Jelentős forgalmi változás lép életbe a magyar utakon: ezt érdemes tudni, mielőtt autóba ülsz a hosszú hétvégén

A fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hosszú hétvége első napján részlegesen feloldja a kamionstopot. Ennek értelmében október 22-én éjszaka és október 23-án hajnalban közlekedhetnek a nehéz tehergépjárművek, a pénteki nap további részében és a szombat-vasárnapi időszakban azonban a megszokott korlátozások lesznek érvényben.

Az eredeti szabályozás szerint a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek forgalmát október 22-én, csütörtökön 22 órától október 23-án, pénteken 22 óráig, majd október 24-én, szombaton 22 órától október 25-én, vasárnap 22 óráig korlátozták volna.

A minisztérium azonban a fuvarozói érdekképviseletek kérésére, a közlekedésbiztonsági és logisztikai szempontokat mérlegelve úgy döntött, hogy október 22-én 22 órától október 23-án reggel 6 óráig felfüggeszti a kamionstopot.

A döntés értelmében a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművekre vonatkozó forgalomkorlátozás az alábbi időszakokban marad érvényben:

Október 23-án, pénteken 6 és 22 óra között.

Október 24-én, szombaton 22 órától október 25-én, vasárnap 22 óráig.

A tárca tájékoztatása szerint a részleges feloldás rugalmasabbá teheti a fuvarozás megszervezését, megkönnyítheti a gépjárművezetők számára a pihenőhelyek elérését, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a szállítmányok gyorsabban célba érjenek. Az intézkedés a szállított áruk minőségének megőrzését is segítheti. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a közúti árufuvarozás zavartalan működése mellett továbbra is fontos szempont a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és lakossági érdekek érvényesítése.