuhantak - jelentette a CNBC.

A kínai Geely vállalatcsoport tulajdonában álló autógyártó a harmadik negyedévben 5,6 milliárd svéd koronás (mintegy 564 millió dolláros) üzemi veszteséget könyvelt el, szemben az előző negyedév 6,4 milliárd koronás üzemi nyereségével. A cég a kínai és az amerikai piac megnehezedett feltételeit jelölte meg a visszaesés fő okaként.

A Volvo kínai bevételei közel 50 százalékkal csökkentek éves összevetésben. A prémium szegmensben a kínai riválisok rendkívül éles versenykörnyezetet teremtettek, ami az árazásra is komoly nyomást gyakorolt. Håkan Samuelsson vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy az Európában fejlesztett globális modellek értékesítése Kínában "nem fog működni", mivel a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai alternatívákat részesítik előnyben.

A vezérigazgató szerint a vállalatnak új kínai stratégiára van szüksége, amely regionálisabb felépítésen, a helyi igényekhez igazított modelleken, valamint az anyavállalat Geelyvel közös platformok használatán alapul. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a szórakoztatóelektronikai és vezetéstámogató rendszerek szoftvereit Kínában fejlesszék. "Ha ez nincs meg, autót eladni Kínában nem lehet" – fogalmazott.

Az amerikai piacon a vámok negatív hatása és az elektromos autók vásárlását ösztönző kedvezmények visszaszorulása gyakorolt nyomást a profittartalomra. A Volvo Cars összesen 5 milliárd svéd korona értékű költségcsökkentést tervez, amelynek részeként 2500 munkahelyet szüntet meg világszerte – ezek túlnyomó többségét, mintegy 2000-et Svédországban. Samuelsson a lépést a regionális struktúrára való átállással indokolta, hangsúlyozva, hogy az erősebb régiók kialakítása mellett a központi adminisztráció karcsúsítása is elkerülhetetlenné vált.