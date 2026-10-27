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Súlyos tízezreket fizetnek a magyar autósok a biztosításra: kiderült, melyik márkákra a legolcsóbb a kötelező
Közeledik a novemberi kötelező felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, de a legtöbb autósnak már a saját biztosítási évfordulóját érdemes figyelnie. Az egyik legnagyobb hazai alkusz idén az első kilenc hónapban átlagosan 50 ezer forintért kötöttek kötelezőt a személyautókra, 8,3 százalékkal olcsóbban, mint tavaly. A novemberben, a kampány keretében megkötött új kötelező biztosítások átlagdíja pedig jellemzően még alacsonyabb az év többi hónapjához viszonyítva. A cascok esetében a szélesebb elterjedést az autók kora is fékezi: cég kötelező biztosításokra vonatkozó adataiban szereplő járművek átlagéletkora ugyanúgy 16,6 év, mint a teljes hazai személyautó-állományé.
Csökkent a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagdíja az idén a Netrisk adatai szerint.
A cascóknál ezzel szemben mérsékelt drágulás következett be, szélesebb elterjedésüket pedig az autók magas életkora is korlátozza – derül ki a Netrisk a közelgő novemberi kgfb-kampány apropóján készített összeállításából.
Az első kilenc hónapban a személyautókra kötött szerződések száma 24 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Miközben az átlagdíj alig több mint 50 ezer forintra, azaz több mint 8 százalékkal csökkent. A tavalyinál kedvezőbb átlagdíj mindhárom negyedévben megmaradt, bár az éves különbség szűkült. Az első negyedévben még 12,4, a másodikban 6,7 százalékkal, a harmadikban pedig már csak 5,2 százalékkal volt alacsonyabb az átlagdíj az egy évvel korábbinál. Július és szeptember között pedig átlagosan közel 50 ezer forintért kötöttek kötelezőt a személyautókra
- mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
Élen a Volkswagen, az Opel és a Ford
Az adatokból kiderül az is, hogy milyen márkájú autókra kötötték a legtöbb kgfb-t: a Volkswagen, az Opel és a Ford vezette a sort, utánuk a Suzuki és a Toyota következett. A díjakban jelentős eltérések láthatók: a Suzukiknál kicsivel 40 ezer forint felett volt az átlagos kgfb-díj.
A Toyoták esetében már közel 47 ezer, az Opeleknél pedig majdnem 49 ezer forint volt ugyanez az összeg. A Volkswagenek átlagdíja közel 53 ezer forintra rúgott, míg a Fordoké meghaladta az 55 ezer forintot.
A cascónál más a helyzet
A kgfb-hez képest az autós cascóknál eltérő tendenciák láthatóak. A személyautókra kötött szerződések száma a Netrisknél éves szinten közel 20 százalékkal nőtt, de a dinamika
elmarad a kgfb-nél látott bővüléstől. A cascobiztosítások éves átlagdíja közel 171 ezer forintra emelkedett: ez szerény, 1,9 százalékos drágulást takar éves szinten.
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A cascopiac bővülését a díjak mellett korlátozza az is, hogy sok autó már olyan idős, hogy a biztosítók korhatárai miatt nem, vagy csak szűkebb kínálatból lehet rájuk új szerződést kötni. A lehetőségek biztosítónként és termékenként eltérnek, az autó életkora azonban önmagában is korlátot jelenthet. Márpedig az autóállomány idősnek mondható.
A kgfb-t kötött autók átlagosan 16,6 évesek, pontosan annyi idősek, mint a teljes hazai személygépkocsi-állomány a KSH augusztus végén frissített, június végi adatai szerint. A cégnél cascóval biztosított járművek átlagéletkora ezzel szemben mindössze 5,7 év.
Jön a kampány
Még mindig számos autó szempontjából pedig a november jelenti a főszezont a kgfb-t tekintve. A kampányban azok az autósok és üzembentartók érintettek, akik 2010 előtt vásárolták az autójukat. A kampány még mindig 700 ezer gépjárművet érint, amiből 400 ezer személygépjármű. Azok, akik tavaly a Netrisknél a kampány keretében váltottak átlagosan 7 ezer forintot tudtak spórolni tavaly, míg a kampányon kívül ez az összeg idén átlagosan 13 ezer forint volt.
Besnyő Márton hozzátette, hogy a novemberben megkötött új kötelező biztosítások átlagdíja jellemzően alacsonyabb az év többi hónapjához viszonyítva, ez köszönhető egyebek mellett annak, hogy az ilyenkor kgfb-t váltók között nagyobb arányban idősebb, azaz alacsonyabb értékű autókról van szó, valamint sok sofőr a bonus-malus kedvezményrendszerben magas kategóriába tartozik.
A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy mindenkinek érdemes a kgfb-évfordulója előtt tájékozódni és ellenőrizni, hogy a meglévő szerződés továbbra is jó választás-e: a biztosítók ajánlatai között ugyanis jelentős különbségek lehetnek.
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