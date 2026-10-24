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Vége a fékezgetésnek a traffipaxok előtt: az átlagsebességet mérik majd, súlyos bírságot kockáztatnak az autósok
Négy autópálya-szakaszon készítik elő Szlovéniában a szakaszos átlagsebesség-mérés bevezetését. A gyorshajtásért autópályán akár 1200 eurós (mintegy 440 ezer forintos) bírság is kiszabható - közölte a szlovén sajtó.
A mérőrendszereket a Logatec és Vrhnika közötti szakaszon Ljubljana irányában, Ljubljana Brod és Vodice között Kranj felé, Grosuplje és Ivancna Gorica között Novo Mesto irányában, valamint Podmilj és Locica között Maribor felé, a trojanei alagutak térségében állították fel. Mind a négy rendszer megkapta a szükséges metrológiai hitelesítést.
A DARS szlovén autópálya-kezelő október 16-án tartotta meg az első műszaki ellenőrzést. Bár a biztonságos működést akadályozó hibát nem találtak, a kivitelezőnek több kiegészítést még el kell végeznie. Erre két hónapot kapott, majd újabb ellenőrzés következik.
A rendszert csak ezután veszi át a rendőrség, amely további teszteket végez, és ellenőrzi az automatizált adatfeldolgozást is. Az éles mérések kezdő időpontját később jelentik be, és előzetesen tájékoztatják róla a nyilvánosságot. A szlovén sajtó szerint ezért az sem kizárt, hogy a rendszer 2026-ban már nem kezdi meg működését.
A szakaszos mérés nem egyetlen ponton rögzíti a jármű sebességét. A kamerák feljegyzik, mikor hajt be az autó az ellenőrzött útszakaszra és mikor hagyja el azt, majd a megtett távolság és az eltelt idő alapján kiszámítják az átlagsebességet. Így az ellenőrzési pont előtti lassítással önmagában nem lehet elkerülni a gyorshajtás megállapítását.
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A gyorshajtásért az érintett autópálya-szakaszokon 40 és 1200 euró közötti bírság szabható ki. A megengedett sebesség több mint 60 kilométer/órás túllépéséért 1200 euró pénzbírság és kilenc büntetőpont jár. Külföldi jogosítvány esetén a büntetőpontok következménye Szlovéniában érvényesülhet, súlyosabb esetben pedig a bíróság megtilthatja a jogosítvány használatát az ország területén.
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