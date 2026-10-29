Hatalmas veszteséget könyvelt el a Volkswagen: gyárbezárásokra és tömeges elbocsátásokra készülnek

Több mint egy évtizede nem látott mértékű, 5,9 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el a Volkswagen a harmadik negyedévben. A drasztikus visszaesést elsősorban a Porsche-részesedés leírása és a kínai piac gyengélkedése okozta, ezért a vállalat vezetése a korábban bejelentett átalakítási tervek mielőbbi végrehajtását sürgeti.

A világ második legnagyobb autógyártójának pénzügyi eredményét 8 milliárd eurónyi egyszeri tétel rontotta. A vállalatnak a 2015 negyedik negyedévében kirobbant dízelbotrány óta nem volt ekkora negyedéves vesztesége. A negatív adatok ellenére a tőzsde nyugodtan fogadta a hírt, mivel a cég már korábban jelezte a várható tízmilliárd eurós egyszeri költségeket, és rontotta a profitvárakozásait. A részvények árfolyama a kezdeti esés után 1,7 százalékos pluszba fordult, a befektetők pedig átmeneti évként értékelik 2026-ot, miközben a papírok a 2021-es csúcshoz képest már elvesztették értékük több mint háromnegyedét.

A drámai számok nyomán Arno Antlitz pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy alapjaiban kell átalakítaniuk az üzleti modelljüket, a pénzügyi helyzet ugyanis nem enged meg semmiféle késlekedést. Az igazgatóság által szeptemberben jóváhagyott szerkezetátalakítási terv csoportszinten százezer munkahely megszüntetését és akár négy németországi gyár bezárását irányozza elő, ami komoly összecsapást vetít előre a szakszervezetekkel - írta meg a Reuters.

A radikális költségcsökkentési kényszer hátterében nagyrészt az egykor rendkívül jövedelmező kínai üzletág hanyatlása áll, ami a BMW-t és a Mercedest is az éves célkitűzéseik csökkentésére kényszerítette. A kínai vásárlók egyre inkább a fejlett technológiát olcsóbban kínáló hazai márkák felé fordulnak, emiatt a Porsche már visszafogta ottani jelenlétét, a Volkswagen pedig létszám- és kapacitásleépítésbe kezdett az országban. A cégcsoport a lassuló helyi keresletet a Kínából induló export növelésével próbálja ellensúlyozni, miközben az anhui vegyesvállalatuk jelenleg veszteséges, és a vezetés tervei szerint csak 2030-ra érheti el a nullszaldót.

A gyenge belső kereslet miatt a kínai gyártók ráadásul Európában keresnek növekedési lehetőséget, egyre nagyobb piaci részesedést szerezve. Ez arra kényszeríti a Volkswagent, hogy piaci pozícióinak megvédése érdekében felgyorsítsa az olcsóbb elektromos modellek bevezetését. Mivel azonban a villanyautók gyártása drágább a belső égésű motorral szerelt járművekénél, ez a lépés tovább szűkíti a vállalat amúgy is nyomás alatt lévő profitmarzsát. A Union Investment elemzője szerint ha a kínai üzletmenet és a piaci versenyhelyzet nem javul rövid időn belül, a jövőben további jelentős leírásokra lehet számítani a cégcsoportnál.