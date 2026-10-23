2026. október 23. péntek Gyöngyi
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halifax, Kanada – 2020. március 1. – A 2020-as Volvo-modellek készlete egy halifaxi North End-i márkakereskedésben.
Autó

Újabb autógyártónál jön tömeges leépítés: 2500 munkahely szűnik meg, bezuhantak a részvények

Pénzcentrum
2026. október 23. 21:32 2 perc

A Volvo Cars 2500 munkahely megszüntetését jelentette be, miután a kínai piacon elszenvedett drasztikus visszaesés súlyosan rányomta a bélyegét a harmadik negyedéves eredményeire. A svéd autógyártó részvényei a kereskedési nap végére több mint 24 százalékot zuhantak - jelentette a CNBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kínai Geely vállalatcsoport tulajdonában álló autógyártó a harmadik negyedévben 5,6 milliárd svéd koronás (mintegy 564 millió dolláros) üzemi veszteséget könyvelt el, szemben az előző negyedév 6,4 milliárd koronás üzemi nyereségével. A cég a kínai és az amerikai piac megnehezedett feltételeit jelölte meg a visszaesés fő okaként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Volvo kínai bevételei közel 50 százalékkal csökkentek éves összevetésben. A prémium szegmensben a kínai riválisok rendkívül éles versenykörnyezetet teremtettek, ami az árazásra is komoly nyomást gyakorolt. Håkan Samuelsson vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy az Európában fejlesztett globális modellek értékesítése Kínában "nem fog működni", mivel a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai alternatívákat részesítik előnyben.

Kapcsolódó cikkeink:

A vezérigazgató szerint a vállalatnak új kínai stratégiára van szüksége, amely regionálisabb felépítésen, a helyi igényekhez igazított modelleken, valamint az anyavállalat Geelyvel közös platformok használatán alapul. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a szórakoztatóelektronikai és vezetéstámogató rendszerek szoftvereit Kínában fejlesszék. "Ha ez nincs meg, autót eladni Kínában nem lehet" – fogalmazott.

Az amerikai piacon a vámok negatív hatása és az elektromos autók vásárlását ösztönző kedvezmények visszaszorulása gyakorolt nyomást a profittartalomra. A Volvo Cars összesen 5 milliárd svéd korona értékű költségcsökkentést tervez, amelynek részeként 2500 munkahelyet szüntet meg világszerte – ezek túlnyomó többségét, mintegy 2000-et Svédországban. Samuelsson a lépést a regionális struktúrára való átállással indokolta, hangsúlyozva, hogy az erősebb régiók kialakítása mellett a központi adminisztráció karcsúsítása is elkerülhetetlenné vált.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elbocsátás #elektromos autó #létszámleépítés #autógyár #autóipar #svédország #veszteség #kína #kínai autók #vámok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
A Volvónak már akkor reszeltek amikor eladták a kínaiaknak, azóta csak túlárazott atomgagyit gyárt, nem csoda ha nincs rá kereslet.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:03
20:32
20:02
19:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
2026. október 23.
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
2026. október 23.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
NAPTÁR
Tovább
2026. október 23. péntek
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
4 hete
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
3
3 hete
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
4
3 hete
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
5
4 napja
Belengette a kormány: engednek a népakaratnak, komoly szigorításra számíthat, aki elköveti ezt a súlyos közlekedési kihágást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 17:58
Kvíz: Kik voltak 1956 hősei? Tíz név és tíz történet, amire érdemes emlékezni
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 17:46
A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György letartóztatását
Agrárszektor  |  2026. október 23. 20:32
Csak úgy zúdul Európára az import cukor: durva, honnan jön a legtöbb