Változás jöhet a palackvisszaváltásnál: itt a javaslat, csak az kapná vissza a betétdíjat, aki megvette az italt

A köztéri kukákat feldúló palackgyűjtők visszaszorítása érdekében radikálisan átalakítanák a hazai visszaváltási rendszert. A felmerült javaslatok szerint a jövőben vagy csak a terméket megvásárló személy kaphatná vissza a betétdíjat egy virtuális számla segítségével, vagy teljesen megszüntetnék a készpénzes kifizetést, így téve érdektelenné az utcai guberálást.

A jelenlegi palackvisszaváltási rendszer komoly köztisztasági és közbiztonsági problémákat szabadított a városokra, különösen a belső kerületekben és a turistaövezetekben. A palackvadászok rendszeresen kiborítják a köztéri szemetesek tartalmát, a gátlástalanabbak pedig a társasházak zárt udvaraiba is besurrannak, megkeserítve a lakók mindennapjait. Rózsa András, Zugló polgármestere korábban arra is rámutatott, hogy a gyűjtögetők egy része kábítószerre költi a visszaváltott csomagolásokért kapott pénzt, így a visszaváltási díj végső soron sokszor a drogkereskedőknél landol

A tarthatatlan helyzet felszámolására Gergely Andrea, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) tagja dolgozott ki egy részletes javaslatot. A "flaskaszámla" koncepciója teljesen megszüntetné a guberálás anyagi motivációját, mivel az automata egyetlen forintot sem adna az utcán talált palackokért. A rendszer lényege, hogy a vásárlókat egy egyedi azonosító – például egy okostelefonos applikáció vagy kártya – segítségével kötnék össze a megvásárolt italokkal. A pénztárnál a rendszer rögzítené a virtuális számlán a flakonokat, az automata pedig csak akkor fizetné ki a betétdíjat a háztartásnak, ha az előzetesen regisztrált palackokat viszik vissza.

Az elképzelés azokra is gondolt, akik továbbra is támogatnák a rászorulókat, így az applikációban be lehetne állítani egy "külső meghatalmazottat". Ezzel a módszerrel a gyűjtő hivatalosan, közvetlenül a lakástól vihetné el az összegyűjtött palackokat, az értük járó összeget pedig jóváhagyás után a saját fiókjába kapná meg, amit a boltban vásárolhatna le, mindezt a kukák széttúrása nélkül.

Bár Rózsa András jó elgondolásnak tartja a flaskaszámlát, szerinte a megvalósítása túlságosan bonyolult lenne, ami elriasztaná a felhasználókat. A zuglói polgármester úgy véli, egy sokkal egyszerűbb lépéssel, a készpénzes kifizetés eltörlésével is gyorsan enyhíteni lehetne a problémán.

Ha a visszaváltott palackokért kizárólag az adott üzletben levásárolható kupont vagy applikációs jóváírást adnának, az összeget élelmiszerre vagy háztartási cikkekre lehetne költeni, kábítószerre viszont nem. Mivel az utalványokat csak a kibocsátó boltban lehet felhasználni, a feketepiacon sem lenne értelme kereskedni velük.

A polgármester elismerte, hogy környezetvédelmi szempontból a rendszer sikeres, hiszen rengeteg műanyagot hasznosítanak újra, azonban hangsúlyozta, hogy mérlegelni kell a jelenlegi működés okozta hatalmas társadalmi károkat is.

A felvetett módosítási javaslatokkal kapcsolatban a sajtó megkereste a rendszert üzemeltető MOHU-t is, a vállalat azonban egyelőre nem reagált az ötletekre.