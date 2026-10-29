Részletes Facebook-bejegyzésben reagált a Magyar Állami Operaházat ért kritikákra Ókovács Szilveszter.
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 44. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 305 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 305 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
3; 9; 13; 22; 33; 42.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 380 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 2 675 Ft
- 4 találat: 7 370 Ft
- 5 találat: 180 245 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves Ekhoe ellen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a rapper felkutatásához.
Egy be nem fizetett parkolási bírság miatt három céget is érint az eljárás. Geszti Péter szerint a tartozást már rendezte.
Több mint egy évig kerülte a nyilvánosságot Bangó Margit, most megrázó vallomással jelentkezett.
Andrea Bocelli jövő májusban visszatér Budapestre: a koncerttel a Romanza album 30. évfordulóját ünnepli a világhírű tenor.
Óriási műsordömpinggel újít az ismert streamingszolgáltató: erre számíthatnak az előfizetők novemberben
A SkyShowtime novemberben több sorozat- és filmpremierrel bővíti kínálatát.
A filmsztárként is világhírű frontember, Jared Leto zenekara 2027. május 17-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.
Na, vajon elvitte valaki a 235 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
A rekordösszeget nyerő lottózónak 90 napja van, hogy jelentkezze a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Hivatalossá vált, hogy Rónai Egon távozik az ATV-től, és a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását.
Etyekre kell menni a legjobb vasárnapi ebédért: itt a 2026-os toplista, Miskolc és Csopak is bekerült
A lista egyszerre mutatja meg, hol érdemes ma jót ebédelni Magyarországon, de azt is, milyen nehéz helyzetben van az ágazat, főleg vidéken.
Szombat este az Ötöslottón egy szerencsés játékos 5 milliárd 197 millió forintot kaszált.
Az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereménye elkelt a szombati sorsoláson. Egy szerencsés nyertes 5,19 milliárd forintra válthatta nyerőszámait.
Valaki elvitte a főnyereményt, 5 milliárd 190 millió forintot! Mutatjuk a 43. heti nyerőszámokat és a nyereményeket is.
Ennyit kereshet civil állásában a Unique énekesnője, Völgyesi Gabi: két diplomával szép summa ütheti a zsebét
Völgyesi Gabi, a kilencvenes évek óta népszerű Unique együttes énekesnője zenei karrierje mellett a civil hivatásában is folyamatosan képezi magát.
Elárulták Az Árulók, Vasvári Vivien és Sapkás Piréz, mire költik az RTL műsorának több mint 13 milliós főnyereményét
Vasvári Vivien és Sapkás Piréz történelmet írt Az Árulókban, a műsor magyarországi történetében először győztek együtt Árulóként.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/43. heti, pénteki nyerőszámait.
Európai díjat nyert egy budapesti kávézó: itt a legjobb magyar kávézók toplistája, Szegedről és Kiskőrösről is van rajta hely
Magyar kávézó is bekerült a European Coffee Trip Awards 2026 győztesei közé.
Nem kapkodnak a Járai-házaspár budapesti otthonáért: már közel 10 millió forintot engedtek az árából
Közel tízmillió forinttal csökkentette budapesti lakásának árát Járai Máté és felesége, Járai Kíra.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.