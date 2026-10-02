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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Autó

Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek

MTI
2026. október 2. 07:49

Aláírta Karol Nawrocki lengyel elnök az üzemanyagokat forgalmazó cégek többletnyereségét érintő különadóról szóló törvényt, egyúttal utólagos alkotmánybírósági normakontrollt kért a jogszabályról.

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A törvény értelmében az üzemanyagokat forgalmazó cégeknek az idei év márciusától a jövő év márciusáig terjedő időszakban 50-60 százalékos adót kell fizetniük egy megszabott küszöböt meghaladó nyereségük után.

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A több tévécsatornán csütörtök este közvetített beszédben Nawrocki aláhúzta: elvárja, hogy Donald Tusk miniszterelnök kormánya betartsa ígéreteit, és a törvény aláírása után "azonnal" a 2023-as parlamenti választási kampányban ígért szintre csökkentse a kiskereskedelmi üzemanyagárakat.

Tusk választási ígérete szerint 5,19 zloty (436,76 forint) lenne a 95-ös benzin literenkénti ára. Jelenleg Lengyelországban 8 zloty (673,23 forint) körül mozog a benzinár.

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A különadó-törvény előző változatát Nawrocki júliusban előzetes normakontrollra irányította. Tusk nemrég bejelentette: amennyiben az államfő aláírja a jogszabály újabb, szeptember végén megszavazott változatát, a kormány visszaállítja a kiskereskedelmi üzemanyagárak átmeneti csökkentését célzó, március óta már kétszer alkalmazott intézkedéscsomagot.

A csomag az üzemanyagárak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglalta, eddigi költségei mintegy 5,2 milliárd zlotyt (437,6 milliárd forint) tettek ki.

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Nawrocki a beszédében a kormányt tette felelőssé a jelenlegi magas üzemanyagárakért. Aláhúzta: továbbá is kifogásai vannak az aláírt jogszabály alkotmányosságát illetően, ezért utólagos normakontrollra irányítja az alkotmánybírósághoz.

Nawrocki korábban egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a törvénynek visszamenőleges hatálya van. Emellett lehetséges, hogy a különadóból nyert eszközöket a kormány nem az üzemanyagárak csökkentésének fedezésére, hanem a költségvetési hiány fedezésére szánja - érvelt az államfő.

Andrzej Domanski gazdasági és pénzügyminiszter csütörtök este bejelentette: a jóváhagyott törvény alapján rendeletet ad majd ki, ennek értelmében jövő héten literenként feltehetőleg mintegy 1 zlotyval (84,15 forint) csökkennek a lengyelországi üzemanyagárak. Az új intézkedéscsomag legalább az év végéig lesz érvényben - jelezte Domanski.
Címlapkép: Getty Images
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