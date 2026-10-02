Karácsony: „Most egy olyan szereposztás van, hogy az én anyukámat szidják, pedig a kerületek teszik zsebre a pénzt.”
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
Aláírta Karol Nawrocki lengyel elnök az üzemanyagokat forgalmazó cégek többletnyereségét érintő különadóról szóló törvényt, egyúttal utólagos alkotmánybírósági normakontrollt kért a jogszabályról.
A törvény értelmében az üzemanyagokat forgalmazó cégeknek az idei év márciusától a jövő év márciusáig terjedő időszakban 50-60 százalékos adót kell fizetniük egy megszabott küszöböt meghaladó nyereségük után.
A több tévécsatornán csütörtök este közvetített beszédben Nawrocki aláhúzta: elvárja, hogy Donald Tusk miniszterelnök kormánya betartsa ígéreteit, és a törvény aláírása után "azonnal" a 2023-as parlamenti választási kampányban ígért szintre csökkentse a kiskereskedelmi üzemanyagárakat.
Tusk választási ígérete szerint 5,19 zloty (436,76 forint) lenne a 95-ös benzin literenkénti ára. Jelenleg Lengyelországban 8 zloty (673,23 forint) körül mozog a benzinár.
A különadó-törvény előző változatát Nawrocki júliusban előzetes normakontrollra irányította. Tusk nemrég bejelentette: amennyiben az államfő aláírja a jogszabály újabb, szeptember végén megszavazott változatát, a kormány visszaállítja a kiskereskedelmi üzemanyagárak átmeneti csökkentését célzó, március óta már kétszer alkalmazott intézkedéscsomagot.
A csomag az üzemanyagárak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglalta, eddigi költségei mintegy 5,2 milliárd zlotyt (437,6 milliárd forint) tettek ki.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nawrocki a beszédében a kormányt tette felelőssé a jelenlegi magas üzemanyagárakért. Aláhúzta: továbbá is kifogásai vannak az aláírt jogszabály alkotmányosságát illetően, ezért utólagos normakontrollra irányítja az alkotmánybírósághoz.
Nawrocki korábban egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a törvénynek visszamenőleges hatálya van. Emellett lehetséges, hogy a különadóból nyert eszközöket a kormány nem az üzemanyagárak csökkentésének fedezésére, hanem a költségvetési hiány fedezésére szánja - érvelt az államfő.
Andrzej Domanski gazdasági és pénzügyminiszter csütörtök este bejelentette: a jóváhagyott törvény alapján rendeletet ad majd ki, ennek értelmében jövő héten literenként feltehetőleg mintegy 1 zlotyval (84,15 forint) csökkennek a lengyelországi üzemanyagárak. Az új intézkedéscsomag legalább az év végéig lesz érvényben - jelezte Domanski.
A gazdaságkutató számításai szerint több mint 9390 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy legalább megfelelő állapotba hozzák a teljes úthálózatot.
Miközben ma megérkezik a dízelautósoknak járó támogatás első részlete, a használtautó-piacon már jó ideje látszik a dízelek iránti érdeklődés visszaesése.
A BMW új stratégiát mutatott be a befektetőknek, amellyel a helyi termelés bővítésével, költségcsökkentéssel és új modellek bevezetésével kívánja helyreállítani megcsappant jövedelmezőségét
Kongatja a vészharangot a Ford vezére: Európának már befellegzett, brutális kínai autóinvázió tarolja le a piacot
A Ford vezérigazgatója, Jim Farley óvatosságra intett a kínai autógyártók amerikai piacra lépésével kapcsolatban, és Európa példájára hivatkozott, ahol szerinte már elkéstek a védekezéssel.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Magyarországon is vizsgálják a rendszer bevezetését és a szankciók felülvizsgálatát.
Az autópark fiatalítását segítheti, hogy közben élénkül a személyikölcsön-piac
A tartósan magas gázolajárak miatt a magyar kormány mozgástere a minimálisra szűkült az üzemanyagpiacon.
A Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a jövő januártól életbe lépő parkolási rendeletet, így megszűnik az elektromos járművek ingyenes parkolása, ám 2028 közepéig 50 százalékos kedvezményben...
Tönkretette az abroncsokat az idei nyár: rengeteg magyar autósnak kell most mélyen a zsebébe nyúlnia
Az idei nyár extrém hősége jelentősen felgyorsította a gumiabroncsok kopását, ami növelte a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségét.
Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, így 2029 közepére közvetlen közúti kapcsolat jön létre az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között.
A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat.
A 11 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével kapcsolatban
Összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
Majdnem 3 millió autót hív vissza az Audi, a Volkswagen és a Ford: azonnal keress szervizt, ha ilyen kocsid van
Világszerte több mint 2,1 millió autót hív vissza az Audi és a Volkswagen, a Fordnál pedig majdnem 800 ezer autót érint egy új visszahívás.
Külön igénylés nélkül, automatikusan kapják meg az érintettek a 20 000 forintos dízeltámogatást, amelynek első részletét 2026. szeptember 30-án utalják ki. Íme a legfontosabb tudnivalók.
Az üzemanyagárak emelkedése növelte a használt elektromos autók iránti keresletet, ami a járművek maradványértékének emelkedésében, értékesítési idejük csökkenésében is látszik.
Milliós kiadástól menthet meg ez a 375 forintos auchanos kütyü: valóban működik az autós vadriasztó síp?
Fillérekért, 375 forintért adja most az Auchan az autós vadriasztót. Az viszont kérdéses, hogy valóban elriasztják-e ezek az eszközök az út szélén kószáló vadakat.
Rendkívüli bejelentés a magyar autósoknak: automatikusan utalja a tízezreket az állam, mutatjuk a feltételeket
A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan
Ledobta a bombát a Tesla: 800 kilométert megy egyetlen töltéssel az új csodafegyver, máris viszik, mint a cukrot
A Tesla megkezdte a Semi névre keresztelt elektromos kamionjainak kiszállítását az első vásárlóknak.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank