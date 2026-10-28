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Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát

Pénzcentrum
2026. október 28. 17:34 7 perc

Mérsékelt emelkedést mutattak az európai és az amerikai részvénypiacok szerdán késő délután, miközben a magyar tőzsde a nap közepén még mínuszban járt. A befektetők a Fed kamatdöntésére és a technológiai óriások gyorsjelentéseire vártak. Az egyedi részvényeknél jóval nagyobb mozgások alakultak ki: a memóriachip-gyártók és a felvásárlási ajánlatot kapó Wendy's valósággal kilőtt, a GSK viszont hatalmasat esett. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az európai kereskedés utolsó szakaszához közeledve a DAX 0,4 százalékos, a Stoxx 600 és a brit FTSE 100 egyaránt 0,1 százalékos pluszban állt. A Wall Streeten a Dow 0,3 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal emelkedett, a három vezető amerikai index közül egyedül a Nasdaq nem tudott erősödni. Budapesten a legutóbbi, kora délutáni adatok szerint a BUX 0,7 százalékos mínuszban járt.

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A magyar piacot elsősorban az OTP és a Richter gyengülése húzta lefelé. A délelőtti kereskedésben a gyógyszergyártó közel 2 százalékot, a bankpapír mintegy 1 százalékot veszített értékéből, ekkor a BUX még 0,8 százalékos esést mutatott. A kisebb és közepes kapitalizációjú vállalatok közül a Duna House kora délután 2,9 százalékos, a Gránit Bank 1,4 százalékos mínuszban állt, míg a CIG Pannónia 2,4 százalékkal erősödött. A legnagyobb forgalom az OTP piacán alakult ki, a bank részvényeivel addig 3,6 milliárd forint értékben kereskedtek.

A chipgyártók emelkedtek, több technológiai óriás gyengült

Az amerikai indexek kezdetben egységesen emelkedtek, a Nasdaq azonban később elveszítette a nyitáskor elért 0,3 százalékos pluszát. Az egyedi technológiai részvények teljesítménye között jelentős különbségek alakultak ki.

A Micron Technology a kereskedés korai szakaszában 4,8 százalékkal, több mint kéthetes csúcsra emelkedett, miután dél-koreai versenytársa, az SK Hynix negyedéves nyereségének több mint hétszeres növekedéséről számolt be. Az SK Hynix Egyesült Államokban jegyzett részvényei 10,6 százalékkal drágultak.

Ezzel szemben a Tesla az előző két kereskedési nap több mint 9 százalékos emelkedése után 1,9 százalékkal került lejjebb. Az Apple 0,6 százalékot, a SpaceX 3,2 százalékot veszített értékéből. Az Alphabet ugyanakkor 1,2 százalékkal erősödött azokra az értesülésekre, amelyek szerint az OpenAI a Google mesterséges intelligenciához fejlesztett chipjeit vásárolná.

Más ágazatokban is akadtak látványos elmozdulások. A Wendy's részvényei a felvásárlási ajánlat bejelentését követően több mint 16 százalékkal ugrottak meg. A GSK papírjai viszont a londoni kereskedésben 5,7 százalékot estek a gyógyszergyártó gyorsjelentése után, ami április óta a legsúlyosabb visszaesés volt.

Az AI-beruházások megtérülését figyelik a befektetők

A szerdai amerikai piaczárás után a Microsoft és az Alphabet teszi közzé negyedéves eredményeit. A várakozások szerint mindkét vállalat felhőüzletágának növekedése gyorsulhatott, a befektetők azonban a beruházási tervekre (capex) és azok finanszírozására is kiemelten figyelnek.

A mesterséges intelligencia iránti kereslet továbbra is erős, a piac ugyanakkor egyre több bizonyítékot vár arra, hogy a jelentős fejlesztési kiadások megtérülnek. Különösen érzékeny kérdés, hogy a vállalatok a növekvő hitelköltségek mellett mekkora részben finanszírozzák adósságból a beruházásaikat. A szektor hangulatát a hét elején támogatta, hogy az Anthropic benyújtotta amerikai tőzsdei bevezetésének (IPO) dokumentumait.

Az ágazaton belüli eltéréseket jól mutatja az Apple teljesítménye. A részvény és a Nasdaq 100 három hónapos korrelációja – az árfolyammozgások együttjárását mérő mutató – mínusz 0,12-re süllyedt, ami enyhén ellentétes mozgásra utal. A mutató két egymást követő hónapban is negatív tartományban maradt; ebben az időszakban az Apple 9,7 százalékkal, a Nasdaq 100 mindössze 0,2 százalékkal emelkedett.

Az Apple és az Nvidia piaci kapitalizációja közötti különbség október eleje óta 903 milliárd dollárról 181 milliárd dollárra szűkült. Az Apple-t a kiszámítható iPhone- és szolgáltatási bevételek támogatták, míg az Nvidiát az AI-fejlesztések finanszírozásával és megtérülésével kapcsolatos aggodalmak terhelték.

Felvásárlási ajánlat érkezett a Wendy'sre

A Trian Fund Management vezette befektetői csoport 1,4 milliárd dolláros ajánlatot tett a Wendy'sre. A konzorcium részvényenként 7,35 dollárt fizetne készpénzben, ami 20 százalékos prémiumot jelent a keddi záróárhoz képest. A tranzakcióval kivezetnék a gyorsétteremláncot a tőzsdéről.

Az ajánlat nehéz időszakban érkezett. A Wendy's árfolyama az elmúlt két évben a szerdai megugrással együtt is 65 százalékkal esett, a vállalat pedig hat egymást követő negyedévben számolt be az összehasonlítható alapon mért forgalom (like-for-like) csökkenéséről. Az árérzékeny fogyasztók ritkábban étkeznek házon kívül, miközben a lánc működését a gyakori vezetőváltások és az egymást követő stratégiaváltások is nehezítették.

A Trian és a hozzá kapcsolódó felek jelenleg 16,25 százalékos részesedéssel rendelkeznek a társaságban. A mostani konzorciumban a BlueFive Capital, a Sixth Street Partners és a Wendy's egyik legnagyobb franchise-partnere, a Flynn Group is részt vesz.

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A vakcinaeladások miatt került nyomás alá a GSK

A GSK harmadik negyedéves működési eredménye 3 százalékkal nőtt, a vakcinaüzletág árbevétele azonban 4 százalékkal csökkent. A visszaesésben a Shingrix övsömör elleni oltás kínai keresletének gyengülése és az RSV elleni Arexvy amerikai értékesítésének zuhanása játszott főszerepet.

A vállalat szerint az Arexvy eladásait szezonális tényezők, a Shingrix kínai teljesítményét pedig a tavalyi jelentős szállítások miatti magas bázis is befolyásolta. Luke Miels vezérigazgató az amerikai oltási hajlandóság általános gyengülését is kiemelte, amelyet Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter oltásszkeptikus álláspontjával hozott összefüggésbe.

A gyógyszergyártó fenntartotta az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 7–9 százalékos éves növekedésére vonatkozó előrejelzését, de már a sáv alsó felébe várja a tényleges teljesítményt. A növekedést a Nuvalent felvásárlásával megszerzett daganatellenes fejlesztések is támogathatják, miközben a költségcsökkentési programtól 2029-re évi 1,9 milliárd font megtakarítást várnak.

Csökkentette céljait a Delta, reagált a 4iG

A Delta Group lefelé módosította a 2027–2029-es üzleti évekre szóló stratégiai tervét. A 2027-es üzleti évben a korábbi 42 milliárd helyett az optimistább forgatókönyv szerint is csak 28,2 milliárd forintos árbevétellel számol. Az EBITDA, vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény célértéke 4,2 milliárdról 1,9 milliárd forintra csökkent.

A felülvizsgált terv már csak az aláírt és lezárt felvásárlások várható bevételi hatását tartalmazza, az előkészítés vagy tárgyalás alatt álló ügyletekét nem. Emellett mérséklődtek a rendszerintegrációs alaptevékenység növekedési kilátásai is. A társaság a visszafogott vállalati és állami beruházásokra, a gazdaságélénkítő programok lassabb indulására és az óvatosabb banki akvizíciófinanszírozásra hivatkozott. A Delta szerint a módosítás nem jelent stratégiai irányváltást.

A 4iG közben közleményben cáfolta, hogy túlárazta volna a Gondosóra-program szolgáltatásait. A vállalat közlése szerint a 2022–2026-os időszakra összesen nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel és átlagosan 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredménnyel számol.

A programot januártól az állam működteti tovább. A 4iG szerint az év végén átadandó szoftverek, eszközök és dokumentáció legfontosabb részeit már szeptemberben rendelkezésre bocsátotta a zökkenőmentes átállás érdekében. Az átadott eszközök fejlesztési költségen számított értékét mintegy 30 milliárd forintra teszi a cég.

A program egyes beszerzései miatt az Integritás Hatóság feljelentést tett és szabálytalansági eljárást kezdeményezett, a NAV pedig költségvetési csalás gyanújával nyomoz. Külön adatkezelési kérdések is felmerültek. A 2027-es költségvetési tervezet 13 milliárd forintot szán a programra az idei 27 milliárddal szemben; a 4iG szerint azonban a kiépítési költségek miatt a korábbi és a jövőbeni díjak közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

Az Echo marad a tőzsdén, a Mercedes kitart Kína mellett

A Wing tulajdonában álló Lisala részvényenként 5,20 zlotys önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tett az Echo Investment fennmaradó részvényeire. Az ajánlatot október 30. és november 30. között fogadhatják el a részvényesek, az elszámolás várható időpontja december 7. A Wing növelni kívánja részesedését, de hangsúlyozta, hogy az ingatlanvállalat a Varsói Értéktőzsdén marad.

A Mercedes-Benz eközben kínai stratégiájának átfogó felülvizsgálatára készül, miután harmadik negyedéves helyi eladásai 31 százalékkal zuhantak. A csoport árbevétele 4,5 százalékkal 30,7 milliárd euróra csökkent, korrigált üzemi eredménye 15 százalékkal esett vissza.

A gyártó nem tervez kivonulást Kínából, hanem a helyi igényekhez igazított modellekkel, nagyobb arányú helyi beszerzéssel és alacsonyabb költségekkel javítaná versenyképességét. A részletes stratégiát 2027-ben mutatják be. A Mercedes világszerte több mint negyven új vagy megújított modell bevezetését tervezi 2027 végéig, miközben gyártókapacitását és költségeit is optimalizálja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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