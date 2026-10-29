Megszólalt Ókovács Szilveszter a Diótörő 120 ezres jegyárairól: elárulta, miből jön össze ez az összeg

Részletes Facebook-bejegyzésben reagált a Magyar Állami Operaházat ért kritikákra Ókovács Szilveszter főigazgató. A posztban ismertette az intézmény finanszírozását, a Diótörő előadás költségeit és azt is, miért kerülnek sokba a legjobb helyekre szóló jegyek. Szerinte a prémium árakat a magas művészi színvonal, az óriási apparátus és a jelentős működési költségek indokolják.

Ókovács Szilveszter szerint a Magyar Állami Operaház bevétele három fő forrásból származik: állami támogatásból, saját bevételekből és támogatásokból. Közlése szerint az intézmény 2025-ben 19 milliárd forintos állami támogatást kapott, idén pedig eddig 17 milliárd forint érkezett, miközben további 2 milliárd forint kifizetésére várnak.

A főigazgató azt írta, hogy az Operaház saját bevételei idén akár a 9 milliárd forintot is elérhetik. Ebbe a jegy- és bérletértékesítések mellett az épülettúrák, rendezvények, teremkiadások és más szolgáltatások bevételei is beletartoznak. A mecénási támogatások ezzel szemben már csak mintegy 150 millió forintot tesznek ki, ami az összes forrás hozzávetőleg fél százaléka.

A Diótörő körül kialakult vitára reagálva hangsúlyozta, hogy az előadás az ország egyik legösszetettebb színházi produkciója. Állítása szerint egy-egy előadás létrejöttében mintegy 300 ember vesz részt, miközben az Operaház összesen 1100 alkalmazottal és további 400 szerződéses művésszel dolgozik.

Ókovács szerint a jegyárak egy részét a kereslet is felhajtja, ezért a legjobb földszinti helyek és páholyok prémium áron érhetők el. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a harmadik emeletre és más kategóriákba jóval olcsóbb jegyek is kaphatók, valamint minden előadás előtt két órával megnyílik 64 darab támaszkodójegy értékesítése 3600 forintos áron.

A főigazgató kitért arra is, hogy az Operaház 2022-es újranyitása után mintegy 200 ülőhely megszűnt a felújítás következtében. Véleménye szerint ez önmagában is áremelkedést indokolt, mivel a működési költségek nem csökkentek a férőhelyek számának visszaesésével.

Bejegyzésében három elméleti lehetőséget vázolt arra, hogyan lehetne olcsóbbá tenni a Diótörő-jegyeket: jelentősen növelni kellene az állami támogatást, nagyobb befogadóképességű operaházra lenne szükség, vagy kompromisszumok árán csökkenteni kellene az előadás művészi és technikai színvonalát. Utóbbit azonban kizárta.

Ókovács Szilveszter szerint a Diótörő mára nemcsak előadás, hanem adventi és karácsonyi hagyománnyá vált Magyarországon, amelyre évente több mint 50 ezer néző vált jegyet Budapesten. A főigazgató hangsúlyozta: az Operaház továbbra is a minőség megtartásában látja a siker kulcsát, és szerinte a produkció éppen ezért számít prémium kulturális élménynek.