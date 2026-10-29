Rossz hír érkezett a közszolgálati dolgozóknak: kivezetik az évi egymilliós támogatást

A kormány év végével megszünteti a közszolgálati dolgozók számára tavaly bevezetett, évi egymillió forintos lakhatási támogatást. A döntés több tízezer érintettet érinthet, miközben a szakszervezetek szerint sok dolgozónak komoly anyagi segítséget jelentett a juttatás. A kabinet ugyanakkor új, a munkavállalók mobilitását segítő támogatási rendszer kidolgozásán dolgozik.

Tavaly nyáron jelentette be Orbán Viktor, hogy a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintos támogatást kaphatnak, amelyet lakáshitel-törlesztésre vagy új hitel önrészének kifizetésére fordíthatnak. A Portfolio korábbi becslése szerint idén mintegy 186 ezren élhettek a lehetőséggel, összesen bruttó 225 milliárd forint értékben, és a legtöbben a maximális összeget vették igénybe.

A támogatás azonban 2027-től megszűnik. Erről Bozsvai Gábor belügyminiszter beszélt az RTL Híradónak. A tárcavezető szerint a kormány más típusú segítséget tart szükségesnek, amely elsősorban a dolgozók mobilitását támogatná.

Elmondása szerint azt szeretnék elérni, hogy a belügyi ágazat munkavállalói könnyebben költözhessenek egyik szolgálati helyről a másikra akár az országon belül is. Hozzátette, változtatnának a jelenlegi lakhatási támogatási szabályokon is, így a jövőben bizonyos juttatások már a munkába állás első napjától járhatnának, nem csak a próbaidő letelte után. A végleges konstrukción még dolgozik a kormány.

A döntés ugyanakkor komoly elégedetlenséget váltott ki az érintettek körében. Boros Ilona, az érintett dolgozókat képviselő szakszervezet vezetője azt mondta, több munkavállaló is jelezte, hogy a támogatás megszüntetése jelentős érvágást jelenthet számukra.

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A szakszervezeti vezető szerint a kormánynak a döntés előtt egyeztetnie kellett volna a közszolgálati dolgozókkal. Úgy véli, a lakhatási támogatás kérdésén túl az egyik legsürgetőbb feladat a közszolgálati bérrendszer átalakítása lenne, hogy a dolgozók fizetésükből kiszámítható módon meg tudjanak élni.