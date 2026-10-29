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Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. október 29. 20:55 1 perc

Kihúzták a Hatoslottó 44. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 305 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 305 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

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3; 9; 13; 22; 33; 42.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 380 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 2 675 Ft
  • 4 találat: 7 370 Ft
  • 5 találat: 180 245 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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