Alapjaiban változik meg a "Made in China" címke jelentése, mivel az olcsó textíliák és műanyag játékok helyét egyre inkább a csúcstechnológiás iparcikkek veszik át.
Hatalmas veszteséget könyvelt el a Volkswagen: gyárbezárásokra és tömeges elbocsátásokra készülnek
Több mint egy évtizede nem látott mértékű, 5,9 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el a Volkswagen a harmadik negyedévben. A drasztikus visszaesést elsősorban a Porsche-részesedés leírása és a kínai piac gyengélkedése okozta, ezért a vállalat vezetése a korábban bejelentett átalakítási tervek mielőbbi végrehajtását sürgeti.
A világ második legnagyobb autógyártójának pénzügyi eredményét 8 milliárd eurónyi egyszeri tétel rontotta. A vállalatnak a 2015 negyedik negyedévében kirobbant dízelbotrány óta nem volt ekkora negyedéves vesztesége. A negatív adatok ellenére a tőzsde nyugodtan fogadta a hírt, mivel a cég már korábban jelezte a várható tízmilliárd eurós egyszeri költségeket, és rontotta a profitvárakozásait. A részvények árfolyama a kezdeti esés után 1,7 százalékos pluszba fordult, a befektetők pedig átmeneti évként értékelik 2026-ot, miközben a papírok a 2021-es csúcshoz képest már elvesztették értékük több mint háromnegyedét.
A drámai számok nyomán Arno Antlitz pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy alapjaiban kell átalakítaniuk az üzleti modelljüket, a pénzügyi helyzet ugyanis nem enged meg semmiféle késlekedést. Az igazgatóság által szeptemberben jóváhagyott szerkezetátalakítási terv csoportszinten százezer munkahely megszüntetését és akár négy németországi gyár bezárását irányozza elő, ami komoly összecsapást vetít előre a szakszervezetekkel - írta meg a Reuters.
A radikális költségcsökkentési kényszer hátterében nagyrészt az egykor rendkívül jövedelmező kínai üzletág hanyatlása áll, ami a BMW-t és a Mercedest is az éves célkitűzéseik csökkentésére kényszerítette. A kínai vásárlók egyre inkább a fejlett technológiát olcsóbban kínáló hazai márkák felé fordulnak, emiatt a Porsche már visszafogta ottani jelenlétét, a Volkswagen pedig létszám- és kapacitásleépítésbe kezdett az országban. A cégcsoport a lassuló helyi keresletet a Kínából induló export növelésével próbálja ellensúlyozni, miközben az anhui vegyesvállalatuk jelenleg veszteséges, és a vezetés tervei szerint csak 2030-ra érheti el a nullszaldót.
A gyenge belső kereslet miatt a kínai gyártók ráadásul Európában keresnek növekedési lehetőséget, egyre nagyobb piaci részesedést szerezve. Ez arra kényszeríti a Volkswagent, hogy piaci pozícióinak megvédése érdekében felgyorsítsa az olcsóbb elektromos modellek bevezetését. Mivel azonban a villanyautók gyártása drágább a belső égésű motorral szerelt járművekénél, ez a lépés tovább szűkíti a vállalat amúgy is nyomás alatt lévő profitmarzsát. A Union Investment elemzője szerint ha a kínai üzletmenet és a piaci versenyhelyzet nem javul rövid időn belül, a jövőben további jelentős leírásokra lehet számítani a cégcsoportnál.
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Hetekig nem változtak az üzemanyagárak, a következő időszakban a benzin akár 10, a dízel pedig 20 forinttal is drágulhat literenként.
Szerdán jelentősen megugrottak az olajárak, miután a húszi lázadók rakétacsapást mértek Szaúd-Arábia legnagyobb finomítójára.
Súlyos tízezreket fizetnek a magyar autósok a biztosításra: kiderült, melyik márkákra a legolcsóbb a kötelező
Hamarosan indul az évvégi kgfb-kampány, több ezer forintot lehet spórolni
Év végén bezárja egyik üzemét az Odelo autóipari beszállító, miután jelentősen visszaestek a kínai piacra szánt Audi-modellekhez kapcsolódó megrendelések.
A Magyar Közút mérései alapján kirívó gyorshajtások tapasztalhatók az M6-os autópályán.
Idén őszre gyakorlatilag eltűnt a hazai dízelpiac védőpuffere, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent.
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.
Így húzta le pofátlanul a turistákat a budapesti áltaxis: elképesztő trükkökkel verte át a gyanútlan utasokat
Engedély nélkül taxizott Budapest belvárosában egy 46 éves nő, aki a gyanú szerint rendszeresen megkárosította utasait.
Nagy dobásra készül az Audi: Amerikában épít új gyárat, több népszerű modell gyártása is oda kerülhet
Mintegy négymilliárd dolláros beruházással építi meg első saját amerikai gyárát az Audi Georgia államban.
Vége a fékezgetésnek a traffipaxok előtt: az átlagsebességet mérik majd, súlyos bírságot kockáztatnak az autósok
Négy autópálya-szakaszon készítik elő Szlovéniában a szakaszos átlagsebesség-mérés bevezetését.
Rossz hír a fővárosi autósoknak: lezárják az egyik legforgalmasabb felüljárót, óriási dugók jöhetnek
Október 26. és 28. között burkolatjavítás miatt lezárják a Hungária körúti felüljáró külső sávját az M3-as autópálya bevezetője felé vezető oldalon.
A Volvo Cars 2500 munkahely megszüntetését jelentette be, miután a kínai piacon elszenvedett drasztikus visszaesés súlyosan rányomta a bélyegét a harmadik negyedéves eredményeire.
Sokan csak a tankolásra és a kötelező biztosításra gondolnak, amikor kiszámolják, mennyibe kerül az autózás, pedig a jármű értékvesztése, a szerviz és a parkolás is...
Jelentős forgalmi változás lép életbe a magyar utakon: ezt érdemes tudni, mielőtt autóba ülsz a hosszú hétvégén
A fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a hosszú hétvége első napján részlegesen feloldja a kamionstopot.
Súlyos százezres kiadás várhat a magyar autósokra: egyetlen figyelmetlen pillanaton múlhat a vagyona a sofőröknek
Több ezer vad pusztul el évente az utakon, egy ütközés után pedig az autómentés is komoly kiadást jelenthet
Rengeteg tűzveszélyes autót hív vissza a Volkswagen: itt a pontos lista, ezeket a modelleket kell szervizbe vinni
Több ezer elektromos autót hív vissza a Volkswagen az akkumulátoroknál feltárt gyártási hibák miatt, amelyek szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatnak.
Belengette a kormány: engednek a népakaratnak, komoly szigorításra számíthat, aki elköveti ezt a súlyos közlekedési kihágást
Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedési szabályok szigorításáról szóló online kérdőívet.
A szigorítás hátterében az Európai Unió iparvédelmi stratégiája, az úgynevezett Industrial Accelerator Act áll.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.