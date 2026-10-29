Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google

Többségében emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, és a magyar részvénypiac is erősödik. A technológiai óriások gyorsjelentései vegyes fogadtatásra találtak: a Microsoft árfolyama kilőtt, az Alphabeté és a Samsungé viszont esett. A befektetők figyelme a vállalati eredmények mellett az Európai Központi Bank kamatdöntésére és a friss amerikai GDP-adatra irányul.

A csütörtöki nyitás után a német DAX 0,4, a francia CAC 40 0,6, a brit FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban állt, miközben az átfogó európai Stoxx 600 index 0,1 százalékkal emelkedett. Az olasz tőzsde stagnált, a spanyol IBEX 35 ugyanakkor 0,8 százalékot esett. Budapesten a BUX 0,2 százalékos erősödéssel 145 688 pontra került a kereskedés első szakaszában.

A hazai blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol drágult, egyedül a Magyar Telekom árfolyama csökkent. A közepes kapitalizációjú vállalatok piacán a Rába és az Opus teljesített a legjobban, míg az Appeninn és a Duna House a gyengébben indító papírok közé tartozott.

Ellentétes reakciók a technológiai gyorsjelentésekre

Az amerikai részvénypiac szerdán még emelkedéssel zárt, a Dow Jones 0,2, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,5 százalékkal került feljebb. A zárás után közzétett vállalati gyorsjelentések azonban már alaposan megosztották a befektetőket: a Microsoft részvénye 2,9 százalékkal erősödött, az Alphabet árfolyama viszont mintegy 7 százalékot zuhant a kereskedési időn túl.

Csütörtök kora reggel az amerikai határidős indexek is vegyes képet mutattak: a Dow Jones határidős jegyzése 0,59 százalékos pluszban, az S&P 500-é 0,13, a Nasdaqé pedig 0,86 százalékos mínuszban állt.

Ázsiában szintén eltérő irányú mozgások látszottak. A reggeli adatok szerint a japán Nikkei 1,27 százalékkal emelkedett, a hongkongi Hang Seng 0,17, a kínai CSI 300 pedig 0,77 százalékkal gyengült. A Samsung részvényei a rekordnegyedév ellenére 4,13 százalékos veszteséggel zártak Dél-Koreában, miután napközben az esés az 5 százalékot is elérte.

Az idei teljesítményt tekintve a Masterplast részvénye 7 százalékkal került feljebb, ezzel elmaradt a BUX mintegy 31 százalékos emelkedésétől. Az AB InBev papírjai 33 százalékot erősödtek az év eleje óta, felülteljesítve a Carlsberget és a Heinekent.

A Microsoft felhőüzletága meggyőzte a befektetőket

A Microsoft a szeptember végével lezárult, 2027-es üzleti évének első negyedévében 92,28 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 19 százalékos éves növekedést jelentett. Nettó nyeresége 32 százalékkal, 36,63 milliárd dollárra nőtt. Az OpenAI-befektetések hatásától megtisztított, egy részvényre jutó eredménye (EPS) 4,89 dollár lett, meghaladva a 4,73 dolláros elemzői konszenzust.

Az Azure bevétele 48 százalékkal, 33,17 milliárd dollárra ugrott, és a menedzsment szerint a kereslet továbbra is meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást. A társaság az október–decemberi időszakra az elemzői becsléseknél magasabb, 96–97,1 milliárd dolláros bevételt vár.

Pozitív meglepetést okozott a 18,6 milliárd dolláros szabad cash flow (FCF) is, vagyis a működésből származó cash flow beruházási kiadások (capex) levonása után fennmaradó része. Ez több mint kétszerese volt a várakozásoknak, ugyanakkor részben a beruházások csúszásának köszönhető. A kiadások később ismét felpöröghetnek: a Microsoft 2026 egészére mintegy 170 milliárd dolláros beruházási költségvetéssel számol.

Az Alphabetnél kevés volt a felhőüzletág lendülete

Az Alphabet harmadik negyedéves bevétele 25 százalékkal, 127,6 milliárd dollárra nőtt, de így is kissé elmaradt a várakozásoktól. Nettó nyeresége 26,2 milliárd dollárra csökkent a várt 37,3 milliárddal szemben, amiben a befektetések átértékelődése is komoly szerepet játszott. Az üzemi eredmény ugyan 30 százalékkal, 40,6 milliárd dollárra emelkedett, de szintén elmaradt az elemzői konszenzustól.

A keresőhirdetésekből származó bevétel 12 százalékkal, 63,4 milliárd dollárra bővült, miközben a piac 64,9 milliárdot várt. A felhőüzletág jóval erősebben teljesített: bevétele több mint megduplázódott, és elérte a 30,7 milliárd dollárt.

A mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítése azonban jelentős terhet ró a pénztermelésre. A tőkeberuházások (capex) 51,3 milliárd dollárra emelkedtek, a szabad cash flow pedig mínusz 9,1 milliárd dollárba fordult.

Rekordprofit mellett is esett a Samsung

A Samsung harmadik negyedéves árbevétele több mint a duplájára, 195,25 billió vonra nőtt, üzemi eredménye pedig közel kilencszeresére, 107,44 billió vonra ugrott. A történelmi rekordot jelentő számok ugyanakkor hajszállal elmaradtak az elemzői várakozásoktól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A profit szinte teljes egészét a félvezető üzletág termelte meg, amely 106,5 billió vonos üzemi eredményt ért el. A növekedést az MI-hez használt memóriachipek és a szerverekbe szánt adattárolók iránti kiugró kereslet fűtötte. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy a vállalat profitabilitása továbbra is erősen ciklikus, és nagyban függ a memóriapiac alakulásától.

A Samsung a harmadik negyedévre 30 billió von készpénzosztalékot jelentett be. A cég előrejelzése szerint az AI-infrastruktúrába áramló beruházások 2027-ben tovább gyorsulhatnak, ami még szűkösebbé teheti a globális memóriakínálatot.

Csökkenő bevétel mellett lett nyereséges a Masterplast

A Masterplast harmadik negyedéves árbevétele 19 százalékkal csökkent éves bázison, a magyarországi piacról származó bevétele pedig 43 százalékkal zuhant. A nyári hőség visszafogta a kültéri munkálatokat, gyenge maradt az európai építőipari kereslet, és elmaradtak a bázisidőszak forgalmát megdobó egyedi tételek is.

Utóbbiak közé tartozott a hitelesített energiamegtakarítások (HEM) értékesítése. Ez igazolt energiamegtakarításhoz kapcsolódó, forgalomképes vagyoni értékű jog, amely az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) a kötelezettségek teljesítésére használható fel.

A javuló marzsok és a szigorú költségkontroll ugyanakkor ellensúlyozta a volumen visszaesését. A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 3 százalékkal nőtt, az EBITDA-marzs pedig 7,7-ről 9,8 százalékra javult. A társaság a tavalyi veszteség után 514 ezer eurós negyedéves nettó profitot könyvelhetett el.

Az első kilenc hónap összességében kedvezőbben alakult: a bevétel közel 24 százalékkal nőtt, a nettó eredmény pedig a bázisidőszaki 5,6 millió eurós veszteségből 5,7 millió eurós nyereségbe fordult.

A vezetőség a negyedik negyedévre a harmadikhoz hasonló eredményességet vár. A Wekerle Plusz energetikai felújítási program 2027-től érdemben élénkítheti a hőszigetelő anyagok iránti belföldi keresletet, de a tényleges piaci hatás a végleges pályázati feltételektől és a beruházások kifutásától függ.

Változó fogyasztói szokásokhoz alkalmazkodik az AB InBev

Az AB InBev harmadik negyedéves értékesítési volumene organikus alapon mindössze 0,4 százalékkal nőtt, elmaradva a konszenzustól. Az amerikai és kínai sörkereslet lanyhulását a latin-amerikai dinamika és a sörön kívüli kategóriák (Beyond Beer) bővülése kompenzálta.

A multinacionális söróriás egyre inkább a feltörekvő piacokra, globális prémiummárkáira és az előre kevert koktélokra (RTD) támaszkodik. Árbevétele organikus alapon 4,9 százalékkal emelkedett, felülmúlva a becsléseket. A korrigált EBITDA ugyanakkor elmaradt a konszenzustól, de a menedzsment fenntartotta az idei évre vonatkozó, legfeljebb 8 százalékos növekedési iránymutatását.

Kamatdöntés és GDP-adat mozgathatja a piacokat

A csütörtöki makronaptár legfontosabb eseményei közé tartozik az EKB kamatdöntő ülése és az amerikai harmadik negyedéves GDP-adat első becslése. Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatóján különösen az eurózónás kötvényhozamok emelkedésére adott reakciókra figyelnek majd a befektetők. Hazai fronton a KSH szeptemberi ipari termelői ár- és külkereskedelmi statisztikái érdemelnek kiemelt figyelmet.